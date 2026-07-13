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Victoria de Karl Herzog en el cuarto capítulo del Tour du Valromey; Juan Esteban Canchón mejora en la general
El cuarto capítulo del Tour du Valromey 2026 quedó en manos del alemán Karl Herzog (Grenke – Auto Eder). El teutón fue el más fuerte en la parte final y logró quedarse con la victoria, luego de recorrer 101,2 kilómetros entre las localidades francesas de Plateau d’Hauteville y Les Plans d’Hotonnes.
Herzog, que llegó en solitario a la meta, aventajó por nueve segundos al belga Seff Van Kerckhove (Decathlon CMA CGM U19 Team) y al austriaco Michael Hettegger (Lidl-Trek Junior Racing), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, Juan Esteban Canchón (Ciclistica Trevigliese) terminó en el puesto 39° a 3:30 del ganador, mientras que Jhonatan David Morales (Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team) ingresó en la casilla 91° a más de 18 minutos.
Con relación a la clasificación general individual, el belga Seff Van Kerckhove (Decathlon CMA CGM U19 Team) mantuvo el liderato escoltado por el teutón Karl Herzog (Grenke – Auto Eder) y el austriaco Michael Hettegger (Lidl-Trek Junior Racing).
La importante carrera francesa del calendario UCI para los junior finalizará este martes con una contrarreloj individual de 17,9 kilómetros entre Culoz y el Grand Colombier, donde conoceremos al sucesor del danés Noah Lindholm Andersen, ganador el año pasado.
Ain Bugey Valromey Tour (2.1)
Resultados Etapa 4 | Plateau d’Hauteville – Les Plans d’Hotonnes (101,2 km)
|1
|Karl Herzog
|Grenke – Auto Eder
|2:31:34
|2
|Seff Van Kerckhove
|Decathlon CMA CGM U19 Team
|0:09
|3
|Michael Hettegger
|Lidl-Trek Junior Racing
|0:09
|4
|Benjamín Noval
|MMR Cycling Academy
|0:09
|5
|Vervoort Yasu
|R.EV Brussels Cycling Academy
|0:22
|6
|Hincapie Enzo
|Grenke – Auto Eder
|0:42
|7
|Breuckers Winand
|JEGG-SKIL-DJR U19
|0:50
|8
|Willems Sander
|grenke – Auto Eder
|1:03
|9
|Wändel Elias
|JEGG-SKIL-DJR U19
|1:12
|10
|Pedersoli Nolan
|U19 Academy Région Sud
|1:24
|39
|Juan Esteban Canchón
|Ciclistica Trevigliese
|3:30
|91
|Jhonatan David Morales
|Tscherning Cycling Academy
|18:36
Clasificación General Individual
|1
|Seff Van Kerckhove
|Decathlon CMA CGM U19 Team
|10:37:21
|2
|Karl Herzog
|Grenke – Auto Eder
|0:15
|3
|Michael Hettegger
|Lidl – Trek Junior Racing
|0:32
|4
|Benjamín Noval
|MMR Academy
|0:40
|5
|Aitor Martínez
|Vangi Sama Ricambi Il Pirata
|1:03
|6
|Elias Wändel
|JEGG-SKIL-DJR
|1:35
|7
|Milo De La Mare
|CAMS Majaco
|2:06
|8
|Célian Rolland
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19
|2:58
|9
|Kristian Haugetun
|Grenke – Auto Eder
|3:16
|10
|Sander Willems
|Selección de Noruega
|3:29
|38
|Juan Esteban Canchón
|Ciclistica Trevigliese
|12:44
|87
|Jhonatan David Morales
|Tscherning Cycling Academy
|48:58
Ruta
“Ha sido un sprint complicado. Lo intentamos, pero no pudimos finalizar más arriba”: Fernando Gaviria
El sprinter antioqueño Fernando Gaviria logró su mejor resultado en el Tour de Francia 2026, tras entrar noveno en la undécima etapa de la ronda francesa, su primer top 10 en la presente edición. La jornada fue ganada por el noruego Søren Waerenskjold (Uno-X Mobility), quien sorprendió al resto de velocistas al anticipar su ataque.
Una etapa marcada en rojo para el velocista colombiano, que volvió a contar con el apoyo de su equipo a lo largo de todo el día. Sin embargo, superada la pancarta de los últimos 10 kilómetros, un inoportuno pinchazo le obligó a perder tiempo y a un esfuerzo extra para regresar al pelotón con la ayuda de todo el equipo, que logró devolver al paisa a la parte delantera antes de que se lanzase la llegada.
“Ha sido un sprint complicado. Lo intentamos, pero no pudimos finalizar más arriba. Todos los compañeros se pararon a esperarme después del pinchazo y gracias a ellos tuve más fuerzas para disputar el sprint”. dijo Gaviria, en declaraciones recogidas por la escuadra española.
El velocista del Caja Rural-Seguros RGA, que tendrá más oportunidades en las próximas jornadas, confía en sus posibilidades y se muestra tranquilo para lo que viene en la Grande Bouclé. “Mañana será otra oportunidad antes de que vuelva otra vez la montaña”, concluyó el colombiano.
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Con un colombiano inicia el Giro del Valle d’Aosta; Mateo Ramírez y Henrique Bravo aparecen como favoritos
Un día antes del inicio se conoce la lista de salida para una nueva edición del Giro Ciclístico della Valle d’Aosta, una carrera por etapas que se llevará a cabo en territorio italiano del 16 al 19 de julio y que contará con la participación de un joven colombiano.
Se trata de Kevin Andrés Estupiñán (UC Mónaco), quien serán el único pedalista nacional que estará en la competencia italiana, donde Colombia cuenta con dos títulos, el de Alex Cano en 2007 y el de Bernardo Suaza en 2014.
La carrera italiana para pedalistas Sub-23 tendrá cuatro etapas, una cronoescalada y tres jornadas súper montañosas en las que se presentarán exigentes retos para los escaladores que recorrerán paisajes impresionantes de la región del noroeste de Italia que limita con Francia y Suiza. Ubicada en los Alpes occidentales, conocida por los icónicos montes nevados.
Entre los principales aspirantes al título se encuentran el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z), actual subcampeón de la prueba y el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team), alineándose junto a estrellas emergentes como el irlandés Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco), el costarricense Sebastián Castro (Movistar Team Academy) y el danés Noah Møller Andersen (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), entre otros.
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Tour de Qinghai: Jonathan Caicedo recupera el liderato con Martín Herreño y Edward Cruz en el top 15
El ecuatoriano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) recuperó el liderato del Tour de Qinghai 2026 en la quinta etapa, que se disputó entre las localidades chinas de Guide y Gonghe con un recorrido de 135,5 kilómetros e incluyó dos premios de montaña en la parte inicial.
La victoria le correspondió al italiano Christian Bagatin (MBH Bank Ballan Telecom Fort), quien se escapó y llegó en solitario a la meta con más de un minuto de ventaja sobre sus perseguidores. Segundo se reportó Caicedo y tercero el argentino Eduardo Sepulveda (Li Ning Star).
En cuanto a los colombianos, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) se clasificó en el puesto 11°, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) ingresó en el puesto 12° y Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) finalizó en la posición 18°, mientras que Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) se retiró.
En lo referente a la clasificación general individual, esta sigue muy apretada con el suramericano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) de nuevo al comando, con solo nueves segundos de ventaja sobre el español Jan Castellón (Caja Rural-Seguros RGA). El podio parcial lo completa el eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) a 21 segundos del nuevo líder.
La carrera asiática continuará este jueves con la sexta etapa, que contará con 233 kilómetros desde Gonghe hasta Gangcha, con dos puertos de montaña en la fase inicial. Primero se subirá al Sangchi Tunbao (5.7 km al 5.4%) e inmediatamente después al Nanshan Luohe (1.6 km al 2.1%).
Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Guide – Gonghe (135,5 km)
|1
|Christian Bagatin
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|3:21:39
|2
|Jonathan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|1:03
|3
|Eduardo Sepulveda
|Li Ning Star
|1:19
|4
|Darren van Bekkum
|XDS Astana Team
|1:19
|5
|Luca Covili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|1:19
|6
|Alex Tolio
|Bardiani-CSF 7 Saber
|1:19
|7
|Fernando Tercero
|Team Polti VisitMalta
|1:19
|8
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|1:19
|9
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|1:19
|10
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|1:19
|11
|Edward Cruz
|Bardiani-CSF 7 Saber
|6:53
|12
|Martín Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|6:53
|18
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|12:43
Clasificación General Individual
|1
|Jonathan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|19:09:56
|2
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:09
|3
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:21
|4
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:32
|5
|Alex Tolio
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:36
|6
|Fernando Tercero
|Team Polti VisitMalta
|2:28
|7
|Eduardo Sepulveda
|Li Ning Star
|3:55
|8
|Luca Covili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|3:59
|9
|Emanuel Buchmann
|Cofidis
|6:32
|10
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|6:52
|12
|Martín Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|8:04
|14
|Edward Cruz
|Bardiani-CSF 7 Saber
|9:53
|16
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|13:54