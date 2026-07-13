Victoria de Karl Herzog en el cuarto capítulo del Tour du Valromey; Juan Esteban Canchón mejora en la general

El cuarto capítulo del Tour du Valromey 2026 quedó en manos del alemán Karl Herzog (Grenke – Auto Eder). El teutón fue el más fuerte en la parte final y logró quedarse con la victoria, luego de recorrer 101,2 kilómetros entre las localidades francesas de Plateau d’Hauteville y Les Plans d’Hotonnes.

Herzog, que llegó en solitario a la meta, aventajó por nueve segundos al belga Seff Van Kerckhove (Decathlon CMA CGM U19 Team) y al austriaco Michael Hettegger (Lidl-Trek Junior Racing), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los dos colombianos en competencia, Juan Esteban Canchón (Ciclistica Trevigliese) terminó en el puesto 39° a 3:30 del ganador, mientras que Jhonatan David Morales (Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team) ingresó en la casilla 91° a más de 18 minutos.

Con relación a la clasificación general individual, el belga Seff Van Kerckhove (Decathlon CMA CGM U19 Team) mantuvo el liderato escoltado por el teutón Karl Herzog (Grenke – Auto Eder) y el austriaco Michael Hettegger (Lidl-Trek Junior Racing).

La importante carrera francesa del calendario UCI para los junior finalizará este martes con una contrarreloj individual de 17,9 kilómetros entre Culoz y el Grand Colombier, donde conoceremos al sucesor del danés Noah Lindholm Andersen, ganador el año pasado.

Ain Bugey Valromey Tour (2.1)

Resultados Etapa 4 | Plateau d’Hauteville – Les Plans d’Hotonnes (101,2 km)

1 Karl Herzog Grenke – Auto Eder 2:31:34 2 Seff Van Kerckhove Decathlon CMA CGM U19 Team 0:09 3 Michael Hettegger Lidl-Trek Junior Racing 0:09 4 Benjamín Noval MMR Cycling Academy 0:09 5 Vervoort Yasu R.EV Brussels Cycling Academy 0:22 6 Hincapie Enzo Grenke – Auto Eder 0:42 7 Breuckers Winand JEGG-SKIL-DJR U19 0:50 8 Willems Sander grenke – Auto Eder 1:03 9 Wändel Elias JEGG-SKIL-DJR U19 1:12 10 Pedersoli Nolan U19 Academy Région Sud 1:24 39 Juan Esteban Canchón Ciclistica Trevigliese 3:30 91 Jhonatan David Morales Tscherning Cycling Academy 18:36

Clasificación General Individual