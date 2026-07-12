Tour de Francia: Mathieu van der Poel sale victorioso en la novena etapa con Einer Rubio como el mejor colombiano

En un final lleno de emociones, Mathieu van der Poel se quedó con la victoria en la novena etapa del Tour de Francia 2026. El corredor del Alpecin – Premier Tech fue el más el más fuerte de la fuga tras recorrer 154,6 kilómetros entre Malemort y Ussel.

El todoterreno neerlandés, que alcanzó la primera victoria para su equipo en la ronda francesa, derrotó a sus compañeros de aventura, el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) y el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). El mejor colombiano de la jornada fue el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) en el puesto 29° a 6 segundos del ganador.

En cuanto a las clasificación general, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) mantuvo el liderato de la carrera sin contratiempos. mientras que el zipaquireño Egan Bernal (Netcomany Ineos) se mantuvo como el mejor escarabajo, pero ahira en el 10° puesto.

La ‘Grande Bouclé’, que tendrá su primera jornada de descanso este lunes, continuará el martes con una etapa rompe-piernas con 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, que incluye ocho puertos categorizados.

Tour de France (2.UWT)

Resultados Eatapa 9 | Malemort – Ussel (154,6 km)

1 Mathieu van der Poel Alpecin-Premier Tech 3:27:51 2 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility m.t. 3 Pidcock Tom Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 4 Baudin Alex EF Education-EasyPost m.t. 5 Ganna Filippo Netcompany INEOS Cycling Team 0:06 6 Pedersen Mads Lidl-Trek 0:06 7 Matthews Michael Team Jayco-AlUla 0:06 8 Breuillard Nicolas Team TotalEnergies 0:06 9 Jegat Jordan Team TotalEnergies 0:06 10 Quinn Sean EF Education-EasyPost 0:06

29 Einer Rubio Movistar Team 0:06 32 Egan Bernal Netcompany INEOS 0:06 58 Harold Tejada XDS Astana Team 9:54 122 Sergio Higuita XDS Astana Team 17:24 159 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 26:55



Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)

Clasificación General Individual