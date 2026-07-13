Tour de Qinghai: Jonathan Caicedo se apoderó del liderato y Henok Mulubrhan ganó la tercera etapa

El ecuatoriano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) le arrebató el liderato del Tour de Qinghai 2026 al italiano Gabriele Bessega (Team Polti VisitMalta) en la tercera etapa, que se disputó entre las localidades chinas de Menyuan y Huzhu con un recorrido de 167 kilómetros.

La victoria de la montañosa jornada le correspondió al eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team), quien impuso su punta de velocidad en la definición por delante de Caicedo y del uruguayo Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH), quienes ingresaron 2° y 3°, respectivamente.

Tres colombianos se reportaron en el primer grupo perseguidor: Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) en el puesto 12°, Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) 16° y Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) 18°, los tres a 1:54 del ganador, mientras que Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) se clasificó en el puesto 42° a más de tres minutos.





(Foto © Tour of Qinghai)

En lo referente a la clasificación general individual, esta sigue muy apretada con el suramericano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) al comando, con solo un segundo de ventaja sobre el eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team). El podio parcial lo completa el charrúa Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH) a 8 segundos del nuevo líder.

La carrera asiática continuará este martes con una de las etapas más duras de este Tour, que contará con 195,7 kilómetros desde Huzhu hasta Guide, con dos puertos de montaña y 2800 metros de desnivel positivo. Primero se subirá al Hongyashan (13 km al 3%) y luego al Zongkalaize Scenic Area (20 km al 4,9%).





(Foto © Tour of Qinghai)

Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Menyuan – Huzhu (167,7 km)

1 Henok Mulubrhan XDS Astana Team 3:33:08 2 Jonathan Caicedo Wheeltop Rotor Chengdu Team m.t. 3 Eric Fagúndez Burgos Burpellet BH m.t. 4 Jan Castellón Caja Rural-Seguros RGA m.t. 5 Alex Tolio Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 6 Samuel Fernández Caja Rural-Seguros RGA m.t. 7 Jon Agirre Euskaltel-Euskadi m.t. 8 Jonas Rapp Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team m.t. 9 Emanuel Buchmann Cofidis m.t. 10 Cristián Rodríguez XDS Astana Team m.t.

12 Martín Santiago Herreño Bardiani CSF 7 Saber 1:54 16 Santiago Umba Solution Tech NIPPO Rali 1:54 18 Hernán Aguirre Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team 1:54 42 Edward Cruz Bardiani CSF 7 Saber 3:43

Clasificación General Individual

1 Jonathan Caicedo Wheeltop Rotor Chengdu Team 11:18:31 2 Henok Mulueberhan XDS Astana Team 0:01 3 Eric Fagúndez Burgos Burpellet BH 0:08 4 Jon Agirre Euskaltel – Euskadi 0:09 5 Samuel Fernández Caja Rural – Seguros RGA 0:09 6 Cristián Rodríguez XDS Astana Team 0:10 7 Alex Tolio Bardiani CSF 7 Saber 0:12 8 Jan Castellon Caja Rural – Seguros RGA 0:12 9 Jonas Rapp FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team 0:12 10 Emanuel Buchmann Cofidis 0:12