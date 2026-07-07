Alejandro Peña dice presente en la Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23 con el equipo Cortizo

Desde hoy y hasta el 11 de julio, el joven boyacense Alejandro Peña estará presente en la Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23 representando al equipo Cortizo de Galicia, vinculado al Burgos Burpellet BH, que estará capitaneado por el flamante campeón de España sub-23, Manuel Sanroma.

Las mejores escuadras de España y una representación de equipos internacionales conformarán la serpiente multicolor de la importante carrera del calendario español. Los grandes protagonistas de la competición serán los 22 equipos que conformarán la participación oficial, con 18 formaciones locales, la Selección Española Junior, así como tres escuadras extranjeras.

Desde Estados Unidos, vuelve a participar el Kelly Benefits que ya ha sumado grandes resultados en la Vuelta a Madrid como la victoria con Owen Colle en Alcalá de Henares el año pasado. También estarán en la competición los belgas del Dovy Keukens – FCC From Roeselare, así como el conjunto irlandés Velo Performance.

En cuanto a la participación nacional, destaca la Selección Española Junior, que dará la oportunidad a ciclistas de categoría inferior de competir con los sub-23. Asimismo, participarán los conjuntos filiales de equipos profesionales como el Equipo Cortizo de Galicia, vinculado al Burgos Burpellet BH; el Caja Rural ALEA, filial del Caja Rural Seguros RGA; el Equipo Finisher que sirve de cantera del Equipo Kern Pharma y el BBK Euskadi como filial del Euskaltel Euskadi vasco, que el año pasado conquistó la carrera con Samuel Fernández, ahora profesional.

Recorrido Vuelta a Madrid

| 07/07 | 1ª etapa – Móstoles (110 km)

| 08/07 | 2ª etapa – Alcalá de Henares (134 km)

| 09/07 | 3ª etapa – Parla (120 km)

| 10/07 | 4ª etapa – Galapagar – San Lorenzo de El Escorial (151 km)

| 11/07 | 5ª etapa – Alcobendas * (CRI – 12 km)