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Vuelta a Madrid Sub-23: triunfo de Mika Vijvinkel en el inicio con Alejandro Peña en el grupo de favoritos

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Hace 3 días

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El neerlandés Mika Vijvinkel ganó la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Madrid Sub-23. (Foto © G.D. Supermercados Froiz)
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Tour de Francia: Tim Merlier se adjudica la séptima etapa con Fernando Gaviria en el top 15

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Ciclo-Retro: los escarabajos que conquistaron la famosa camiseta de ‘pepas rojas’ en el Tour de Francia

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Quintana le obsequió la camiseta de mejor escalador del Tour a Mauricio Soler, Maillot que el ‘Lancero’ ganara en el año 2007
Mauricio Soler y Nairo Quintana, boyacenses ganadores de la montaña en el Tour de Francia. (Foto © RMC)
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