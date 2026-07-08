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Episodio 5: Tour de Francia 2026 Etapa 4. Mads Pedersen gana y Torstein Træen nuevo líder.
En este episodio del mundo ciclistico : ¡El Tour de Francia 2026 volvió a sorprender!
Una escapada cambió por completo el desarrollo de la cuarta etapa. Mads Pedersen levantó los brazos en Foix y Torstein Træen aprovechó la jornada para convertirse en el nuevo líder de la clasificación general.
Ruta
Tour de Francia: Tadej Pogacar derrota de forma categórica a Jonas Vingegaard en los Pirineos
En un día para súper escaladores, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) le ganó de forma categórica el duelo a Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) en los Pirineos, luego de recorrer 144,9 kilómetros entre Évaux Les-Bains y Le Lioran.
Pogacar, que recorrió en solitario los últimos de 42 kilómetros, nunca bajó el ritmo para cruzar la línea de meta con una ventaja muy amplia, asestándole un mazazo a su máximo rival. El campeón del mundo cumplirá este viernes camino a Burdeos, el día 56 vestido de amarillo en la ronda francesa.
La superestrella eslovena, que batió el récord de ascensión al Tourmalet, consiguió una de sus más brillantes victorias y la número 23 en la Grande Bouclé por los alrededores de las montañas pirenaicas. El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) entró tercero, Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) 4° y Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) cerró el top 5.
En cuanto a los escarabajos, Egan Bernal (Netcompany Ineos) fue el mejor colombiano en el puesto 11° a 4:47 del ganador, luego llegó Harold Tejada (XDS Astana Team) en la casilla 13° a más de 8 minutos de Pogacar, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasificó en la posición 35° y Einer Rubio (Movistar Team) 56°.
La prestigiosa ronda francesa vivirá este viernes la séptima etapa, una jornada llana diseñada sobre 175,1 kilómetros, que se correrá entre Hagetmau y Burdeos con solo un premio de montaña de cuarta categoría.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Pau – Gavarnie-Gèdre (186,2 km)
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|4:47
|13
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|8:18
|35
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|20:59
|56
|Einer Rubio
|Movistar Team
|30:47
|171
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|45:24
Ruta
Vuelta a Austria: Gregor Mühlberger repite la dosis en los Alpes y se afianza en el liderato
El austriaco Gregor Mühlberger ganó de forma magistral la segunda etapa de la Vuelta a Austria 2026 y se afianzó en el liderato. La jornada montañosa, que contó con 142,9 kilómetros de recorrido, se disputó entre la localidad de Bad Kleinkirchheim y Gaisberg, la mayor cumbre de los Alpes.
El corredor austriaco, de 32 años, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, superó por más de un minuto al británico James Shaw (EF Education-EasyPost) y al estadounidense Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general esta no sufrió garndes cambios en los primeros puestos y el austriaco Gregor Mühlberger reforzó su liderato. El podio parcial lo completan el norteamericano Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek).
La carrera austriaca del calendario UCI continuará este viernes, con la tercera etapa, una jornada rompe-piernas de 189,5 kilómetros con cuatro puertos categorizados, que se disputará entre la ciudad de Lienz y la localidad de St. Johann Alpendorf.
Tour of Austria (2.1)
Resultados Etapa 2 | Bad Kleinkirchheim – Großglockner (Kaiser-Franz-Josef-Höhe) (188,8 km)
|1
|Gregor Mühlberger
|Selección de Austria
|4:46:29
|2
|James Shaw
|EF Education-EasyPost
|1:10
|3
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|1:10
|4
|Bauke Mollema
|Lidl-Trek
|1:10
|5
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:16
|6
|Paul Double
|Team Jayco-AlUla
|1:20
|7
|Andrew August
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:26
|8
|Toralf Martinsen
|Team Drali-Repsol
|1:28
|9
|Finlay Pickering
|Team Jayco-AlUla
|3:11
|10
|Peter Øxenberg
|Netcompany INEOS Cycling Team
|3:25
|11
|Vaclav Jezek
|Kasper crypto4me
|3:27
Clasificación General Individual
|1
|Gregor Mühlberger
|Selección de Austria
|9:07:11
|2
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|1:31
|3
|Bauke Mollema
|Lidl – Trek
|1:41
|4
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS
|1:47
|5
|Paul Double
|Team Jayco AlUla
|1:51
|6
|Andrew August
|Netcompany INEOS
|1:57
|7
|James Shaw
|EF Education – EasyPost
|2:31
|8
|Toralf Martinsen
|Team Drali – Repsol
|2:55
|9
|Finlay Pickering
|Team Jayco AlUla
|3:42
|10
|Peter Øxenberg
|Netcompany INEOS
|4:52
MountainBike
Tópaga vibró con la séptima válida de la Copa Raza de Campeones en la modalidad de MTB
El municipio de Tópaga fue escenario de una emocionante jornada de ciclomontañismo con la realización de la séptima válida de la Copa Boyacá Raza de Campeones, evento que reunió a decenas de jóvenes talentos y pedalistas de diferentes municipios del departamento.
La competencia, que se desarrolló en medio de exigentes condiciones de terreno y altimetría, puso a prueba la resistencia, técnica y preparación de los corredores en cada una de las categorías, consolidando esta valida como una de las principales vitrinas del ciclismo formativo en Boyacá.
En la categoría infantil, Juan José González, de la Escuela Pedaleando por un Sueño Alcaldía Sámaca, se quedó con el primer lugar tras registrar un tiempo de 22 minutos y 53 segundos, seguido por Miguel Ángel Méndez y Julián Stiven Ríos, ambos representantes de Pedaleando por Ventaquemada.
Por su parte, en damas menores, Sara Edith Lozano, del equipo Talentos Chiquinquireños BRC, se llevó la victoria con un tiempo de 44:21, demostrando un alto nivel competitivo. En esta misma categoría, Linda Alejandra Beltrán y Sara Stefanya Atará completaron el podio.
En damas mayores, la victoria fue para Diana Carolina Pinilla, del Team Boyacá es para Vivirla, quien impuso su ritmo durante toda la competencia para cruzar la meta en el primer lugar.
Las categorías formativas también dejaron grandes emociones. En prejuvenil A, Sergio Mateo Castellanos se destacó con una sólida actuación, mientras que en prejuvenil B y juvenil se evidenció el crecimiento deportivo de los nuevos talentos del departamento, con participación destacada de escuelas de ciclismo y clubes de diferentes municipios.
En la categoría junior, Juan Camilo Aponte fue el más rápido de la jornada, representando a la Escuela Pedaleando por un Sueño Alcaldía Sámaca, consolidando el buen momento de esta cantera deportiva.
Finalmente, en la categoría open, Yimer Alejandro Antonio Solano, del Team Boyacá es para Vivirla, se coronó campeón con un tiempo de 1:00:05, en una de las pruebas más exigentes del día, seguido por Javier Fernando Torres Ramírez y Jairo Alejandro Hernández Murcia.
El evento contó con el apoyo de diferentes clubes, escuelas de formación y entidades locales, quienes continúan apostándole al crecimiento del ciclismo como motor de transformación social y deportiva en la región.
*Con información Prensa Indeportes Boyacá