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Ruta

Sergio Higuita reaparece con el XDS Astana Team con la mira puesta en el Tour de Francia

Publicado

Hace 6 mins

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El antioqueño Sergio Higuita este año fue subcampeón del AlUla Tour 2026. (Foto © XDS Astana)
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Mauricio Zapata se consagra campeón de la Clásica Rubén Darío Gómez 2026

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Eulises Juvenal León, Iván Camilo Barreto y Ángel David González, en el podio de la categoría C2. (Foto © IDRD)
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