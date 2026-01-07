Ruta
Temporada 2026: los ciclistas más longevos que correrán en la categoría World Tour
A pesar de que el ciclismo moderno actualmente se fija más en los talentos jóvenes, los equipos de la máxima categoría todavía confían en los pedalistas más experimentados para conseguir buenos resultados.
El neerlandés Bauke Mollema será el corredor más longevo del pelotón World Tour en la temporada 2026. Le seguirán Damiano Caruso, Ben Swift y Steven Kruijswijk, los tres con 38 años. El colombiano con más edad será Nairo Quintana, que cumplirá 36 añitos en febrero.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico realizó una lista con los ciclistas de más edad que competirán este año en la máxima categoría del ciclismo mundial.
*Países Bajos » Bauke Mollema – 39 años (Lidl – Trek)
*Italia » Damiano Caruso – 38 años (Bahrain – Victorious)
*Gran Bretaña » Ben Swift – 38 años (INEOS Grenadiers)
*Países Bajos » Steven Kruijswijk – 38 años (Team Visma | Lease a Bike)
*Eslovenia » Luka Mezgec – 37 años (Team Jayco AlUla)
Ruta
Circuito Feria de Manizales: Johan Colón arranca el año con pie derecho ganando con su nuevo equipo
El experimentado spinter sincelejano Johan Colón (GW Erco SportFitness) se convirtió en el primer ganador del calendario ciclístico nacional. El sucreño salió victorioso del Circuito de la Feria de Manizales 2026.
El podio de la tradicional carrera de un día lo completaron el vallecaucano Bryan Steven Gómez (Team Foundation) y Johan Marín (Funrev). El top 5 lo cerraron Juan Pablo Vallejo y Cristián Vélez (Team Sistecrédito).
Colón, de 30 años, que tuvo un paso exitoso por el ciclismo mexicano y el Orgullo Paisa, sucedió en el palmarés de la carrera al bogotano Brandon Vega, ganador del año pasado.
En la primera competencia de la temporada 2026 avalada por la Federación Colombiana de Ciclismo para la modalidad de ruta, estuvieron también presentes William Colorado, Jaider Muñoz, Juan Diego Guerrero, Daniel Arroyave, Jhonatan Cañaveral, Fredy Ávila, Felipe Bravo y Didier Chaparro, entre otros pedalistas destacados del pelotón nacional.
Ruta
Ciclo-Retro: inesperadas retiradas del ciclismo profesional antes de tiempo
La retirada de forma repentina del británico Simon Yates con apenas 33 años, es solo un ejemplo más de un gran talento que abandona el ciclismo antes de tiempo. El año pasado teníamos un caso similar con el sprinter australiano Caleb Ewan, ganador de cinco etapas en el Giro, que a los 30 años decidió colgar la bicicleta.
Quien no recuerda el caso del neerlandés Tom Dumoulin, otro ejemplo reciente, pero a su nombre se suma una larga lista de ciclistas que colgaron la bicicleta antes de tiempo. Sin ir más lejos, en 2019 lo hizo Marcel Kittel, siendo el mejor velocista, y en 2021 el italiano Fabio Aru, que también dijo que tenía suficiente con 31 años.
Sin duda, las exigencias del ciclismo actual son altísimas, excesivas en determinados casos, es por esto que los pedalistas decidan hacer un alto en el camino y poner punto y final a una ya dura y exigente carrera deportiva antes de tiempo, sino pregúntele a Carlos Betancur y a Didier Merchán.
Recientemente, en el portal Cyclingnews, el ganador del Giro de Italia 2022, Jai Hindley, explicaba como es de difícil que los ciclistas actuales aguanten como en el pasado. “No espero que los chicos de ahora puedan correr o vivir a esta intensidad durante 10 o 15 años como antes”.
En 2025 más de cinco corredores del World Tour menores de 30 dejaron el ciclismo profesional. A raíz de esto, la Revista Mundo Ciclístico, quiso hacer una lista con los ciclistas que se retiraron antes de tiempo.
El australiano Caleb Ewan se retiró a los 30 años
El neerlandés Tom Dumoulin se retiró a los 31 años
El italiano Fabio Aru se retiró a los 31 años
El alemán Marcel Kittel se retiró a los 31 años
El británico Simon Yates se retiró a los 33 años
El español Óscar Pelegrí se retiro a los 30 años
El estadounidense Taylor Phinney se retiró a los 29 años
El danés Jonas Gregaard se retiró a los 29 años
El colombiano Carlos Betancur se retiró a los 30 años
El colombiano Didier Merchán se retiró a los 23 años
Ruta
Jessenia Meneses gana al sprint el Circuito Feria de Manizales 2026 en la rama femenina
La pedalista antioqueña Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa) se quedó con la victoria en el Circuito Feria de Manizales 2026, disputado en el marco de las festividades de la capital caldense.
Los puestos de honor de la tradicional competencia, que abrió el calendario nacional de ruta, lo completaron Diana Peñuela (Team Sistecrédito) y Kimberly Escobar (Team Tka), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Meneses reemplazó en el podio de campeonas, a Peñuela, ganadora del año pasado. La experimentada corredora paisa superó en el embalaje a la gran favorita, quien llevaba tres años ganando de forma consecutiva.
En la primera competencia femenina de la temporada 2026 para la modalidad de ruta, estuvieron también presentes María Paula Latriglia, Estefanía Castillo, Andrea Alzate y Angie Londoño, entre otras pedalistas destacadas del pelotón nacional.