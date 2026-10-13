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Tour de Guangxi: Paul Magnier gana la primera etapa con los cuatro colombianos en el pelotón
La jornada inaugural del Tour de Guangxi 2026 la ganó el francés Paul Magnier. El sprinter del Soudal Quick-Step impuso sus condiciones en el embalaje final y se convirtió en el primer líder de la clasificación general, emulando el arrollador dominio exhibido en la edición del año anterior, en la cual consiguió un histórico botín de cinco victorias parciales.
La definición de la primera etapa se resolvió en un sprint de alta velocidad, donde Magnier superó con solvencia al australiano Sam Welsford (Netcompany INEOS) y al alemán Max Kanter (XDS Astana)quienes terminaron 2° y 3°, mientras que el israelí Oded Kogut (NSN Cycling Team) y el neerlandés Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) cerraron el grupo de los cinco mejores clasificados del día.
En cuanto a los colombianos, todos ingresaron en el pelotón principal con el mismo tiempo del ganador. El mejor de la jornada fue Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) en la casilla 32°, seguido por el joven Diego Pescador (Movistar Team) en el puesto 70, mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) y Brandon Rivera (Netcompany INEOS) finalizaron en las posiciones 109 y 110, respectivamente.
La carrera china continuará este miércoles con la disputa de la segunda etapa, la cual comprenderá un exigente trazado de 179,5 kilómetros entre las localidades de Chongzuo y Jingxi. El perfil de la fracción presenta un puerto de montaña de segunda categoría ubicado en la fase final del recorrido, una dificultad montañosa que amenaza con romper la armonía del lote y podría evitar que la victoria se decida nuevamente al sprint.
Tour de Guangxi (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Chongzuo – Chongzuo (149, 4km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:00:23
|2
|Sam Welsford
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|3
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Oded Kogut
|NSN Cycling Team
|m.t.
|5
|Arvid de Kleijn
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Matteo Milan
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|7
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|8
|Luke Lamperti
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|9
|Lionel Taminiaux
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|10
|Itamar Einhorn
|NSN Cycling Team
|m.t.
|32
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|70
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|109
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|110
|Brandon Rivera
|Netcomany Ineos
|m.t.
Ruta
Milan Fretin gana al sprint la tercera etapa del Tour de Guangxi con Juan Sebastián Molano 6°
La tercera etapa del Tour de Guangxi 2026 la ganó Milan Fretin (Cofidis). El belga supo aprovechar su punta de velocidad y terminó siendo el más rápido en el sprint final para llevarse la victoria, luego de recorrer 212,3 kilómetros entre las localidades de Jingxi y Bama.
El corredor europeo de 25 años, que alcanzó su cuarto triunfo de la temporada y el noveno de su trayectoria profesional, superó holgadamente al neerlandés Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL) y a su compatriota Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes se reportaron segundo y tercero.
En cuanto a los colombianos, todos ingresaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador. El mejor de la jornada fue Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) en el 6° puesto, seguido por Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en la casilla 88, mientras que el joven Diego Pescador (Movistar Team) y Brandon Rivera (Netcompany INEOS) finalizaron en las posiciones 104 y 105, respectivamente.
Con relación a la clasificación general, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) perdió el liderato de la carrera, que pasó a manos del neerlandés Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). El podio parcial lo completa el alemán Max Kanter (XDS Astana Team).
La carrera china continuará este viernes con la disputa de la cuarta etapa, una jornada rompe-piernas de 165,7 kilómetros entre las localidades de Bama y Tian’e , que incluye varios repechos y cuatro puertos categorizados.
Tour of Guangxi (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Jingxi – Bama (212,3 km)
|1
|Milan Fretin
|Cofidis
|4:31:55
|2
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|3
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|4
|Fabio Jakobsen
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|5
|Arvid de Kleijn
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Juan Sebástian Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|7
|Joshua Giddings
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|8
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|9
|Brady Gilmore
|NSN Cycling Team
|+ 00
|10
|Cyril Barthe
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|88
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|104
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|105
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|11:17:21
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:10
|4
|Sam Welsford
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:10
|5
|Jasha Sütterlin
|Team Jayco-AlUla
|0:10
|6
|Fredrik Dversnes
|Uno-X Mobility
|0:10
|7
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:12
|8
|Olav Kooij
|Decathlon CMA CGM Team
|0:12
|9
|Neilson Powless
|EF Education-EasyPost
|0:12
|10
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:12
|84
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:16
|96
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:16
|104
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|0:16
|131
|Juan Sebástian Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|8:43
Ruta
Nu Colombia con tres campeones y un equipo de ensueño para el Clásico RCN 2026
El equipo de ciclismo Nu Colombia tomará este sábado la partida del Clásico RCN 2026 con una nómina encabezada por Rodrigo Contreras, Javier Jamaica y Camilo Ardila, tres campeones que llegan a la segunda gran cita del calendario nacional después de conquistar la Vuelta a Nariño, la Clásica del Carmen de Viboral y la Clásica de Marinilla, respectivamente.
Durante nueve días, el Duelo de Titanes llevará al pelotón por carreteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia, sobre un recorrido que combina jornadas de media y alta montaña, largos descensos, planicies y una cronoescalada final que llevará la definición hasta el Alto de Las Palmas en inmediaciones de la capital paisa.
Junto a Contreras, Jamaica y Ardila estarán Sergio Luis Henao, Sebastián Henao, Juan Diego Alba, Carlos Gutiérrez, Óscar Quiroz, Esteban Hoyos y Emerson Gordillo, en una formación de diez corredores que reúne juventud y experiencia en las principales vueltas nacionales e internacionales, como la de los primos Henao, con más de 10 temporadas en el World Tour.
La carrera comenzará este sábado 17 de octubre con 182,9 kilómetros entre Mosquera y Zipaquirá, pasando por Madrid, Facatativá, El Rosal, Subachoque, Tabio, Cajicá y Ubaté. El domingo aparecerá el Alto de La Tribuna camino a Honda, antes de que el recorrido empiece a ganar mayor dificultad con la tercera jornada entre Honda y Villa Restrepo.
El martes, el pelotón afrontará 133 kilómetros entre Ibagué y Sevilla, atravesando el mítico Alto de La Línea en un día clave para los aspirantes a la victoria. Un día después llegará la etapa entre Caicedonia y Cali, sobre 171,7 kilómetros, antes de la jornada más larga de esta edición: 225,2 kilómetros entre Palmira y Anserma, el jueves 22 de octubre.
El tramo definitivo del Duelo de Titanes llegará en Antioquia. El viernes se disputarán 121,6 kilómetros entre Supía y La Estrella, mientras que el sábado la octava etapa llevará al pelotón desde Bello hasta Santo Domingo, con el paso por Cisneros y el Alto de La Quiebra dentro de sus 136 kilómetros.
El campeón se conocerá el domingo 25 de octubre con una cronoescalada individual de 17,2 kilómetros entre el Edificio Inteligente de EPM, en Medellín, y el Alto de Las Palmas, una jornada que obligará a los aspirantes a la clasificación general a reservar fuerzas hasta el último día.
El Nu Colombia llega a esta cita después de un bloque de grandes resultados que ha marcado su segunda mitad de temporada. Rodrigo Contreras viene de conquistar la Vuelta a Nariño, Javier Jamaica se coronó campeón en la Clásica del Carmen de Viboral después de haber ganado también la Volta a Santa Catarina en Brasil, y Camilo Ardila llega respaldado por su título en la Clásica de Marinilla.
“Llegamos al Clásico con corredores que vienen de competir y ganar, pero sabemos que esta es una carrera completamente diferente. Son nueve días, con etapas largas, montaña, descensos y una cronoescalada definitiva. Tenemos varias cartas y será la propia carrera la que nos vaya marcando cómo administrarlas. El objetivo es llegar a Antioquia con opciones reales de disputar la clasificación general”, señaló el director técnico del equipo morado, Raúl Mesa.
El Clásico RCN 2026, el gran Duelo de Titanes del ciclismo colombiano, iniciará este viernes 16 de manera oficial con la ceremonia de Presentación de Equipos, en donde el Nu Colombia iniciará el camino a su objetivo de alzar el Micrófono de Oro, único trofeo a nivel nacional que le falta a la vitrina del poderoso equipo morado.
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Top 10 de los mejores momentos de Nairo Quintana en su carrera profesional
Luego de 17 años de historia y glorias, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional. El boyacense, ganador de una Vuelta a España (2016) y un Giro de Italia (2014), puso punto final a su gran trayectoria deportiva en una emotiva despedida en Cartagena, en donde se realizó su gran fondo.
El escarabajo, de 36 años, puso fin a su carrera como ciclista, un camino marcado por grandes victorias con actuaciones históricas en las ‘Grandes Vueltas’, que incluyen podios y triunfos de etapa.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a Nairoman, repasando algunos de los mejores momentos de su formidable trayectoria en el Colombia es Pasión, el Movistar y el Arkea.
Campeón del Tour de l’Avenir 2010 con dos victorias de etapa
Ganador de la Vuelta al País Vasco 2013 más una victoria de etapa
Segundo en el Tour de Francia 2013, más 1 etapa, clasificación de la montaña y mejor joven
Gran campeón del Giro de Italia 2014
Vencedor de la Tirreno-Adriático en dos ocasiones 2015 y 2017
Campeón de la Vuelta a Cataluña 2016
Ganador del Tour de Romandía 2016, sumado a una victoria de etapa
Campeón de la Vuelta a España 2016, más una etapa y la clasificación de la combinada
Vencedor del Tour de La Provence, en dos oportunidades 2020 y 2022
Nairo Quintana este año se consagró campeón de la Vuelta a Asturias 2026