Se acerca la Ruta Harold Tejada “Un Viaje Ancestral”

La iniciativa “Rodando por una Sonrisa” anunció oficialmente el lanzamiento de su sexta edición. Un grupo de 14 ciclistas aficionados, algunos con la experiencia de versiones anteriores y otros que se estrenan en este reto, se embarcará a partir del próximo 6 de noviembre en una travesía en bicicleta para recaudar fondos en apoyo a la Fundación Operación Sonrisa Colombia.

Del 6 al 14 de noviembre, los ciclistas Rodrigo Vargas, Sergio Gómez, Jorge Andrés Gómez, Carlos Najar, José Luis Arroyave, Mauricio Zarama, Alexander Ruiz, Juan Manuel Domínguez, Enrique Mercado, Sergio Uribe, Carlos Torres, Daniel de la Cuesta, David Berrío y Marcela Tamayo recorrerán 1.400 kilómetros desde Santa Marta (Magdalena) hasta Bogotá, pasando por Mompox, Sincelejo, Medellín y Doradal. Su meta es recaudar $400 millones de pesos, una cifra que permitirá financiar el programa de traslado de pacientes, impactando de forma directa la vida de los niños, niñas y sus familias.

Mediante este programa de traslado, la organización brinda atención oportuna e idónea a niños y niñas que viven en zonas donde la Fundación no llega geográficamente, movilizándolos hacia las ciudades donde se desarrollan los diferentes programas quirúrgicos. Además, el grupo continuará apoyando la labor de la Fundación en el proceso de búsqueda e identificación de pacientes que aún no hacen parte del registro nacional. Durante el evento de lanzamiento, Marcela Tamayo, vocera de Rodando por una Sonrisa, destacó que la iniciativa nace del propósito de servir y de respaldar el extraordinario trabajo que realiza la Fundación Operación Sonrisa Colombia:

“Este año Colombia nos recordó que la salud no da espera. Saber que podemos unirnos alrededor de un propósito tan poderoso como ayudar a prevenir las consecuencias de una condición tratable nos llena de esperanza. Rodando nos demuestra que hay muchísimas personas dispuestas a poner su tiempo, esfuerzo y capacidades al servicio de los demás. Cada kilómetro que pedaleamos busca acercar la Fundación a esos niños y familias para quienes la distancia sigue siendo una barrera. Queremos que sepan que no están solos, que sus historias importan y que juntos podemos cambiar su futuro”.

Alianzas estratégicas por la niñez



Marcela Tamayo y Ernesto Lucena, durante el lanzamiento de la sexta edición de ‘Rodando por una Sonrisa’. (Foto © RMC)

Este esfuerzo es posible gracias al respaldo de grandes marcas aliadas que continúan apostándole a la causa, como Global Education, JetSMART, Terpel, Safetti, Parqueaderos Tequendama, Going, El Grupetto y Efeunodos Fotografía, así como a la vinculación de nuevos aliados que se suman para marcar una diferencia significativa: Pigeon, General Motors y Bondo.

En el marco de esta sexta edición, JetSMART se suma facilitando el transporte y la movilidad de los ciclistas participantes, sus bicicletas y equipos técnicos, así como del personal profesional de la Fundación y de los niños que integran el grupo de musicoterapia ‘Ecos de Alegría’. Este año, la aerolínea fortaleció su compromiso respaldando por primera vez la logística del operativo quirúrgico realizado en Cartagena, jornadas en las que sus colaboradores se sumaron activamente como voluntarios en terreno. A través de su capacidad operativa, la compañía pone su red de conectividad al servicio de la salud infantil, garantizando que el esfuerzo de movilidad maximice el impacto social para que los fondos recaudados se destinen directamente a la atención quirúrgica de la niñez en el país.

Al respecto, Estuardo Ortiz, CEO de JetSMART Airlines, comentó: “En JetSMART nacimos con el propósito de conectar a las personas y acortar distancias, y estamos convencidos de que el valor de la aviación se mide en el impacto que generamos en las comunidades. Cumplir tres años consecutivos acompañando a la Fundación Operación Sonrisa y a la iniciativa ‘Rodando por una Sonrisa’ refuerza nuestro compromiso social en Colombia. Poner nuestra flota, nuestra logística y el corazón de nuestros colaboradores al servicio de la salud de la niñez demuestra que volar es mucho más que mover pasajeros; es ser un puente para transformar vidas”.

Así mismo, en el marco de los aliados del sector de transporte, Camilo Montejo, director comercial de la línea de Buses y Camiones Chevrolet afirmó que: “Detrás de ‘Rodando por una Sonrisa’ hay una misión que merece todo nuestro apoyo. Desde buses y camiones Chevrolet acompañamos esta iniciativa también con el fin de promover una movilidad más segura, generando conciencia sobre la responsabilidad que tenemos todos de cuidar a quienes comparten las vías. Nuestro mensaje ‘Cuidando a los que cuidan’, es un llamado a proteger a quienes recorren las vías del país en bicicleta todos los días y en esta oportunidad a una causa solidaria. Es una forma de contribuir a que esa labor siga llegando a más personas”.

Por último, Team Safetti, proveedor de implementos deportivos para la iniciativa, comentó: “El deporte es un motor para transformar realidades. Apoyar estos 1.400 kilómetros de recorrido es nuestro aporte desde lo que sabemos hacer para asegurar que la distancia deje de ser un obstáculo y que más niños en Colombia puedan sonreírle al futuro con las mismas oportunidades”.

El cierre de esta travesía tendrá lugar el sábado 14 de noviembre con la llegada del pelotón a Bogotá, visibilizando el trabajo de la Fundación y su compromiso con la atención integral de niños y niñas con labio fisurado o paladar hendido en todo el país. El desarrollo de esta iniciativa y el recorrido en vivo de los ciclistas podrá seguirse a través de www.rodandoporunasonrisa.com, plataforma donde las personas interesadas en apoyar esta causa social podrán realizar sus donaciones y motivar al grupo a alcanzar la meta.