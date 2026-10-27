Ciclo-Retro: los bogotanos que han logrado ganar el Clásico RCN

Luego de la edición 2026 del Clásico RCN ganada por Javier Jamaica, el de Bogotá, logró el quinto título para la capital en la prestigiosa carrera conocida popularmente como el ‘Duelo de Titanes’, que nació en 1961.

Es importante resaltar, que después de 28 años un corredor nacido en Bogotá vuelve a lo más alto del podio, pues en 1998 Raúl Montaña había sido el último bogotano en ganar esta importante carrera del calendario nacional.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda a los tres capitalinos que han logrado levantar los brazos y coronarse como campeones del Clásico RCN.

Álvaro Pachón se consagró campeón del Clásico RCN en 1969



Álvaro Pachón, ganó el Clásico RCN en 1969. (Foto © RMC)

Raúl Montaña ganó tres Clásicos: 1995 – 1997 y 1998



Raul Montaña, en la portada de una de las ediciones de la Revista Mundo Ciclístico de 1995. (Foto © RMC)

Javier Jamaica, el más reciente campeón del Clásico RCN