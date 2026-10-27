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Ciclo-Retro: los bogotanos que han logrado ganar el Clásico RCN
Luego de la edición 2026 del Clásico RCN ganada por Javier Jamaica, el de Bogotá, logró el quinto título para la capital en la prestigiosa carrera conocida popularmente como el ‘Duelo de Titanes’, que nació en 1961.
Es importante resaltar, que después de 28 años un corredor nacido en Bogotá vuelve a lo más alto del podio, pues en 1998 Raúl Montaña había sido el último bogotano en ganar esta importante carrera del calendario nacional.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda a los tres capitalinos que han logrado levantar los brazos y coronarse como campeones del Clásico RCN.
Álvaro Pachón se consagró campeón del Clásico RCN en 1969
Raúl Montaña ganó tres Clásicos: 1995 – 1997 y 1998
Javier Jamaica, el más reciente campeón del Clásico RCN
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Jonathan Caicedo conquistó el Tour de Guizhou tras nueve días de competencia
El experimentado pedalista ecuatoriano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) se consagró campeón del Tour de Guizhou 2026, una exigente competencia del calendario asiático que llegó a su fin este martes tras nueve intensos días de actividad. El ciclista suramericano defendió con éxito el liderato general, el cual asumió desde las primeras jornadas de la carrera para terminar inscribiendo su nombre en lo más alto del palmarés de esta segunda edición.
El dominio del conjunto Wheeltop Rotor Chengdu Team fue absoluto a lo largo de los más de 1,200 kilómetros de recorrido por la montañosa geografía de China. El podio final fue copado en su totalidad por la escuadra del campeón, siendo completado por los corredores rusos Petr Rikunov y Andrei Stepanov, quienes ejercieron como los principales escuderos del ecuatoriano y finalizaron en la segunda y tercera posición respectivamente.
La carrera, que puso a prueba a 118 ciclistas de diversas nacionalidades, no contó en esta oportunidad con participación de pedalistas colombianos en el pelotón. Con este resonante triunfo, Caicedo, que el próximo año correrá con el equipo español Burgos Burpellet BH, consolidó su condición de referente internacional y le entregó un nuevo título al ciclismo latinoamericano en las carreteras del continente asiático.
La última fracción de la ronda china se disputó en la ciudad de Zunyi, ubicada al sur del país. En el embalaje final, la victoria de la jornada le correspondió al neerlandés Quinten Veling (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport), quien demostró su potencia en los metros decisivos para vencer en un cerrado sprint al ucraniano Gleb Karpenko (Quick Pro), cerrando así con broche de oro el telón de la competencia.
Tour de Guizhou 2026
Resultados Etapa 9 | Zunyi › Zunyi (133 km)
|1
|Quinten Veling
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport
|3:30:40
|2
|Gleb Karpenko
|Quick Pro
|m.t.
|3
|Nicolaj Rasmussen
|Team Fusion
|m.t.
|4
|Iván Bortnik
|Pingtan Int. Tourism Island CT
|m.t.
|5
|Bilguunjargal Erdenebat
|Prowheel Kung Shenzhen
|m.t.
|6
|Maksim Kernitskii
|The JoyRun & Hurricane
|m.t.
|7
|Edward Morgan
|Edinburgh Bike Fitting RT
|m.t.
|8
|Semen Simon
|The JoyRun & Hurricane
|m.t.
|9
|Noah Morell
|Edinburgh Bike Fitting RT
|m.t.
|10
|Aleksandr Bereznyak
|Wheeltop Rotor Chengdu
|+ 00
Clasificación General Final
|1
|Jonathan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu
|24:19:46
|2
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu
|0:53
|3
|Andrei Stepanov
|Wheeltop Rotor Chengdu
|1:54
|4
|Edward Morgan
|Edinburgh Bike Fitting RT
|7:29
|5
|Alex Vandenbulcke
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport
|9:00
|6
|Asier Etxeberria
|Pingtan Int. Tourism Island CT
|12:36
|7
|Matthew May
|Prowheel Kung Shenzhen
|14:44
|8
|Nicolaj Rasmussen
|Team Fusion
|15:18
|9
|Chaoyi Li
|Wheeltop Rotor Chengdu
|15:52
|10
|Quinten Veling
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport
|17:59
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Gabriela Guerra cambia los simuladores virtuales y da el salto al ciclismo de ruta de la mano del Cofidis
La brasileña Gabriela Guerra, dos veces subcampeona mundial de e-cycling, se ha planteado un desafío increíble a sus 32 años: pasar de las competencias virtuales al ciclismo de ruta profesional. Este ambicioso giro en su carrera lo afrontará con el Cofidis, prestigiosa escuadra francesa con la que se ha comprometido oficialmente para las dos próximas temporadas.
Amante de los grandes desafíos, la ciclista sudamericana se inició formalmente en las carreteras el pasado mes de septiembre, tras probar sus condiciones en el equipo continental alemán Wheel Divas Cycling Team. “Quería ver qué tal se me daba, si podía trasladar mis capacidades del rodillo a la bicicleta de ruta”, explicó Guerra sobre sus motivaciones iniciales para dar el salto fuera de los simuladores virtuales.
El resultado de este experimento en el ciclismo tradicional fue excelente y superó las expectativas al cosechar dos importantes triunfos en Europa. Primero se impuso en Alemania, durante la exigente competencia Riderman, y poco después repitió la hazaña en Francia al conquistar la Mirabelle Classic. Estos tempranos logros le permitieron ganar una enorme confianza y mirar con absoluto entusiasmo hacia la próxima temporada.
Este prometedor futuro se desarrollará ahora en las filas del equipo Cofidis, al que la corredora se incorpora con una dosis máxima de ilusión y motivación. “Siento mucha curiosidad y gran entusiasmo ante la idea de unirme al equipo Cofidis. No siento ningún temor en particular, solo muchas ganas. ¡Va a ser un reto fantástico!”, agregó Guerra, cuyas destacadas actuaciones de fin de año llamaron la atención de la escuadra francesa.
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Clásico RCN Sistecrédito: las esperanzadoras revelaciones que nos dejó la sexagésima sexta edición
La sexagésima sexta edición del Clásico RCN llegó a su fin tras nueve exigentes e intensos días de competencia y con ello, la Revista Mundo Ciclístico continúa analizando todo lo sucedido en el espectacular ‘Duelo de Titanes‘.
En esta oportunidad les presentamos a las grandes las revelaciones que nos dejó la carrera del calendario colombiano. Sin duda, la lista la encabeza el bogotano Michael Moreno del EBSA, el mejor de los novatos con tan solo 19 años.
Michael Moreno – 19 años (EBSA)
Felipe Bravo – 19 años (GW Erco Sportfitness)
David Sebastián Riaño – 21 años (Team Boyacá es Para Vivirla)
José Manuel Ortiz – 19 años (Team Sistecrédito)