Mundial de Ciclismo en Pista Shanghái 2026: se conocieron a los primeros campeones

El Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026 arrancó con fuerza en Shanghái, China, entregando las primeras medallas de oro de la competición. La gran figura de la jornada de apertura fue Lorena Wiebes, quien agigantó su leyenda al conquistar su tercer título mundial consecutivo en la exigente modalidad de scratch. La velocista neerlandesa demostró una vez más su superioridad en el óvalo asiático al cruzar la meta por delante de la irlandesa Lara Gillespie y la portuguesa María Martins, quienes completaron un podio de altísimo nivel.

La velocidad por equipos masculina ratificó el poderío de los Países Bajos en las pruebas de potencia pura. El combinado neerlandés se adjudicó la medalla de oro tras imponerse en una vibrante final al equipo de Australia, que se quedó con la plata, mientras que la delegación local de China celebró ante su público al adueñarse de la medalla de bronce.



El podio de la velocidad x equipos masculina. (Foto © UCI Track Cycling)

Por su parte, la velocidad por equipos femenina desató la euforia local en el velódromo de Shanghái. Las ciclistas de China hicieron respetar su casa y se coronaron campeonas del mundo con una exhibición de velocidad implacable. Las asiáticas superaron a la escuadra de Gran Bretaña, que debió conformarse con el segundo puesto, mientras que el representativo de Alemania cerró la jornada al asegurar el tercer cajón del podio.

La competencias de la cita mundialista continuarán este jueves y Colombia estará presente con Stefany Cuadrado, en la clasificación de los 200 metros lanzados y las rondas eliminatorias de la velocidad femenina, mientras que Kevin Quintero y Cristian Ortega, en la primera ronda del keirin masculino y las instancias previstas para esta modalidad.



El podio de la velocidad x equipos femenina. (Foto © UCI Track Cycling)

Programación del Jueves, 15 de octubre

Keirin masculino: primera ronda

Velocidad individual femenina: clasificación

Keirin masculino: repescas

Velocidad individual femenina: dieciseisavos de final

Keirin masculino: cuartos de final

Velocidad individual femenina: octavos de final

Horario de la tarde