Connect with us

Pista

Mundial de Ciclismo en Pista Shanghái 2026: se conocieron a los primeros campeones

Publicado

Hace 14 horas

el

La neerlandesa Lorena Wiebes agigantó su leyenda al conquistar su tercer título mundial consecutivo en el scratch. (Foto © UCI Track Cycling)
Temas relacionados:
Anuncio

Pista

Mundial de Ciclismo en Pista 2026: Stefany Cuadrado lidera el sueño de Colombia

Publicado

Hace 1 día

el

13 octubre, 2026

Por

Stefany Cuadrado, actual número uno del ranking femenino de velocidad. (Foto © COC)
Seguir leyendo

Pista

La UCI visitó el Velódromo de Mosquera de cara a su homologación internacional

Publicado

Hace 2 días

el

13 octubre, 2026

Por

Así luce la parte interior del velódromo de Mosquera. (Foto © RMC)
Seguir leyendo

Pista

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Colombia arrasó en el ciclismo de pista de la mano de Stefany Cuadrado

Publicado

Hace 3 semanas

el

25 septiembre, 2026

Por

La joven de Caucasia, Stefany Cuadrado, ganó tres medallas de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © COC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio