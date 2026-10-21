Magene presenta la renovación global de su marca y abre un nuevo capítulo en su desarrollo internacional y profesional

El 21 de octubre, Magene, marca de tecnología inteligente para el ciclismo, anunció la renovación global de su marca y presentó un nuevo logotipo y sistema de identidad visual. El proceso comienza con una renovación integral de la identidad visual de Magene y se extenderá gradualmente a los distintos puntos de contacto de la marca en más de 100 países y regiones. Con una identidad de marca unificada y profesional, Magene busca fortalecer su conexión con los ciclistas de todo el mundo.

La renovación va más allá de la identidad visual. Magene seguirá desarrollando su filosofía de marca y la tecnología de sus productos, así como mejorando la experiencia del cliente. Con ello, inicia un nuevo capítulo en su desarrollo como marca global de tecnología inteligente para el ciclismo.

Esta renovación se apoya en más de una década de crecimiento e innovación. Desde su fundación en 2015, Magene se ha dedicado a impulsar la tecnología inteligente para el ciclismo, con una amplia cartera de productos que incluye ciclocomputadores GPS inteligentes, rodillos inteligentes, medidores de potencia, sensores y luces inteligentes. En conjunto, estos productos ofrecen soluciones conectadas para responder a una amplia variedad de necesidades de los ciclistas, tanto en interiores como al aire libre.

A medida que crece en la industria del ciclismo, Magene amplía su presencia en los mercados internacionales y fortalece su posición como marca profesional de tecnología inteligente para el ciclismo.

Un nuevo logotipo y sistema de identidad visual redefinen la expresión de marca de Magene

Logotipo anterior y nuevo logotipo

El nuevo logotipo de Magene presenta el nombre de la marca, «MAGENE», en mayúsculas y con una tipografía personalizada y distintiva que genera un mayor impacto visual. La marcada inclinación de las letras hacia delante y sus líneas definidas transmiten una sensación de velocidad, energía y movimiento. Estos elementos dan a Magene una presencia de marca más distintiva que la que ofrecía su logotipo anterior.

El nuevo sistema de colores de la identidad visual

La renovada paleta de colores de Magene conserva Energy Orange como sello distintivo de la marca y expresión del espíritu de competición, junto con Performance Blue, que representa la profesionalidad y la precisión. Los tonos neutros de baja saturación Elite Grey y Metallic Silver complementan la paleta principal y crean una identidad visual distintiva y coherente.

Inspirada en la dinámica del ciclismo de competición, la filosofía de diseño de Magene, «Dominio del momento», refleja la capacidad del ciclista para mantener el control de su esfuerzo y del desarrollo de la carrera a medida que cambian la velocidad y las condiciones. Al mismo tiempo, expresa un equilibrio dinámico entre seguir avanzando y moderar el esfuerzo.

En cuanto al estilo visual, Magene sigue el principio de «Menos es más». Simplifica el lenguaje cromático y el diseño para recuperar una experiencia auténtica y reforzar la percepción de los usuarios sobre el rendimiento profesional.

Visual principal de la renovación de marca de Magene

El nuevo sistema de identidad visual está diseñado para ciclistas de todo el mundo. Se basa en el conocimiento de Magene sobre las tendencias emergentes y la evolución de la estética en la industria del ciclismo. Su lenguaje visual distintivo busca conectar con el mercado y expresar la visión de Magene sobre el futuro del ciclismo profesional.

De una renovación visual a una renovación global de la marca

La renovación de la marca Magene va mucho más allá de un nuevo logotipo. Representa una transformación integral centrada en la interacción de la marca con los ciclistas, que abarca desde la renovación de la identidad visual hasta el desarrollo de una presencia global coherente. El objetivo es reforzar el reconocimiento de Magene, la comprensión de su identidad y la confianza en la marca en los mercados internacionales.

Durante el próximo año, el nuevo logotipo y la nueva identidad visual se incorporarán progresivamente a los principales puntos de contacto de la marca, desde los embalajes y las interfaces de usuario hasta el diseño de los productos, los elementos de exhibición en los puntos de venta, las exposiciones y otras activaciones de marca. Esta implementación por etapas contribuirá a ofrecer una experiencia de marca consistente y coherente en los distintos mercados.

Más allá de su identidad visual, Magene seguirá desarrollando y perfeccionando sus productos según las necesidades de los ciclistas, desde el entrenamiento hasta la competición. La marca busca ofrecer mejores soluciones mediante experiencias de ciclismo profesionales e inteligentes que abarquen todas las situaciones de uso.

Logotipo conjunto de Magene y XDS Astana Team

Como parte de su estrategia general de desarrollo de marca, Magene ya ha establecido su presencia en el ciclismo profesional. A principios de 2026, anunció su colaboración con un equipo del UCI WorldTour, al que proporciona productos de cuatro categorías principales: ciclocomputadores GPS inteligentes, rodillos inteligentes, luces traseras inteligentes con radar y sensores de frecuencia cardíaca, además de soporte técnico.

Gracias a esta colaboración, los comentarios de los ciclistas profesionales, los datos de las carreras y los resultados de las pruebas de producto orientan directamente el desarrollo y la mejora continua de los productos. Esta información ayuda a Magene a desarrollar productos de tecnología inteligente para el ciclismo cada vez más orientados al ciclismo profesional.

Fortalecer el reconocimiento de marca y la presencia profesional y ampliar el alcance global

La renovación de marca refleja una orientación estratégica más amplia para Magene. Para responder a los cambios en los mercados globales y a la evolución de las necesidades de los ciclistas, la empresa está construyendo una identidad visual más distintiva y sigue desarrollando su marca, sus productos, las experiencias de ciclismo y los servicios de atención al cliente. Con ello, busca reforzar su posición diferenciada en el mercado global de tecnología inteligente para el ciclismo.

La renovación de marca también representa un paso importante en la expansión global de Magene. La innovación en productos y en investigación y desarrollo (I+D), los conocimientos adquiridos en la competición profesional y las mejoras continuas en la experiencia del usuario respaldan este proceso. Magene busca consolidar su posicionamiento entre los ciclistas como marca profesional de tecnología inteligente para el ciclismo y aprovechar sus capacidades tecnológicas y de desarrollo de productos para fortalecer el reconocimiento global de la marca.

Mediante la renovación de su identidad visual y una estrategia de marca más amplia, Magene sigue avanzando en su desarrollo profesional e internacional. De cara al futuro, continuará innovando en función de las necesidades del ciclismo profesional y de las experiencias reales de los ciclistas para contribuir al avance del ciclismo inteligente.