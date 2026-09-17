Mateo Carmona, nuevo campeón suramericano en el BMX Racing

Colombia celebró una jornada de grandes resultados en el BMX Freestyle Park de los Juegos Suramericanos 2026, gracias a las actuaciones de Luis Rincón y Lizsurley Villegas, quienes subieron al podio en las finales individuales disputadas este martes 15 de septiembre.

En la competencia masculina, el bogotano se consagró campeón suramericano con una puntuación de 96,00 puntos, obtenida en su segunda ronda, resultado que le permitió superar al brasileño Gustavo Batista, segundo con 94,67 puntos, y al argentino Manuel Turrone, tercero con 91,33.

El colombiano protagonizó una final de alto nivel, mejorando su registro de la primera ronda, en la que había conseguido 90,00 puntos, para alcanzar el mejor resultado de la jornada y quedarse con la medalla de oro para Colombia.



Lizsurley Villegas obtuvo la medalla de bronce. (Foto © COC)

En la rama femenina, Lizsurley Villegas también se destacó con una actuación de podio. La colombiana obtuvo la medalla de bronce con un puntaje de 73,67 puntos, registrado en su primera ronda, resultado que la ubicó detrás de la brasileña Eduarda Bordignon, ganadora con 78,00 puntos, y la chilena Macarena Pérez, segunda con 75,00.

Villegas mantuvo un rendimiento consistente en sus dos presentaciones, con una segunda ronda de 72,83 puntos, confirmando su lugar entre las mejores exponentes del BMX Freestyle Park en esta edición de los Juegos Suramericanos.

Con un título y una medalla de bronce, Colombia ratificó su protagonismo en el BMX Freestyle Park suramericano, disciplina que combina la creatividad, la técnica y la ejecución de maniobras sobre la bicicleta.

*Con Información de Fedeciclismo