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BMX

Mateo Carmona, nuevo campeón suramericano en el BMX Racing

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El antioqueño Mateo Carmona se coronó campeón del BMX Racing en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © COC)
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