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MountainBike

Iván Felipe López terminó 4° en la prueba del cross country olímpico de los Juegos Suramericanos 2026

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El cundinamarqués Iván Felipe López finalizó 4° en la prueba masculina del Mountan Bike. (Foto © COC)
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Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Gloria Irene Garzón 6° en la prueba del Mountain Bike

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14 septiembre, 2026

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La cundinamarquesa Gloria Irene Garzón terminó 6° en la prueba femenina del cross country olímpico (XCO). (Foto © COC)
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Jhonatan Botero, listo para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

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13 septiembre, 2026

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El antioqueño Jhonatan Botero representará a Colombia en la prueba del Mountain Bike. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Mundial de MTB 2026: Valentina Roa y Juan Fernando Muñoz, los mejores exponentes americanos en el downhill de los élites

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30 agosto, 2026

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La tolimense Valentina Roa firmó una presentación sólida en el trazado italiano al ubicarse en la casilla 11 del mundo. (Foto © FCC
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