Cristian Rico termina 2° en la etapa reina de la Vuelta a Guatemala y se apodera del liderato

Otra jornada memorable para el Nu Colombia, esta vez en la quinta fracción de la Vuelta a Guatemala 2026, catalogada como la etapa reina del certamen. En el exigente trayecto de 139,4 kilómetros, que unió a las localidades de Catarina y Quetzaltenango, el boyacense Cristian Rico cruzó la línea de meta en la segunda posición, seguido muy de cerca por su compatriota Jhonatan Chaves, quien completó el podio del día en la tercera casilla.

El pedalista guatemalteco Wilson Chonay, del equipo Hino One La Red Suzuki, quein viene siendo la revelación de la carrera logró una espectacular victoria frente a su afición, en una jornada montañosa que puso a prueba la resistencia de los pedalistas, en donde los escarabajos demostraron su poderío en la montaña y se convirtieron en los grandes protagonistas del día al copar las posiciones de vanguardia.



Wilson Chonay le ganó el duelo a Cristian Rico en la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026. (Foto © FGC)

Gracias a este destacado rendimiento, el boyacense Cristian Rico le arrebató el liderato general al costarricense Alejandro Granados (Team Colono Bikestation Kölbi). El colombiano ahora comanda la clasificación individual con una exigua, pero valiosa ventaja de apenas cuatro segundos sobre el corredor tico. Por su parte, el podio de la clasificación general parcial lo completa provisionalmente el propio héroe local del día, el chapín Wilson Chonay.

La prestigiosa ronda chapina continuará su marcha este miércoles con la disputa de su sexto capítulo, el cual promete nuevas emociones. Será otra dura jornada «rompe-piernas» de 147 kilómetros entre San Cristóbal y San Pedro Sacatepéquez, una fracción que incluye tres exigentes puertos de montaña categorizados en la parte final del recorrido.

Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)

Resultados Etapa 5 | Catarina – Quetzaltenango (139,4 km)

1 Wilson Chonay Hino-One-La Red Suzuki 3:53:37 2 Cristian Rico Nu Colombia m.t. 3 Jhonatan Chaves Nu Colombia 0:33 4 Alejandro Granados Team Colono Bikestation Kölbi 0:35 5 Julián David Alarcón Pío Rico Cycling Team 1:54 6 Luis Daniel Oses Team Colono Bikestation Kölbi 1:54 7 Mardoqueo Vásquez Hino-One-La Red Suzuki 1:55 8 Yesid Pira Hino-One-La Red Suzuki 1:55 9 John Agudelo Nu Colombia 2:46 10 Óscar Fernández Nu Colombia 3:29

Clasificación General Individual