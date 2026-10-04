Ruta
Remco Evenepoel, campeón de Europa en una batalla agónica definida por ‘foto-finish’
Exactamente ocho días después de caer derrotado en su condición de favorito para el Mundial de Montreal, Remco Evenepoel encontró en las carreteras eslovenas la revancha, proclamándose campeón europeo de ruta en la categoría élite masculina, después de protagonizar junto al italiano Giulio Ciccone un emocionante duelo que terminó decidido a favor del astro belga sobre la misma línea de llegada, gracias al foto-finish.
La carrera que tuvo como sede la tierra de Tadej Pogacar (Eslovenia) fue programada sobre 196,2 kilómetros y tuvo como escenario principal el exigente circuito de Šenčur y la subida de Možjanca, que debió ser afrontada cinco veces.
La selección decisiva comenzó a producirse en las rampas de Možjanca. Bélgica asumió buena parte de la responsabilidad y sus corredores trabajaron para mantener a Evenepoel listo para las acciones definitivas, lo que sucedió cuando restaban 32 kilómetros para el final.
Duelo Bélgica-Italia en Eslovenia
El formidable ciclista proveniente del fútbol se lanzó en forma contundente en busca del triunfo y solamente el italiano Giulio Ciccone fue el único capaz de responder inmediatamente al ataque del belga. Los dos consiguieron abrir un hueco sobre el grupo perseguidor y pasaron a jugarse entre ellos la medalla de oro.
Remco quiso alejarse de su rival y estuvo a punto de perderlo todo en una caída al tomar todos los riesgos en una curva, pero rápidamente se reincorporó y entonces los dos hombres hicieron su aparición en el último kilómetro siendo el italiano el primero en arrancar el sprint final. En la definición, Evenepoel alcanzó a remontar y los dos se vieron obligados a realizar el famoso “golpe de riñón”, supremo esfuerzo final en un embalaje, lo que determinó el uso del foto-finish para determinar que el ganador fue Remco Evenepoel, alcanzando así un título que faltaba en su brillante carrera.
El italiano Christian Scaroni se aseguró para Italia la medalla de bronce arribando delante del grupo que persiguió inútilmente a los punteros que protagonizaron un duelo y espectáculo de gran ciclismo.
Resultados Campeonato de Ruta Europeo (196,2 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Bélgica
|4:16:37
|2
|Giulio Ciccone
|Italia
|m.t.
|3
|Christian Scaroni
|Italia
|0:59
|4
|Toms Skujins
|Lituania
|1:13
|5
|Iván Romeo
|España
|01:16
|6
|Ramses Debruyne
|Bélgica
|1:16
|7
|Emil Herzog
|Alemania
|1:16
|8
|Maxim Van Gils
|Bélgica
|1:16
|9
|Léo Bisiaux
|Francia
|1:18
|10
|Primoz Roglic
|Eslovenia
|1:19
|11
|Mathys Rondel
|Francia
|1:27
|12
|Romain Grégoire
|Francia
|2:08
|13
|Jakob Omrzel
|Eslovenia
|2:08
|14
|Kévin Vauquelin
|Francia
|2:08
|15
|Marc Hirschi
|Suiza
|2:08
Ruta
¡Orgullo colombiano! Jessica Marcela Parra se consagra campeona de la Vuelta a Costa Rica con Camila Valbuena 2°
La formidable pedalista colombiana Jessica Marcela Parra, del equipo PatoBike BMC, se consagró este domingo como la campeona de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026, luego de defender el liderato obtenido en la cronoescalada de la jornada anterior.
La corredora bogotana cerró así una destacada participación en la competencia centroamericana, en la que además conquistó el título de campeona de Montaña. El Podio final lo completaron su campiotriato Camila Valbuena (Manzate La Selva No Varix) y la ucraniana Natalia Safroniuk (Pato Bike BMC Team).
La última etapa se disputó con un circuito de ocho vueltas, con salida y llegada en el Parque de Escazú, para completar un recorrido de 83 kilómetros. La victoria de la jornada fue para la chilena Catalina Soto, de la Selección de Chile, quien cerró la Vuelta con el título de campeona de la regularidad y la victoria en tres etapas.
Por su parte, la ucraniana Natalia Safroniuk, compañera de Parra en el PatoBike BMC, se consagró como campeona Sub-23 y de las metas volantes, completando una destacada participación a lo largo de las diferentes etapas.
De esta manera, la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026 llegó a su final después de cuatro jornadas de competencia, con presencia de corredoras nacionales e internacionales y con Jessica Parra como la nueva campeona de la prueba.
Clasificación General: Jessica Parra – PatoBike BMC.
Montaña: Jessica Parra – PatoBike BMC.
Regularidad: Catalina Soto – Selección de Chile.
Sub-23: Natalia Safroniuk – PatoBike BMC.
Metas Volantes: Natalia Safroniuk – PatoBike BMC.
Podio por equipos:
1- Selección de Chile
2- ManzaTe La Selva NoVarix
3- Colono Bikestation Kolbi
Clasificación General Final
|1
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|12:15:45
|2
|Camila Valbuena
|Manzate La Selva No Varix
|0:31
|3
|Natalia Safroniuk
|Pato Bike BMC Team
|1:01
|4
|María Quesada
|Colono Bikestation Kolbi
|1:09
|5
|Catalina Soto
|Selección de Chile
|1:32
|6
|Sophie Loohuis
|Global Cycling Team WMN
|2:03
|7
|Aranza Villalón
|Selección de Chile
|3:15
|8
|Angie Mariana Londoño
|Topstone-Segafredo
|4:08
|9
|Gabriela Soto
|Banrural Tropig Dom Palet
|5:11
|10
|Luisa Daniela Hernández
|Manzate La Selva No Varix
|6:06
*COn Información Federación Costarricense de Ciclismo
Ruta
¡Victoria suramericana! Eduardo Sepúlveda gana la clásica japonesa Oita Urban
El ciclismo sudamericano inscribió con letras de oro su nombre en territorio japonés gracias a una soberbia actuación del argentino Eduardo Sepúlveda, integrante de la escuadra continental china Li Ning Star, quien se coronó campeón de la prestigiosa Oita Urban Classic, una de las exigentes pruebas de un día inscritas en el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
La competencia contó con un recorrido de 150,8 kilómetros, donde el pelotón debió afrontar un circuito técnico que seleccionó de forma natural a los aspirantes a la victoria, dejando la carrera viva únicamente para los más fuertes. En la parte final, Sepúlveda sacó a relucir su experiencia para filtrarse en el grupo selecto y marcar la diferencia en los instantes de mayor presión.
La definición de la clásica japonesa se resolvió mediante un vibrante embalaje en un lote reducido. Sepúlveda cruzó la línea de meta en la primera posición, dejando sin opciones a sus rivales y reclamando el escalón más alto del podio. El cuadro de honor de la competencia nipona lo completaron los corredores australianos Noah Blannin (Ccache x Bodywrap) y Elliot Schultz (Victoire Hiroshima), que finalizó en la tercera posición tras una intensa disputa.
La carrera que se llevó a vabo en el continente asiático también entregó notas positivas para el venezolano Leonel Quintero, quien representó al conjunto local Victoire Hiroshima, firmando una sólida actuación al cruzar la meta en la posición número 13, manteniéndose en los puestos de vanguardia y completando una destacable presentación internacional.
Resultados Oita Urban Classic Road Race (1.2)
Oita – Oita (150,8 km)
|1
|EduardoSepúlveda
|Li Ning Star
|3:19:53
|2
|Noah Blannin
|CCACHE x BODYWRAP
|m.t.
|3
|Elliot Schultz
|Victoire Hiroshima
|m.t.
|4
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|m.t.
|5
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|0:03
|6
|Toki Sawada
|Astemo Utsunomiya Blitzen
|0:05
|7
|Yuma Koishi
|Kinan Racing Team
|0:05
|8
|Yoshiki Terada
|Team UKYO
|0:08
|9
|Luke Burns
|Victoire Hiroshima
|0:08
|10
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:44
|11
|Nils Sinschek
|Li Ning Star
|1:39
|12
|Masaki Yamamoto
|VC Fukuoka
|1:41
|13
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|2:00
Ruta
El Orgullo Paisa va por el título de la Vuelta a Nariño con una nómina de lujo
El equipo de ciclismo Orgullo Paisa confirmó la nómina de lujo con la que tomará la partida en la décima edición de la Vuelta a Nariño, consolidándose desde ya como uno de los máximos aspirantes al título. La tradicional escuadra antioqueña afina sus últimas estrategias para un certamen que promete emociones de principio a fin en el sur del país, consolidando el gran nivel del pelotón nacional.
Para esta exigente prueba, la formación paisa estructuró un bloque sumamente potente y equilibrado. Los ciclistas seleccionados para vestir los colores de la escuadra paisa son Santiago Gómez, Yeison Reyes, Kevin Castillo, Juan Pablo Colmenares, David Rodas, Alejandro Osorio y Bernardo Suaza. Esta plantilla combina a la perfección la juventud, la fortaleza para los terrenos de media montaña y la veteranía necesaria para controlar las etapas definitivas en la altura.
La décima versión de la carrera nariñense constará de cinco exigentes etapas que pondrán a prueba la resistencia de los corredores en diversos ecosistemas de la región. El espectáculo deportivo está plenamente garantizado, ya que la carrera no solo reunirá a lo mejor del talento local, sino que también contará con la selecta participación de equipos internacionales, lo que eleva el estatus y la competitividad de cada jornada.
La organización general está a cargo de la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deporte, quienes han trabajado en perfecta articulación con la Liga de Ciclismo de Nariño y la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo) para brindar todas las garantías de seguridad y espectáculo a los aficionados del deporte de las bielas.