Pirelli y Netcompany INEOS anuncian una alianza mundial que impulsa la tecnología y el alto rendimiento en Colombia

Bicicletas Strongman, distribuidor de Pirelli Cycling en Colombia, celebra el acuerdo de tres años que llevará los neumáticos de la marca italiana a uno de los equipos más importantes del ciclismo profesional.

La reconocida compañía italiana Pirelli anunció una nueva alianza estratégica con el WorldTeam Netcompany INEOS, mediante la cual se convertirá en su proveedor oficial de neumáticos (Official Tyre Partner) a partir de la temporada 2027, por un período de tres años.

Esta colaboración reúne a dos protagonistas de la industria deportiva alrededor de una visión compartida: la innovación tecnológica, el desarrollo de productos de alto rendimiento y la búsqueda permanente de la excelencia en el ciclismo profesional.



(Foto © Dream Build Bikes)

El acuerdo contempla el suministro de neumáticos Pirelli y el trabajo conjunto entre corredores, técnicos e ingenieros del equipo británico y la marca italiana. Las experiencias recogidas en competencia y entrenamiento permitirán avanzar en el desarrollo de productos que respondan a las exigencias de los mejores ciclistas del mundo.

Entre las referencias evaluadas se destacan el P ZERO RACE SL-R y el P ZERO RACE RS, dos neumáticos de carretera diseñados para optimizar aspectos fundamentales del rendimiento como la aerodinámica, la eficiencia de rodadura, el agarre y el control.

Bicicletas Strongman: la conexión de Pirelli con el ciclismo colombiano



(Foto © Dream Build Bikes)

En Colombia, la noticia fue recibida con gran satisfacción por Bicicletas Strongman, empresa con sede en Bogotá y distribuidora de los productos de ciclismo Pirelli en el país.

Sus propietarios manifestaron su entusiasmo por el acuerdo internacional y destacaron el enorme potencial de crecimiento que ha demostrado la marca en el mercado colombiano, donde cada vez existe un mayor interés por la tecnología, la innovación y los componentes utilizados en el ciclismo profesional.

Para Bicicletas Strongman, la llegada de Pirelli al Netcompany INEOS representa un nuevo respaldo al desarrollo tecnológico de la marca y fortalece su relevancia entre los ciclistas colombianos, que encuentran en sus productos una alternativa especializada para sus diferentes necesidades deportivas.

La compañía bogotana continuará trabajando para acercar al mercado nacional la tecnología y las innovaciones de Pirelli Cycling, acompañando a los ciclistas con productos, conocimiento técnico y atención especializada.

La alianza entre Pirelli y Netcompany INEOS abre una nueva etapa de desarrollo internacional, con una proyección que también alcanza al ciclismo colombiano, donde Bicicletas Strongman seguirá siendo un punto de conexión entre la marca italiana y los apasionados por las dos ruedas.