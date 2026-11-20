Poco a poco se van conociendo los equipos que estarán el Tour Colombia 2027. La Revista Mundo Ciclístico ha podido establecer que está confirmada la presencia de las dos primeras escuadras World Tour: se trata del Netcompany INEOS y del EF Education – EasyPost.

Otra de las formaciones que estará en el país es el Modern Adventure Pro Cycling, este último confirmado desde el mundial de Montreal, lo que permitirá ver en acción a figuras estelares del ciclismo mundial y de nuestro ciclismo como Egan Bernal, Harold Tejada, Juan Felipe Rodríguez, Iván Ramiro Sosa y Samuel Flórez.

La gran prueba que se correrá en territorio antioqueño entre el 26 y el 31 de enero del próximo año tendrá igualmente la presencia de los mejores equipos y corredores del lote nacional como el NU Colombia, Team Medellín-EPM, GW Sportfitness, Team Sistecrédito y Orgullo Paisa.

Igualmente, nuestra redacción ha podido establecer igualmente que se espera confirmación de otros equipos invitados, aunque algunos como el Team Polti VisitMalta, donde milita el santandereano Germán Darío Gómez, han declinado por la coincidencia de calendario en Europa.



Otras escuadras como el NSN Cycling Team analizan su participación y el Caja Rural podría hacerse presente teniendo en cuenta la presencia de tres de sus integrantes en Colombia Fernando Gaviria, Sergio Higuita, Santiago Umba.

Por su parte Movistar, asistente a las versiones anteriores y que cuenta en sus filas con los colombianos Einer Rubio y Diego Pescador, estudia la posibilidad de acudir, pues ahora la conocida marca ya no existe en el mercado colombiano de las telecomunicaciones y su interés publicitario se ha perdido lamentablemente para el ciclismo de nuestro país.