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BMX

GW lleva al Gran Fondito 2026 la historia de Mariana Pajón a través de su emblemático museo 

Publicado

Hace 11 mins

el

Medellín recibirá una nueva edición del Gran Fondito de Mariana Pajón. (Foto © GW Bicicletas)
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Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing: Medellín recibe la última válida

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12 noviembre, 2026

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Medellín recibe la última válida de la Copa Nacional de BMX 2026. (Foto © BMX Antioquia)
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Mateo Carmona se destacó en la última válida de la Copa Mundo de BMX Racing y terminó tercero

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2 noviembre, 2026

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El antioqueño Mateo Carmona terminó tercero en la décima válida de la Copa Mundo de BMX Racing UCI celebrada en Sarasota, Estados Unidos. (Foto © UCI BMX Racing)
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¡Podio colombiano en Sarasota! Juan Esteban Naranjo y Carlos Ramírez brillaron en la novena válida de la Copa Mundo de BMX

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Hace 2 semanas

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1 noviembre, 2026

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Juan Esteban Naranjo y Carlos Alberto Ramírez, en la novena válida de la Copa Mundo de BMX Racing UCI celebrada en Sarasota, Estados Unidos. (Foto © UCI BMX Racing)
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