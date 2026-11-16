Pista
Destaque de Martha Bayona en el cierre de la cuarta válida nacional de pista en Bogotá
La Cuarta Válida Nacional de Pista llegó a su final este domingo en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, con una última jornada que reunió a más de 200 exponentes del ciclismo colombiano y delegaciones internacionales, en un programa de competencias que incluyó pruebas de velocidad, fondo y medio fondo en las categorías élite, juvenil y prejuvenil.
En las pruebas de velocidad élite, Martha Bayona y Kevin Santiago Quintero se quedaron con los máximos honores. Bayona, representante de la Selección Colombia, se impuso en la final femenina, seguida por Luna Álvarez, de Atlántico, y Marianis Salazar, del Fx Cycling Team, quien completó el podio. En la rama masculina, Quintero superó a su compañero de selección Cristian David Ortega, mientras que el venezolano Yorber Terán ocupó la tercera posición.
La jornada también dejó destacadas actuaciones en las pruebas de fondo. En el ómnium élite femenino, Lina Marcela Hernández (Sel. Colombia) se llevó la victoria con 134 puntos, seguida por Elizabeth Castaño (Colombia), con 126 unidades, y Lilibeth Chacón, del equipo Eneicat, con 112 puntos.
Por su parte, Brayan Sánchez conquistó la prueba por puntos élite con 49 unidades, en una ajustada definición frente a Juan Esteban Arango, de Antioquia, quien terminó segundo con 47 puntos. Santiago Londoño, también de Antioquia, completó el podio con 45 unidades.
En el scratch élite masculino, el venezolano Arlex Méndez se quedó con el primer lugar, seguido por Anderson Arboleda y Santiago Londoño, ambos representantes de Antioquia.
En la categoría juvenil, las pruebas de velocidad tuvieron como protagonistas a Manuela Loaiza, de Antioquia, ganadora en la rama femenina, y Juan José Calderón, también de Antioquia, vencedor en la masculina. Los podios los completaron Danna Valentina Martínez (Casanare) y Laura Sofía Rendón (Bogotá), en damas; y Fabián Camilo Sánchez (Bogotá) y Juan José Vargas (Antioquia), en varones.
Antioquia también fue protagonista en las pruebas de eliminación juvenil. Emelith Rodríguez se quedó con la victoria femenina, acompañada en el podio por Salomé Alcaraz y Daniela Quintero, (ambas de Antioquia) mientras que en la rama masculina el triunfo fue para Cristian Samuel Páez, del Threshold Team-Milo-Sáfer, seguido por Thomas Mejía, de Antioquia, y Hugo Schneider Calvo, del Team Everet.
En la categoría prejuvenil, el keirin femenino tuvo como ganadora a Camila Alejandra Arenas, de Santander, seguida por Miley Alejandra Barragán, del Fast Bike Pichincha de Ecuador, y María Camila Páez, de Antioquia. En la rama masculina, Hugo Jhoan Valencia, del Valle, se llevó el primer lugar, por delante de Luis José Villalba, de Sucre, y Martín Samuel Saavedra, de Bogotá.
Las pruebas de scratch prejuvenil cerraron el programa de competencias con los triunfos de Sara Sofía Castro, de Bogotá, en la rama femenina, y Emmanuel Rodríguez, de Antioquia, en la masculina. Los segundos lugares fueron para Camila Alejandra Arenas (Santander) y Gianpier Cruz (Fundación Club Everet), respectivamente, mientras que María Camila Páez (Antioquia) y Fabián Manuel Carreño (Santander) completaron los podios.
Con estas competencias concluyó la Cuarta Válida Nacional de Pista, que durante sus jornadas reunió a deportistas de 14 ligas del país y representantes internacionales de Ecuador, Perú, Republica Dominicana y Venezuela en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, escenario que fue sede de una nueva cita del calendario nacional de esta disciplina.
RESULTADOS JORNADA FINAL
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Lilibeth Chacón, una de las protagonistas en la segunda jornada de la Copa Internacional de Pista en Bogotá
La segunda jornada de competencias de la Copa Internacional de Pista y la cuarta válida Nacional de Pista, que se disputan en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, dejó una destacada actuación de los representantes extranjeros con protagonismo de la venezolana Lilibeth Chacón.
La venezolana se llevó la victoria en la prueba por puntos élite femenina, disputada sobre 20 kilómetros (60 vueltas), al acumular 36 unidades. Elizabeth Castaño, representando a Colombia, fue segunda con 25 puntos, mientras que Paula Andrea Carrasco, del equipo Oro Express – Just Cycling, completó el podio con 22 puntos.
Uno de los principales resultados del día llegó en la velocidad por equipos élite, donde Colombia se quedó con las dos medallas de oro. En la rama femenina, el trío integrado por Manuela Loaiza, Stefany Cuadrado y Martha Bayona se impuso con un tiempo de 1:02.584, superando al equipo de Atlántico, conformado por Mariana Pérez, Valentina García y Marianis Salazar, que registró 1:09.013. Bogotá completó el podio con Manuela Martínez, Valeria Hernández y Laura Sofía Rendón.
En la velocidad por equipos masculina, Kevin Quintero, Rubén Darío Murillo y Cristian Ortega le entregaron otro triunfo a Colombia, con un registro de 58.424. Venezuela, con Andrés Torres, Yorber Terán y Bladimir Alvarado, ocupó la segunda posición con 59.424, mientras que Antioquia se quedó con el tercer lugar gracias a José Daniel Acevedo, Juan David Ochoa y Santiago Ramírez.
Las pruebas de velocidad individual de 200 metros, en la categoría prejuvenil, también tuvieron como protagonistas a los nuevos talentos del ciclismo nacional. En la rama femenina, Salomé Ospina, de Antioquia, se quedó con la medalla de oro, seguida por Mariana Sofía Díaz, de Bogotá, y Luisa María Vargas, también de Antioquia. En la competencia masculina, el triunfo fue para Hugo Jhoan Valencia, del Valle, quien superó a Martín Hernández, de Bogotá, y Emmanuel Rodríguez, de Antioquia.
Por su parte, el ómnium élite masculino coronó a Jhonatan Restrepo, de Antioquia, quien terminó en el primer lugar de la clasificación general con 149 puntos. Su compañero de delegación Anderson Arboleda ocupó la segunda posición con 133 unidades, mientras que Erin Fabián Espinel, de Boyacá es para Vivirla, fue tercero con 124 puntos.
La programación también dejó la victoria de Luciana Osorio, representante de Colombia, en el scratch élite femenino. Paula Andrea Carrasco, de Oro Express – Just Cycling, terminó segunda y Erika Milena Botero, del Team Sistecrédito, ocupó la tercera posición.
En la categoría juvenil femenina, la antioqueña Daniela Quintero se impuso en la prueba por puntos, disputada sobre 16 kilómetros (48 vueltas), con 42 unidades. Su compañera de delegación Emelith Rodríguez fue segunda con 36 puntos, mientras que Salomé Alcaraz completó el podio, también por Antioquia, con 15 unidades.
Finalmente, en el scratch juvenil masculino, disputado sobre siete kilómetros (21 vueltas), Emiliano Álvarez, del GW Erco Sportfitness, se quedó con la victoria. Maicol Escobar, de Antioquia, fue segundo y José Luis García, de Boyacá es para Vivirla, terminó tercero.
Las competencias continúan hoy en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, escenario de las últimas citas del calendario nacional de pista de 2026, que reúne a más de 250 deportistas de diferentes ligas del país y delegaciones internacionales en busca de puntos para el ranking UCI y los títulos de esta temporada.
RESULTADOS SEGUNDA JORNADA
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Se coronaron a los primeros campeones de la Copa Internacional de Pista y de la cuarta válida nacional
En el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento de la capital colombiana inició oficialmente la Copa Internacional de Pista y la cuarta válida de la Copa Nacional, competencias avaladas por la Unión Ciclista Internacional (UCI).
La programación inaugural entregó los primeros campeones, con una amplia participación de deportistas extranjeros que llegaron a la capital del país para afrontar estas nuevas citas del calendario internacional y nacional de pista, que cuenta con el apoyo del IDRD y de la Liga de Ciclismo de Bogotá.
La jornada comenzó con las pruebas del Scratch, donde el ciclista venezolano Arlex Méndez obtuvo la medalla de oro tras superar a los representantes de la Selección Antioquia, Juan Esteban Arango y Pablo Paredes, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.
En la rama femenina de la misma modalidad del scratch, la presea dorada correspondió a Elizabeth Castaño y la plata fue para Luciana Osorio, ambas del seleccionado colombiano, acompañadas en el podio por la venezolana Verónica Abreu, quien se colgó la medalla de bronce.
En la velocidad por equipos femenina, el primer puesto fue para la selección Colombia integrada por Stefany Cuadrado, Mariana Pajón y Martha Bayona, quien regreso a competencias. El segundo puesto lo ocupó Bogotá y el tercero fue para Atlántico.
En la rama masculina, la sorpresa la dio Antioquia, que logró superar a la selección Colombia. El podio lo completó Valle tras ganarle duelo por el tercer puesto al seleccionado venezolano.
A continuación, les presentamos a todos los ganadores del primer día de competencias. Estos certámenes simultáneos del ciclismo de pista se extenderán hasta el domingo.
RESULTADOS COMPLETOS PRIMER DÍA
Pista
Tres grandes certámenes cerrarán la temporada 2026 del ciclismo de pista en Bogotá
El Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá será el escenario del cierre del calendario nacional de pista 2026, con la realización de tres importantes eventos que reunirán a deportistas de diferentes categorías y delegaciones nacionales e internacionales, en una programación que combinará competencias avaladas por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y pruebas para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano.
La programación contempla la IV Válida de la Copa Nacional de Pista, el Gran Premio C2 UCI de Pista y la Copa Internacional de Pista, tres certámenes que marcarán el cierre de la actividad competitiva de esta modalidad durante el año. Los eventos internacionales UCI C2, además, ofrecerán puntos para el ranking mundial de pista de la temporada 2027.
De acuerdo con los listados oficiales de inscritos, la convocatoria reunirá a 251 deportistas, distribuidos en las categorías élite, juvenil y prejuvenil, con participación masculina y femenina.
La categoría élite contará con 136 corredores, de los cuales 85 corresponden a la rama masculina y 51 a la femenina. Por su parte, la categoría juvenil tendrá 76 participantes, con 54 hombres y 22 mujeres, mientras que en prejuvenil estarán presentes 39 deportistas, distribuidos en 21 hombres y 18 mujeres.
La nómina élite tendrá una destacada representación del ciclismo colombiano, con figuras como Kevin Quintero, Cristian Ortega, Stefany Cuadrado, Mariana Pajón y el regreso a las competencias de Martha Bayona, entre otros deportistas que buscarán protagonismo en las diferentes pruebas de velocidad y medio fondo.
Las categorías juvenil y prejuvenil también tendrán un papel importante en esta programación, reafirmando el compromiso de la Federación Colombiana de Ciclismo con los procesos de formación, desarrollo y proyección de nuevos talentos, brindándoles espacios de competencia y crecimiento deportivo.
Cabe destacar que, también se estarán coronando a los mejores ciclistas del año en el ranking de la Copa Nacional, en las pruebas de velocidad y fondo, de las categorías élite y junior.
La programación oficial comenzará el viernes 13 de noviembre, con los entrenamientos oficiales a partir de las 8:00 de la mañana. A las 9:00 a.m. se iniciarán las competencias, en el escenario que tendrá entrada libre para el público capitalino
Lista de Inscritos – Categoría Élite
*Con Información de Fedeciclismo