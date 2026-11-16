El ciclista caldense Daniel David Hoyos, del Team Nativos, se consagró campeón de la Vuelta a Trujillo 2026, devolviendo el título a Colombia tras veinte años de sequía, en esta carrera venezolana.

“Esto es lo mejor que he hecho hasta el momento en mi vida de ciclista. Yo empecé muy tarde en esto del ciclismo, pero acá estamos, demostrando que se puede, quiero ser un motivador para las futuras generaciones”, dijo Hoyos.

Tras liderar desde la primera jornada, el corredor de Riosucio, Caldas reivindicó el potencial de los escarabajos y se refirió a los que cuestionan el presente del pedal nacional y defendió la vigencia y el recambio generacional.



Daniel Hoyos, gran campeón de la Vuelta a Trujillo 2026. (Foto © Vuelta a Trujillo)

“Dicen que el ciclismo colombiano va en caída, pero eso es una gran mentira; el ciclismo colombiano tiene mucho talento, vamos en crecimiento y simplemente son procesos que se tienen que desarrollar”, agregó el corredor del Team Nativos.

Y por último Hoyos se refirió a sus nuevos objetivos y su posible próximo reto en el calendario continental. “Ojalá podamos estar en la Vuelta al Táchira 2027, sería pasar diciembre de nuevo entrenando, pero esto es lo que me gusta hacer y no habría ninguna dificultad sobre eso”, concluyó Hoyos.