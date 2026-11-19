Ruta
Oficial: revelado el recorrido del Tour Colombia RCN – Sistecrédito 2027
La Federación Colombiana de Ciclismo presentó el recorrido oficial del Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027, que celebrará su quinta edición del martes 26 al domingo 31 de enero, con seis etapas y un trazado de 904,2 kilómetros por diferentes municipios y corredores viales del departamento de Antioquia.
La competencia, que regresa al calendario ciclístico internacional, ofrecerá un recorrido que combinará jornadas de velocidad, circuitos, terrenos de media montaña y una exigente definición en el Alto de Las Palmas, escenario que tendrá a su cargo el desenlace de la carrera.
El trazado comenzará el martes 26 de enero con una etapa de 149,8 kilómetros, que partirá de Medellín y recorrerá Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Botero, Santiago y Cisneros, antes de regresar a la capital antioqueña. una jornada de apertura que permitirá disputar el primer liderato de la competencia.
El miércoles 27, la segunda etapa tendrá como punto de partida y llegada El Carmen de Viboral, con un recorrido de 123 kilómetros por El Santuario, Marinilla, Guarne, la vía al aeropuerto, Llanogrande, Don Diego, Alto del Nano, La Ceja, San Antonio de Pereira y Rionegro. Un trazado que ofrecerá diferentes puntos de interés en el Oriente antioqueño.
La tercera jornada, prevista para el jueves 28 de enero, tendrá 119,4 kilómetros, con salida y llegada en Zona E. El recorrido transitará por Llanogrande, San Antonio de Pereira, Canadá, El Carmen de Viboral, El Santuario, Marinilla, Rionegro y Guarne, antes de regresar por el corredor de la vía al aeropuerto y el sector de Las Palmas. El paso por el Alto de los Topos será uno de los principales retos del día, en una etapa que podría generar diferencias entre los aspirantes a la clasificación general.
El viernes 29 llegará la cuarta etapa, con 167 kilómetros, estructurada sobre un circuito de aproximadamente 40 kilómetros que tendrá cuatro vueltas, entre Llanogrande, San Antonio de Pereira, la variante de La Ceja, el Alto del Nano y Don Diego, además de un tramo final de siete kilómetros. La regularidad y el trabajo colectivo de los equipos serán determinantes en esta jornada.
La quinta etapa, programada para el sábado 30 de enero, será la más larga de esta edición, con 182 kilómetros. La salida estará ubicada en Llanogrande y el recorrido continuará hacia El Retiro y La Ceja, donde se disputará un circuito de cuatro vueltas por el Alto del Nano, Don Diego, El Retiro y La Ceja. Posteriormente, el pelotón afrontará los kilómetros finales hasta La Unión, en una jornada que puede resultar decisiva para las aspiraciones de los favoritos.
El domingo 31 de enero, la carrera tendrá su gran final con una etapa de 163 kilómetros que partirá de Medellín y recorrerá Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, antes de regresar hacia el sur del Valle de Aburrá, pasando por Itagüí, Sabaneta, la variante de Caldas y Envigado. El recorrido continuará por la avenida El Poblado y San Diego, para afrontar el ascenso final al Alto de Palmas, donde se conocerá al campeón de la quinta edición.
Con este recorrido, el Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027 se prepara para ofrecer seis días de espectáculo deportivo, con la participación de destacados corredores y equipos nacionales e internacionales, en una competencia que volverá a proyectar al país y a sus regiones a través del ciclismo de alto nivel.
RECORRIDO OFICIAL – TOUR COLOMBIA RCN SISTECRÉDITO 2027
Etapa 1 – martes 26 de enero
Medellín – Bello – Copacabana – Girardota – Barbosa – Botero – Santiago – Cisneros – regreso a Medellín.
Distancia: 149,8 km.
Etapa 2 – miércoles 27 de enero
El Carmen de Viboral – El Santuario – Marinilla – Guarne – Alto de la Virgen – glorieta vía aeropuerto – Llanogrande – Don Diego – Alto del Nano – La Ceja – San Antonio de Pereira – Rionegro – El Carmen de Viboral.
Distancia: 123 km.
Etapa 3 – jueves 28 de enero
Zona E – Llanogrande – variante San Antonio de Pereira – Canadá – El Carmen de Viboral – El Santuario – Marinilla – Rionegro – Guarne – vía aeropuerto – variante Palmas – glorieta Palmas – Alto de Palmas descenso – Túnel de Aburrá – vía aeropuerto – glorieta Zona Franca – Zona E.
Distancia: 119,4 km.
Etapa 4 – viernes 29 de enero
Llanogrande – San Antonio de Pereira – variante La Ceja – Alto del Nano – Don Diego – Llanogrande.
Distancia: 167 km (cuatro vueltas de 40 km y tramo final de 7 km).
Etapa 5 – sábado 30 de enero
Llanogrande – El Retiro – La Ceja – circuito de cuatro vueltas por Alto del Nano – Don Diego – El Retiro – La Ceja – La Unión.
Distancia: 182 km.
Etapa 6 – domingo 31 de enero
Medellín – Bello – Copacabana – Girardota – Barbosa – Agua Fría – PR 10 – regreso a Medellín – Itagüí – Sabaneta – variante de Caldas – Envigado – avenida El Poblado – San Diego – Alto de Palmas.
Distancia: 163 km.
*Con Información de Fedeciclismo
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Richard Carapaz se inclina ligeramente por correr el Giro de Italia en 2027
La superestrella ecuatoriana Richard Carapaz afrontará en 2027 un nuevo desafío en su carrera profesional. Tras dejar las filas del EF Education-Easy Post y firmar con el NSN Cycling Team de Andrés Iniesta, el ecuatoriano le concedió una entrevista al comentarista español Javier Ares, donde habló de su próxima temporada.
“Por el momento, me inclino ligeramente por el Giro, pero esperaremos un poco para ver cómo transcurre la primera parte de la temporada. No conozco mi calendario al detalle, pero espero regresar allí”, dijo Carapaz.
Su gran deseo para el próximo año es regresar a la Corsa Rosa, carrera que le ha dado las mayores alegrías de su trayectoria deportiva. En 2019, con el equipo Movistar Team, se consagró campeón, mientras que fue segundo en 2022 y tercero en 2025. Este año, no pudo acudir por culpa de una lesión.
“En el Tour sabemos que hay tres o cuatro corredores capaces de pelear por la victoria y Pogacar está claramente por encima de los demás. En el Giro, creo que la batalla será más equilibrada”, añadió el pedalista ecuatoriano.
Asimismo, el corredor suramericano no descartó la posibilidad de participar en dos Grandes Vueltas. “El equipo obviamente desea que participe en el Tour de Francia al más alto nivel. Si tengo la oportunidad, sin duda la aprovecharé. Al igual que hice este año, ya sea luchando por estar entre los 10 primeros, vistiendo el maillot de lunares o intentando ganar etapas. Lo daré todo, al 100%”, concluyó Carapaz.
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México vuelve al mapa del ciclismo internacional: el Mex Tour 2027 presentó su recorrido
El ciclismo latinoamericano sumará un nuevo e importante atractivo con el Mex Tour 2027, una competencia de categoría UCI 2.1 que busca rescatar el prestigio y la tradición de la recordada Vuelta a México. Los detalles de esta nueva cita ciclística, que contará con un exigente formato de cinco etapas, fueron revelados por Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista Mexicana, quien confirmó las fechas, las ciudades sede y las rutas que integrarán el evento.
La estrategia detrás del calendario responde a una visión diseñada para captar la atención de las principales escuadras del pelotón internacional que también estará en el Tour Colombia. La intención central de los organizadores es atraer a los equipos que viajen al continente para disputar ambas pruebas, replicando la exitosa fórmula logística que en su momento aplicó la Vuelta a San Juan en Argentina.
En el plano deportivo, la carrera tendrá su epicentro en Puebla, aunque la caravana también recorrerá localidades de Veracruz, Córdoba y Cuernavaca. La primera jornada pondrá a prueba a los escaladores con un final en ascenso, seguida de una segunda etapa diseñada sobre un circuito. Para el tercer día de competencia se ha previsto otro ascenso de importancia; aunque la organización aún evalúa si la línea de meta se situará en la cima o tras un descenso.
La definición de la clasificación general vivirá un punto clave en la cuarta jornada con la disputa de una cronoescalada, antes de dar paso al cierre oficial en la Ciudad de México. Esta quinta y última etapa adoptará un perfil más ceremonial, inspirado en el tradicional cierre del Tour de Francia en los Campos Elíseos, brindando así un espacio para el homenaje al virtual campeón y una clara oportunidad de victoria para los velocistas.
Como antesala a esta vuelta por etapas, el calendario mexicano abrirá el 17 de enero con la Clásica de la República, prueba de un día que también se celebrará en la capital mexicana. A diferencia del cierre del Mex Tour, esta clásica presentará un trazado mucho más exigente y selectivo, propicio para resolverse mediante un sprint reducido, compartiendo además un sector de su recorrido con la fracción final de la carrera por etapas.
RECORRIDO MEX TOUR 2027
19 de enero | Etapa 1: Veracruz – Cordoba (120 km)
20 de enero | Etapa 2: Circuito en Puebla
21 de enero | Etapa 3: Puebla – Cuernavaca (160 km)
22 de enero | Etapa 4: Cuernavaca – Tres Marías (19 km) – CRI
23 de enero | Etapa 5: Circuito en Ciudad de México
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Tour Colombia RCN – Sistecrédito 2027: confirmados los primeros equipos World Tour
Poco a poco se van conociendo los equipos que estarán el Tour Colombia 2027. La Revista Mundo Ciclístico ha podido establecer que está confirmada la presencia de las dos primeras escuadras World Tour: se trata del Netcompany INEOS y del EF Education – EasyPost.
Otra de las formaciones que estará en el país es el Modern Adventure Pro Cycling, este último confirmado desde el mundial de Montreal, lo que permitirá ver en acción a figuras estelares del ciclismo mundial y de nuestro ciclismo como Egan Bernal, Harold Tejada, Juan Felipe Rodríguez, Iván Ramiro Sosa y Samuel Flórez.
La gran prueba que se correrá en territorio antioqueño entre el 26 y el 31 de enero del próximo año tendrá igualmente la presencia de los mejores equipos y corredores del lote nacional como el NU Colombia, Team Medellín-EPM, GW Sportfitness, Team Sistecrédito y Orgullo Paisa.
Igualmente, nuestra redacción ha podido establecer igualmente que se espera confirmación de otros equipos invitados, aunque algunos como el Team Polti VisitMalta, donde milita el santandereano Germán Darío Gómez, han declinado por la coincidencia de calendario en Europa.
Otras escuadras como el NSN Cycling Team analizan su participación y el Caja Rural podría hacerse presente teniendo en cuenta la presencia de tres de sus integrantes en Colombia Fernando Gaviria, Sergio Higuita, Santiago Umba.
Por su parte Movistar, asistente a las versiones anteriores y que cuenta en sus filas con los colombianos Einer Rubio y Diego Pescador, estudia la posibilidad de acudir, pues ahora la conocida marca ya no existe en el mercado colombiano de las telecomunicaciones y su interés publicitario se ha perdido lamentablemente para el ciclismo de nuestro país.