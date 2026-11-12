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Pista

Tres grandes certámenes cerrarán la temporada 2026 del ciclismo de pista en Bogotá

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El Velódromo Luis Carlos Galán será el escenario del cierre del calendario nacional de pista 2026. (Foto © FCC)
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