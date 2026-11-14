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Pista

Se coronaron a los primeros campeones de la Copa Internacional de Pista y de la cuarta válida nacional

Publicado

Hace 26 mins

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La selección Colombia integrada por Stefany Cuadrado, Mariana Pajón y Martha Bayona, ganó en la velocidad por equipos femenina. (Foto © FCC)
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