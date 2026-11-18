En Roldanillo se realizó con éxito la Clásica El Valle Renace 2026

Más de 190 ciclistas participaron en la Clásica El Valle Renace 2026, competencia que se realizó en Roldanillo, Valle del Cauca, con el propósito de contribuir a la reactivación económica del municipio, tras el terremoto del 10 de agosto. La carrera tuvo dos jornadas de competencia, en las que participaron deportistas de 12 categorías, desde teteros hasta élite. La carrera se disputó por las calles de Roldanillo. El evento fue organizado por Asocaña, la Liga de Ciclismo del Valle, la Gobernación del Valle del Cauca e Indervalle.

Inscripciones abiertas para el Gran Fondo Tour Colombia RCN – Sistecrédito

El ciclismo colombiano se prepara para vivir una gran fiesta en la temporada 2027 con el regreso del Tour Colombia RCN Sistecrédito. Además de la gran expectativa que genera la presencia de importantes figuras del ciclismo mundial, en esta nueva edición los aficionados tendrán la oportunidad de competir al más alto nivel gracias al Gran Fondo del Tour Colombia RCN – Sistecrédito. Las inscripciones ya están abiertas y todas las personas interesadas podrán cumplir con el proceso de inscripción entrando al portal www.tourcolombiarcn.com.

El UCI Gran Fondo World Series llega a Medellín

El circuito mundial UCI Gran Fondo World Series, avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), regresa a territorio colombiano por segunda ocasión. Tras su paso por Bogotá en 2025, la capital antioqueña será la sede oficial de esta competencia de nivel internacional, consolidando a la ciudad como un epicentro del turismo deportivo y la pasión ciclista. El cronograma oficial abrirá sus puertas el 27 y 28 de noviembre con la feria comercial y entrega de kits en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, dando paso a la jornada principal de competencias el domingo 29 de noviembre. La carrera contará con dos distancias oficiales bajo el reglamento de la UCI: un trazado principal de 138 kilómetros (Gran Fondo) y uno promocional de 86 kilómetros (Medio Fondo), ambos diseñados para recorrer parajes emblemáticos de Medellín y el departamento de Antioquia.

El ciclismo de pista internacional regresa a Caracas con puntos UCI en juego

Venezuela volverá a figurar en el mapa del ciclismo de pista internacional los próximos 5 y 6 de diciembre con la disputa de la Copa Julio César León. El certamen, inscrito en el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) bajo la categoría Clase 2 (C2), tendrá como escenario el óvalo del Velódromo Teo Capriles, en Caracas. Según la escala reglamentaria de la UCI para eventos C2, cada prueba individual otorgará 100 puntos al ganador, 90 al subcampeón y 80 al tercer puesto, premiando hasta la vigésima cuarta casilla. En la velocidad por equipos, el trío vencedor sumará 150 unidades para el ranking por naciones y 50 puntos individuales por corredor, sujeto al quórum mínimo exigido de cinco participantes por prueba y tres federaciones nacionales en competencia.

La Vuelta del Biobío, próxima carrera del calendario internacional UCI America Tour

La Región del Biobío será escenario de la Vuelta del Biobío 2026, competencia de ciclismo de ruta que se desarrollará entre el 1 y el 6 de diciembre y que contempla un recorrido total de 660 kilómetros distribuidos en cinco etapas. La prueba reunirá a 14 equipos y marcará el regreso de las vueltas UCI de ruta a Chile. La carrera estará integrada al calendario internacional UCI America Tour 2026, bajo la categoría UCI 2.2, correspondiente a las competencias por etapas reconocidas por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Un año más para hacer historia: Domenico Pozzovivo seguirá compitiendo en 2027

Escribir una nota periodística con titular con la siguiente información, Una de las figuras más reconocidas y respetadas del ciclismo italiano, Domenico Pozzovivo, continuará activo en el ciclismo profesional. El Solution Tech NIPPO Rali anunció la renovación del escalador italiano, que está a punto de cumplir 44 años, el próximo 30 de noviembre. Su extenso palmarés incluye victorias de etapa en el Giro de Italia, Volta a Catalunya, Vuelta a Suiza y Tour de Eslovenia, o el triunfo en la general del Giro del Trentino 2012, entre otros éxitos. Además, ha sido ocho veces top-10 en Grandes Vueltas, con dos quintos puestos en el Giro como mejores resultados.

Gerardo Ulloa y Fabiola Corona, ganaron la primera Durango Titan Desert México

La primera edición de la Durango Titan Desert México se celebró del 13 al 16 de noviembre de 2026 en Durango, México, cerrando el calendario de las Titan World Series 2026 con Gerardo Ulloa y Fabiola Corona como campeones generales. La carrera contó 360 kilómetros y 5.500 metros de desnivel acumulado a lo largo de cuatro etapas en las que ambos corredores mantuvieron el liderato desde la primera hasta la última jornada con más de media hora de ventaja sobre sus perseguidores.