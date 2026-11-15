Sharid Fayad y Diego Arboleda ganaron la última válida de la Copa GW Shimano de BMX Racing

El municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, se prepara para convertirse en uno de los principales epicentros del BMX Freestyle en Colombia y el continente, con el estreno de su nueva pista, un escenario construido para fortalecer el desarrollo de esta disciplina y proyectar al país como sede de grandes certámenes deportivos.

La nueva infraestructura que se construyó gracias a la inversión de la Gobernación del Valle y el apoyo de la Alcaldía de Buga, tendrá su estreno competitivo del 19 al 21 de febrero de 2027, con la realización de la I Válida de la Copa Nacional de BMX Freestyle, certamen que marcará el inicio de las competencias en este escenario y permitirá a los deportistas nacionales medirse en una pista diseñada para las exigencias de la modalidad.

Posteriormente, Guadalajara de Buga recibirá uno de los eventos más importantes del calendario internacional: el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle, programado para los días 6 y 7 de marzo de 2027, en las modalidades Park y Flatland. La competencia reunirá a los mejores exponentes del continente en busca de los títulos panamericanos y de puntos claves en el ranking UCI, en una cita que pondrá a prueba la capacidad organizativa y deportiva de la ciudad y del país.



Las hermanas Villegas, las grandes referentes del BMX Freestyle colombiano. (Foto FCC © Lina Barraza)

La agenda continuará del 11 al 13 de junio de 2027, con la celebración del Campeonato Nacional de BMX Freestyle, que convocará a los principales exponentes colombianos de la disciplina para disputar los títulos nacionales y seguir impulsando el crecimiento de esta modalidad en sus diferentes categorías.

Con esta programación, Guadalajara de Buga se proyecta como un nuevo referente para el BMX Freestyle, al contar con una infraestructura de talla mundial, que permitirá fortalecer los procesos deportivos, promover el talento nacional y recibir competencias de carácter nacional e internacional.

La Federación Colombiana de Ciclismo destaca la importancia de este nuevo escenario para el desarrollo del BMX Freestyle y la consolidación de espacios adecuados para la preparación y competencia de los deportistas colombianos, así como para el posicionamiento de Colombia en el calendario internacional de esta disciplina.



La nueva pista de BMX Freestyle en Guadalajara de Buga. (Foto FCC © Lina Barraza)

Agenda BMX Freestyle 2027 – Guadalajara de Buga

19 al 21 de febrero: I Válida de la Copa Nacional de BMX Freestyle.

6 y 7 de marzo: Campeonato Panamericano de BMX Freestyle – modalidades Park y Flatland.

11 al 13 de junio: Campeonato Nacional de BMX Freestyle.

*Con Información de Fedeciclismo