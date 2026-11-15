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BMX

Sharid Fayad y Diego Arboleda ganaron la última válida de la Copa GW Shimano de BMX Racing

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Mariana Agudelo, Sharid Fayad y Valentina Jiménez, en el podio de la última válida de la Copa Nacional de BMX 2026. (Foto © BMX Antioquia)
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Guadalajara de Buga se consolidará en 2027 como epicentro del BMX Freestyle con el estreno de su nueva pista

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El nuevo escenario recibirá el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle en marzo del próximo año. (Foto FCC © Lina Barraza)
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14 noviembre, 2026

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Mariana Agudelo, Nicole Foronda y Nicol Andrey Martínez, en el podio de la válida catorce de la Copa Nacional de BMX 2026. (Foto © BMX Antioquia)
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GW lleva al Gran Fondito 2026 la historia de Mariana Pajón a través de su emblemático museo 

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13 noviembre, 2026

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Medellín recibirá una nueva edición del Gran Fondito de Mariana Pajón. (Foto © GW Bicicletas)
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