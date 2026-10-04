Vuelta a Venezuela 2026: Luis Pinto se impone en Valera y es el primer líder; Sebastián Castaño lo escolta

El pedalista local Luis Pinto, en representación de la escuadra Alcaldía de Valera/Confitería La Guacamaya, conquistó este domingo la primera etapa de la Vuelta a Venezuela, tras alzarse con la victoria al sprint en el circuito de 124 kilómetros disputado a lo largo de la avenida Bolívar de la capital trujillana, el cual se corrió a un elevado ritmo de 39 Km/h.

Pinto empleó un tiempo de 3 horas, 9 minutos y 22 segundos; a un segundo de diferencia ingresó el grupo encabezado por los colombianos Sebastián Castaño (Team Sistecredito) y Jefferson Ruiz (GW Erco Sportfitn), quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, el cuarto lugar en la rápida fracción fue para Arlex Méndez de Lotería del Táchira y quinto el brasileño Bruno Martins del Localiza Meoo Swift.

De este modo el primer líder de la clasificación general de la Vuelta a Venezuela paso a ser Luis Pinto que contabiliza un tiempo global de carrera de 3 horas 09 minutos 12 segundos. Lo escolta a dos segundos Sebastián Castaño del Sistecrédito y su paisano Jefferson Ruiz es tercero, pero defendiendo los colores del GW Erco Sportfitness a 7 segundos.

En cuanto a las demás clasificiones, el antioqueño Sebastián Castaño del Sistecredito es el líder de los más veloces, mientras que la montaña quedó en manos de Gabriel Sousa del Localiza Meoo Swift de Brasil.

La segunda etapa de la sexagésima tercera edición de la carrera venezolana se disputará este lunes 5 de octubre con un trayecto de 160,1 kilómetros que partirá desde la población de Isnotú con destino a Pampán.



Luis Pinto, ganador de la primera etapa de la Vuelta a Venezuela 2026. ( (Foto © Freddy González)

Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)

Resultados Etapa 1 | Valera – Valera (124 km)

1 Luis Pinto Alcaldía de Valera Confitería La Guacamaya 3:09:22″ 2 Sebastián Castaño Team Sistecrédito 0:01 3 Jefferson Ruiz GW Erco Sportfitness 0:01 4 Arlex Méndez Lotería del Táchira – Alicante 0:01 5 Bruno Martins Localiza Meoo Swift 0:01

Clasificación General Individual

1 Luis Pinto Alcaldía de Valera Confitería La Guacamaya 3:09:22″ 2 Sebastián Castaño Team Sistecrédito 0:02 3 Jefferson Ruiz GW Erco Sportfitness 0:07 4 Arlex Méndez Lotería del Táchira – Alicante 0:09 5 Bruno Martins Localiza Meoo Swift 0:11

CLASIFICACIONES COMPLETAS

*Con información Carlos Alexis Rivera – Prensa Vuelta a Venezuela