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Todo listo en el Oriente antioqueño para la trigésima segunda edición de ‘La Grande de Antioquia’
El Oriente antioqueño se viste de gala para recibir la trigésima segunda edición de la Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral, una de las competencias más reconocidas, tradicionales y prestigiosas del calendario nacional. Conocida popularmente en el argot deportivo como ‘La Grande de Antioquia’, esta histórica carrera promete encender las emociones de los aficionados al pedalismo, reuniendo a las grandes promesas y figuras consolidadas del país en un escenario natural inigualable.
La competición se llevará a cabo del 6 al 9 de octubre de 2026 y contará con una destacada organización a cargo de la Liga de Ciclismo de Antioquia, además del respaldo y aval de la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo). Durante estas jornadas, los pedalistas se enfrentarán a la topografía de la región en un evento que no solo mide la resistencia física de los pedalistas, sino que también impulsa el turismo y la economía de los municipios del Oriente del departamento.
la carrera contará con la participación del NU Colombia, Team Sistecrédito, GW ERCO Sportfitness, Orgullo Paisa, Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral y EBSA. Entre los corredores confirmados se destacan Camilo Ardila, actual subcampeón de la carrera; Javier Jamaica cuarto en la última edición y reciente campeón de la Vuelta a Santa Catarina 2026; Brayan Molano, vencedor de la Clásica de Siachoque; Robert Plazas, ganador de la Vuelta de la Juventud, entre ostros.
El trazado oficial de esta edición estará compuesto por cuatro desafiantes etapas diseñadas para poner a prueba todas las condiciones de los ciclistas. El espectáculo sobre ruedas incluirá una intensa contrarreloj individual para los especialistas, una jornada de alta montaña que promete seleccionar la clasificación general y dos dinámicos circuitos que definirán a los hombres más veloces, garantizando un cierre de competencia memorable.
RECORRIDO CON TODOS LOS TERRENOS
El martes 6 de octubre se disputará la primera etapa, una contrarreloj individual que pasará por El Carmen–Rionegro–Cristo Rey–El Carmen.
Para el miércoles 7, los corredores afrontarán la segunda jornada, un circuito interno por el trayecto El Carmen–Betania–Las Brisas.
El tercer capítulo será el jueves 8 de octubre, con la montaña como protagonista, que se disputará entre El Carmen de Viboral y Abejorral, antes del regreso al municipio.
Finalmente, el viernes 9 de octubre se realizará la última jornada, con un circuito interno entre El Carmen y la vereda Camargo. La jornada concluirá con la premiación en el Parque Principal.
LISTADO DE PARTICIPANTES
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Nu Colombia reabre su calendario nacional en la Clásica del Carmen de Viboral
El equipo de ciclismo Nu Colombia regresa esta semana a la competencia nacional en la Clásica Nacional de Ciclismo de El Carmen de Viboral, que se disputará del 5 al 9 de octubre en Antioquia. La carrera marcará el inicio del bloque final de la temporada para la escuadra morada, con la mirada puesta en su próxima gran cita del calendario: el Clásico RCN.
El conjunto morado afrontará la denominada “Grande de Antioquia” con una nómina de diez corredores encabezada por Javier Jamaica, reciente campeón de la Volta a Santa Catarina, junto a Sergio Luis Henao, Sebastián Henao, Esteban Hoyos, Camilo Ardila, Juan Pablo Ortega, Jhon Agudelo, Juan Diego Alba, Emerson Gordillo y Julián Manrique.
La competencia comenzará este lunes con la presentación oficial de los equipos en el Parque Principal de El Carmen de Viboral. La acción deportiva arrancará al día siguiente con una contrarreloj individual entre El Carmen de Viboral, Cristo Rey y Cuatro Esquinas, primera referencia para la clasificación general.
El miércoles se disputará la segunda etapa sobre un circuito que recorrerá El Carmen de Viboral, Betania y Las Brisas, antes de afrontar el jueves uno de los puntos determinantes de la carrera: la etapa reina, con salida en El Carmen de Viboral y llegada en Abejorral, en una jornada marcada por la alta montaña.
La Clásica concluirá el viernes 9 de octubre con el tradicional Circuito Camargo, sobre un recorrido por El Carmen de Viboral, El Canadá, Camargo y diferentes sectores urbanos del municipio.
Para el Nu Colombia, la prueba representa además el regreso al calendario colombiano después de su reciente bloque internacional y una oportunidad para volver a reunir parte de su estructura de cara al tramo definitivo de la temporada. Jamaica llega después de su título en Brasil, mientras Camilo Ardila y Emerson Gordillo vuelven a competencia tras cerrar la Clásica de Marinilla como campeón general y campeón Sub-23, respectivamente.
“Volvemos al calendario nacional con una carrera que nos ofrece diferentes terrenos para evaluar al equipo. Tenemos una contrarreloj, circuito y una etapa de montaña que será importante para la general. También entramos en una fase de la temporada en la que cada competencia nos permite ajustar el grupo pensando en el Clásico RCN”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.
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El Orgullo Paisa va por el título de la Vuelta a Nariño con una nómina de lujo
El equipo de ciclismo Orgullo Paisa confirmó la nómina de lujo con la que tomará la partida en la décima edición de la Vuelta a Nariño, consolidándose desde ya como uno de los máximos aspirantes al título. La tradicional escuadra antioqueña afina sus últimas estrategias para un certamen que promete emociones de principio a fin en el sur del país, consolidando el gran nivel del pelotón nacional.
Para esta exigente prueba, la formación paisa estructuró un bloque sumamente potente y equilibrado. Los ciclistas seleccionados para vestir los colores de la escuadra paisa son Santiago Gómez, Yeison Reyes, Kevin Castillo, Juan Pablo Colmenares, David Rodas, Alejandro Osorio y Bernardo Suaza. Esta plantilla combina a la perfección la juventud, la fortaleza para los terrenos de media montaña y la veteranía necesaria para controlar las etapas definitivas en la altura.
La décima versión de la carrera nariñense constará de cinco exigentes etapas que pondrán a prueba la resistencia de los corredores en diversos ecosistemas de la región. El espectáculo deportivo está plenamente garantizado, ya que la carrera no solo reunirá a lo mejor del talento local, sino que también contará con la selecta participación de equipos internacionales, lo que eleva el estatus y la competitividad de cada jornada.
La organización general está a cargo de la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deporte, quienes han trabajado en perfecta articulación con la Liga de Ciclismo de Nariño y la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo) para brindar todas las garantías de seguridad y espectáculo a los aficionados del deporte de las bielas.
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¡Orgullo colombiano! Jessica Marcela Parra se consagró campeona de la Vuelta a Costa Rica con Camila Valbuena 2°
La formidable pedalista colombiana Jessica Marcela Parra, del equipo PatoBike BMC, se consagró campeona de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026, luego de defender el liderato obtenido en la cronoescalada de la penúltima jornada.
La corredora bogotana cerró así una destacada participación en la competencia centroamericana, en la que además conquistó el título de campeona de la montaña. El podio final lo completaron su campatriota Camila Valbuena (Manzate La Selva No Varix) y la ucraniana Natalia Safroniuk (Pato Bike BMC Team).
La última etapa se disputó con un circuito de ocho vueltas, con salida y llegada en el Parque de Escazú, para completar un recorrido de 83 kilómetros. La victoria de la jornada fue para la chilena Catalina Soto, de la Selección de Chile, quien cerró la Vuelta con el título de campeona de la regularidad y la victoria en tres etapas.
Por su parte, la ucraniana Natalia Safroniuk, compañera de Parra en el PatoBike BMC, se consagró como campeona Sub-23 y de las metas volantes, completando una destacada participación a lo largo de las diferentes etapas.
De esta manera, la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026 llegó a su final después de cuatro jornadas de competencia, con presencia de corredoras nacionales e internacionales y con Jessica Parra como la nueva campeona de la prueba.
Clasificación General: Jessica Parra – PatoBike BMC.
Montaña: Jessica Parra – PatoBike BMC.
Regularidad: Catalina Soto – Selección de Chile.
Sub-23: Natalia Safroniuk – PatoBike BMC.
Metas Volantes: Natalia Safroniuk – PatoBike BMC.
Podio por equipos:
1- Selección de Chile
2- ManzaTe La Selva NoVarix
3- Colono Bikestation Kolbi
Clasificación General Final
|1
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|12:15:45
|2
|Camila Valbuena
|Manzate La Selva No Varix
|0:31
|3
|Natalia Safroniuk
|Pato Bike BMC Team
|1:01
|4
|María Quesada
|Colono Bikestation Kolbi
|1:09
|5
|Catalina Soto
|Selección de Chile
|1:32
|6
|Sophie Loohuis
|Global Cycling Team WMN
|2:03
|7
|Aranza Villalón
|Selección de Chile
|3:15
|8
|Angie Mariana Londoño
|Topstone-Segafredo
|4:08
|9
|Gabriela Soto
|Banrural Tropig Dom Palet
|5:11
|10
|Luisa Daniela Hernández
|Manzate La Selva No Varix
|6:06
CLASIFICACIONES COMPLETAS
*Con Información Federación Costarricense de Ciclismo