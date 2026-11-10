Ruta
Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: Nabyenka Valentina García termina 7° en la contrarreloj
La ciclista mexicana Nabyenka Valentina García firmó una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 al ubicarse en el séptimo puesto de la contrarreloj individual. Con este resultado en la prueba de 8,5 kilómetros, la pedalista azteca aseguró un valioso Diploma Olímpico para tas detener el cronómetro en un tiempo oficial de 12 minutos y 6 segundos.
En la disputa por las medallas de esta histórica edición que se realiza en territorio africano, la presea dorada quedó en manos de la kazaja Anel Tashbay, quien impuso el mejor registro en el ejercicio al cronómetro. El podio olímpico juvenil lo completaron la eslovaca Karolina Hajduková, merecedora de la presea de plata, y la rusa Angelina Novolodskaya, quien se colgó el bronce tras una cerrada lucha contra el reloj.
La representación latinoamericana también contó con la participación de la colombiana Salomé Vargas. La joven pedalista antioqueña finalizó en la casilla 24°, cruzando la línea de meta con una diferencia de 1 minuto y 29 segundos respecto a la campeona kazaja.
En cuanto a las otras suramericanas en competencia, la peruana Haru Quinto se clasificó en el puesto 21°, la chilena Ana Francisca Fierro terminó 26°, la ecuatoriana Nahomi Yamilet Játiva 27° y la argentina Julia Victoria Lambert 31°.
Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Ciclismo de Ruta | Contrarreloj Femenina – Dakar (8,5 km)
|1
|Anel Tashbay
|Kazajistán
|11:32
|2
|Karolina Hajduková
|Eslovaquia
|0:05
|3
|Angelina Novolodskaya
|Rusia
|0:11
|4
|Karoline Flaterud
|Noruega
|0:16
|5
|Linda Sitkova
|República Checa
|0:25
|6
|Julia Pospiech
|Polonia
|0:27
|7
|Nabyenka Valentina García
|México
|0:34
|8
|June Nothum
|Luxemburgo
|0:37
|9
|Noémie Martinet
|Francia
|0:38
|10
|Lluna Jiménez
|España
|0:50
|21
|Haru Quinto
|Perú
|1:24
|24
|Salomé Vargas
|Colombia
|1:29
|26
|Ana Francisca Fierro
|Chile
|1:44
|27
|Nahomi Yamilet Játiva
|Ecuador
|1:46
|31
|Julia Victoria Lambert
|Argentina
|2:03
Ruta
Juan Esteban Sánchez cerró su participación en Dakar 2026 con otro Diploma Olímpico en la contrarreloj
El ciclista antioqueño Juan Esteban Sánchez finalizó en el octavo lugar en la prueba de contrarreloj individual del ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras cronometrar un tiempo de 10 minutos y 35 segundos en el recorrido de 8,5 kilómetros.
Con esta actuación, el pedalista paisa de 17 años obtuvo su segundo Diploma Olímpico tras haber culminado séptimo en la prueba de ruta el pasado domingo en la máxima cita del deporte juvenil que se lleva a cabo en África.
La medalla de oro en el ejercicio al cronometro quedó en manos del eslovaco Timotej Michalik, mientras que el podio lo completaron el italiano Lorenzo Ceccarello con la presea de plata y el belga Daan Wilmsen con el bronce.
Para Wilmsen, este tercer puesto en la crono consolidó una destacada participación en suelo senegalés, sumándose a la presea dorada conseguida previamente en la prueba de ruta.
Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Ciclismo de Ruta | Contrarreloj Masculina – Dakar (8,5 km)
|1
|Timotej Michalik
|Eslovaquia
|10:10
|2
|Lorenzo Ceccarello
|Italia
|0:07
|3
|Daan Wilmsen
|Bélgica
|0:10
|4
|Caleb Mckenzie
|Australia
|0:10
|5
|Rohnan Nicholson
|Zimbabue
|0:19
|6
|Gleb Novikov
|Kazajistán
|0:23
|7
|Stepan Bortnik
|Rusia
|0:24
|8
|Juan Esteban Sánchez
|Colombia
|0:25
|9
|Alejandro Wymmersch
|España
|0:28
|10
|Gianluigi Zamudio
|México
|0:28
Ruta
Richard Carapaz lidera la representación suramericana en el premio a Mejor Escalador de la UCI 2026
La Unión Ciclista Internacional (UCI) dio a conocer de manera oficial la lista de nominados al premio Climber of the Year (Mejor Escalador del Año), una de las categorías principales dentro de los UCI Fans’ Choice Awards 2026. Este reconocimiento distingue a los ciclistas de ruta más sobresalientes de la temporada en la alta montaña, reuniendo a un selecto grupo de especialistas que protagonizaron las grandes vueltas.
Entre los nombres más destacados de la rama masculina figuran estrellas del pelotón internacional como el italiano Giulio Ciccone, el austriaco Felix Gall, el español Enric Mas y el danés Jonas Vingegaard. Junto a ellos sobresale la presencia del ecuatoriano Richard Carapaz, quien se destaca como una de las máximas figuras del ciclismo suramericano y un referente indiscutible en la élite mundial tras brillar en el Tour de Francia.
La elección de los galardonados queda directamente en manos de los aficionados al deporte de las bielas, quienes ya pueden emitir su voto a través del portal oficial habilitado por el organismo rector. Las votaciones populares en línea permanecerán abiertas hasta el próximo 1 de diciembre de 2026, permitiendo que seguidores de todo el mundo respalden a sus corredores favoritos en esta y en las demás categorías en disputa.
Una vez concluido el proceso de votación pública, la expectativa se trasladará a territorio español para la ceremonia de clausura y premiación. Los ganadores oficiales de los UCI Fans’ Choice Awards 2026 se anunciarán durante una gala especial que se llevará a cabo el 9 de diciembre en Benidorm, España, cerrando así el calendario de distinciones de la temporada ciclística.
Ruta
Vuelta a Trujillo: la trigésima séptima edición arranca con numerosa participación colombiana
El ciclismo colombiano tendrá una masiva y destacada participación en la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo, competencia que dará inicio este miércoles 11 de noviembre en el occidente de la Cordillera de los Andes venezolanos. La presencia de los escarabajos promete elevar el nivel competitivo de una de las pruebas más tradicionales del vecino país.
Para esta edición, el comité organizador confirmó un pelotón compuesto por nueve equipos locales y seis escuadras internacionales provenientes de Colombia y México. Entre las formaciones extranjeras que buscarán el protagonismo en las carreteras trujillanas destacan conjuntos como el Team Nativos, Team Herrera Sports y Sparza Training.
“Tenemos comprometidos y garantizados nueve equipos nacionales y seis formaciones extranjeras para un total de 90 corredores, donde su logística está totalmente garantizada”, aseguró Jesús González, presidente del Comité Organizador, reafirmando el respaldo institucional para el éxito del evento.
La agenda oficial de la carrera comenzará este martes con la realización del Congresillo Técnico en las instalaciones del Foro Bolivariano. Posteriormente, la afición podrá disfrutar de la presentación oficial de todos los equipos en el Parque Los Ilustres de Valera, dejando todo listo para el banderazo inicial del miércoles.
RECORRIDO VUELTA A TRUJILLO 2026