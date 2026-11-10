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Ruta

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: Nabyenka Valentina García termina 7° en la contrarreloj

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La mexicana Nabyenka Valentina García terminó 7° en la prueba contrarreloj femenina. (Foto © Comité Olímpico Mexicano)
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Juan Esteban Sánchez cerró su participación en Dakar 2026 con otro Diploma Olímpico en la contrarreloj

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El antioqueño Juan Esteban Sánchez suma su segundo Diploma Olímpico en Dakar 2026. (Foto © ANOC
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El ecuatoriano Richard Carapaz se consagró campeón de la montaña en el Tour de Francia 2026. (Foto © EF Pro Cycling)
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El Team Nativos, entre los equipos confirmados para la Vuelta a Trujillo 2026. (Foto © Aldemar Herrera)
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