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Ruta

Vuelta al Táchira 2027: el GW Erco Sportfitness y el Caja Rural-Alea los primeros equipos confirmados

Publicado

Hace 44 mins

el

. La escuadra continental colombiana GW Erco Sportfitness volverá a competir en la Vuelta al Táchira. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Juan Esteban Sánchez cerró su participación en Dakar 2026 con otro Diploma Olímpico en la contrarreloj

Publicado

Hace 14 mins

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10 noviembre, 2026

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El antioqueño Juan Esteban Sánchez sumó su segundo Diploma Olímpico en Dakar 2026. (Foto © ANOC)
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Richard Carapaz lidera la representación suramericana en el premio a Mejor Escalador de la UCI 2026

Publicado

Hace 2 horas

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10 noviembre, 2026

Por

El ecuatoriano Richard Carapaz se consagró campeón de la montaña en el Tour de Francia 2026. (Foto © EF Pro Cycling)
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Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: Nabyenka Valentina García termina 7° en la contrarreloj

Publicado

Hace 3 horas

el

10 noviembre, 2026

Por

La mexicana Nabyenka Valentina García terminó 7° en la prueba contrarreloj femenina. (Foto © Comité Olímpico Mexicano)
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