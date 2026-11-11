Santa Rosa de Cabal, lista para vibrar con la segunda edición del Campeonato Nacional de Gravel

Este fin de semana, el municipio de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, se convertirá en el epicentro del gravel al recibir la segunda edición del Campeonato Nacional. Los mejores especialistas de esta creciente modalidad se darán cita en las exigentes carreteras destapadas del Eje Cafetero para disputar el título nacional de la temporada, en una competencia que promete espectáculo deportivo y alta exigencia física en medio de los paisajes cafeteros.

La realización de este certamen oficial es posible gracias a la organización de De Origen Race, entidad que lidera la logística de la prueba. El evento cuenta además con el respaldo institucional y el aval oficial de la Federación Colombiana de Ciclismo y de la Liga Risaraldense de Ciclismo, garantizando así los estándares competitivos necesarios para coronar a los nuevos monarcas de la especialidad en las distintas categorías habilitadas.

Para dimensionar el nivel competitivo de la cita, resulta oportuno recordar el antecedente histórico de la primera edición, en la que el protagonismo recayó sobre dos reconocidos ciclistas profesionales oriundos de Caldas habituales en la modalidad de ruta. Yeison Alejandro Rincón y Diana Carolina Peñuela hicieron valer su jerarquía y fondo físico para consagrarse como los primeros campeones nacionales élite de gravel en la historia de Colombia.