Ciclo-Retro: repasamos todos los títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Trujillo

Tras el inicio de la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo, repasamos los títulos de los escarabajos en la tercera prueba por etapas de mayor tradición y prestigio para el ciclismo venezolano, que llegó al mundo del ciclismo en 1979 y que tuvo como primer ganador al venezolano Leonardo Bonilla.

Colombia cuenta con diez títulos, el primero de ellos llegó de la mano del caleño Jorge Orozco en 1980, corriendo para un equipo del vecino país y el último fue el boyacense José Castelblanco, quien la ganó en 2006.

Los pedalistas nacionales han sido grandes protagonistas, sobre todo en las ediciones del giro trujillano de las décadas de los 80 y los 90. Es importante aclarar que algunos corredores colombianos se radicaron en Venezuela, corriendo para equipos de ese país por mucho tiempo y hasta se nacionalizaron.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los títulos de los colombianos en la tercera carrera más importante del calendario venezolano después de la Vuelta al Táchira y la Vuelta a Venezuela.



El nortesantandereano Álvaro Lozano, ganador de la Vuelta a Trujillo en 1998. (Foto © RMC)

CAMPEONES COLOMBIANOS DE LA VUELTA A TRUJILLO

1980 🥇 Jorge Orozco

1984 🥇 Segundo Chaparro

1991 🥇 Wenceslao Lancheros

1992 🥇 Marco Carreño

1998 🥇 Álvaro Lozano

1999 🥇 César Salazar

2001 🥇 Federico Muñoz

2002 🥇 Víctor Hugo González

2005 🥇 José Serpa

2006 🥇 José Castelblanco