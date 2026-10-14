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Ruta

Frits Biesterbos sorprende a los favoritos y gana la segunda etapa del Tour de Guangxi

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El neerlandés Frits Biesterbos ganó la segunda etapa del Tour de Guangxi 2026. (Foto © Soudal Quick-Step)
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