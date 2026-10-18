Jarno Widar se consagró campeón del Tour de Guangxi; Daniel Felipe Martínez el mejor colombiano

El joven pedalista belga Jarno Widar (Lotto Intermarché) se consagró campeón del Tour de Guangxi tras ganar la sexta y última etapa de la ronda china, disputada sobre un trazado de 165,8 kilómetros entre Yizhou y el exigente final en Nong La.

A sus tan solo 20 años, el corredor del Lotto-Intermarché no solo ganó la jornada final, sino que también le arrebató el liderato al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) para conseguir su primer gran título en la máxima categoría del UCI World Tour.



Tom Pidcock, Jarno Widar y Louis Barré, en el podio del Tour de Guangxi 2026. (Foto © Tour of Guangxi)

El podio final, que reflejó el alto nivel de la competencia asiática, lo completaron el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), quien se quedó con el segundo puesto, mientras que el francés Louis Barre (Team Visma | Lease a Bike) completó los puestos de honor al finalizar en la tercera posición.

Por el lado de los colombianos Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), fue el mejor representante del país en la clasificación general al ubicarse en la casilla 16°. La participación de los escarabajos la completaron el joven Diego Pescador (Movistar Team), quien finalizó en el puesto 35°, seguido por Brandon Rivera (Netcompany INEOS) en la posición 48°, mientras que el velocista boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) se clasificó 109°.

Clasificación General Final