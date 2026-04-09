Paracycling
Medallistas paralímpicos se lucieron en el inicio de la Copa Nacional de Paracycling
Paula Ossa fue una de las deportistas más destacados en el inicio de la Copa Nacional de Paracycling, que se disputa en el Autódromo de Tocancipá, con la participación de 142 deportistas de 16 ligas.
El paracycling es sin duda uno de los deportes con más crecimiento en el país, no solo por la cantidad sino por la calidad de los deportistas. Y así se evidenció en el municipio de Tocancipá.
Paraciclistas de la talla de los medallistas paralímpicos como Paula Ossa, bronce en Paris 2024, en ruta C4-5, y Juan José Betancourt, bronce en Tokio 2020 y París 2024, en ruta T1-2, lucieron en la prueba contrarreloj, que se disputó en la primera jornada del certamen, que cuenta con el apoyo del ministerio del Deporte, bajo la organización de la Federación Colombiana de Ciclismo.
Paula Ossa, de la Liga de Bogotá, se impuso en la categoría C5, con un tiempo de 22:45, para las cinco vueltas al circuito de 2,7 kilómetros del autódromo. Por su parte, Juan José Betancourt, de Cundinamarca, venció en T2, con un registro de 22:02, igualmente para cinco giros a la pista.
Otro de los destacados en la jornada de las pruebas contrarreloj fue Esneider Muñoz, de Bogotá, quien ganó en la categoría C3, que dieron seis vueltas al circuito, y cronometró 21:42, así como Carlos Vargas, de Antioquia, quien tuvo un paso por el ciclismo profesional, y venció en C5, con un tiempo de 22:39, en siete giros al autódromo.
En la primera jornada del certamen participaron un total de 142 paraciclistas de 16 ligas, lo que habla de un buen desarrollo de esta actividad en las diferentes regiones, que va en concordancia con la apuesta del ministerio con la inclusión en el deporte de alto rendimiento.
La Copa Nacional de Paracycling, además, es el primer evento oficial del calendario, puntuable para el escalafón nacional, que servirá para seleccionar a los deportistas a los diferentes eventos internacionales.
La segunda jornada se disputará hoy jueves, igualmente en la pista del Autódromo de Tocancipá, donde se realizarán las competencias de ruta en las diferentes categorías, como la C, para deportistas con discapacidad física; la C15, para auditivos; la B (Tánden), para los visuales; la de Hand Cycling (bicicletas de mano); la T (Triciclos), para ciclistas con afectación de equilibrio, y la ii1, para los de afectación intelectual.
*Con Información Prensa Mindeporte
Paracycling
Copa Mundo de Ruta Paracycling 2026: Carolina Munévar se luce en Tailandia y gana la contrarreloj C2
La para ciclista colombiana Carolina Munévar volvió a brillar en el escenario internacional tras conquistar la medalla de oro en la prueba contrarreloj individual femenina C2 de la Copa Mundo de Ruta Paracycling, que se disputa en Chiang Mai, Tailandia.
Munévar se adjudicó la victoria luego de completar el recorrido de 16,7 kilómetros con un tiempo de 31 minutos y 57 segundos, registrando además una destacada velocidad promedio de 31,35 kilómetros por hora, suficiente para imponerse con autoridad sobre sus rivales.
La colombiana superó por más de cuatro minutos a la brasileña Sabrina Custódia Da Silva, mientras que el podio lo completó la india Shashruti Vinayak Nakade, a 11:25.
Este resultado ratifica el gran momento deportivo de la corredora nacional, quien continúa consolidándose como una de las principales referentes del paracycling mundial en su categoría, manteniendo a Colombia en los primeros lugares del panorama internacional.
La actuación de Munévar en territorio asiático no solo representa un nuevo logro individual, sino que también fortalece el posicionamiento del país en el circuito de la Unión Ciclista Internacional, en un ciclo clave de cara a los próximos grandes eventos del calendario internacional.
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
Con dos podios Colombia cerró su actuación en el Mundial de Pista Paracycling Río 2025
La Selección Colombia de Paracycling concluyó su destacada participación en el Campeonato Mundial de Pista Paracycling 2025, que se disputó en el Velódromo Olímpico de Río de Janeiro, con una jornada final marcada por dos nuevos podios, resultados consistentes y presencia en varias finales.
En una carrera rápida y exigente sobre 40 vueltas, Carlos Andrés Vargas logró subir al podio del Scratch C5 tras asegurar el tercer lugar, sumando así su primera medalla mundialista. El oro fue para Daniel Abraham Gebru (Países Bajos), quien dominó la prueba desde el inicio, seguido por su compatriota Martin van de Pol, que se colgó la plata.
En otra gran presentación, Diego Dueñas se ubicó tercero en la final de la eliminación C4, luego de un intenso cierre frente a corredores de Francia y Gran Bretaña. Esta es su segunda medalla en la competencia, tras el bronce en el scratch el día anterior, consolidando una semana brillante para el bogotano.
La boyacense Carolina Munévar cerró su participación en el Mundial con una quinta posición en la prueba de eliminación para las categorías C1 y C2, que fue dominada por la suiza Flurina Rigling.
En la prueba combinada de scratch para categorías C4-5, Paula Andrea Ossa finalizó en la novena posición, en una carrera controlada desde el inicio por la italiana Claudia Cretti, ganadora del oro, quien superó a la polaca Anna Harkowska y la neozelandesa Nicole Murray, plata y bronce, respectivamente.
Finalmente, la escuadra colombiana integrada por Paula Caballero, Diego Dueñas y Carlos Vargas ocupó la séptima posición en la clasificación general de la velocidad por equipos. El oro fue para Gran Bretaña.
Con estos resultados, la Selección Colombia cerró su actuación en el Mundial de Río, confirmando su protagonismo en la élite internacional del paracycling y sumando valiosos puntos rumbo a futuras citas internacionales.
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
Mundial de Pista Paracycling Río 2025: Diego Dueñas bronce en el scratch
La Selección Colombia cerró con una destacada actuación la tercera jornada del Campeonato Mundial de Pista Paracycling 2025, que se desarrolla en el Velódromo Olímpico de Río de Janeiro, con presencia en tres finales y un nuevo lugar en el podio gracias a la actuación de Diego Dueñas en la prueba de scratch C4.
Dueñas se quedó con la medalla de bronce tras una intensa competencia sobre 40 vueltas, en la que se mantuvo siempre entre los primeros lugares y remató con potencia en el sprint final. El británico Archie Atkinson se llevó el oro, mientras que el francés Gatien Le Rousseau fue plata.
En la prueba de eliminación C3, Paula Caballero volvió a demostrar su consistencia al finalizar cuarta, quedando muy cerca de repetir podio. La australiana Emily Petricola volvió a dominar la jornada, llevándose su tercera medalla dorada en el certamen.
Paula Andrea Ossa avanzó hasta la ronda semifinal de la prueba de velocidad C5, en la que compitió frente a la neozelandesa Nicole Murray, registrando el tercer mejor tiempo de su heat y concluyendo su participación en esta fase. La italiana Claudia Cretti y Murray avanzaron a la final.
Finalmente, Carolina Munévar finalizó en el cuarto lugar en la prueba del sprint ganada por la suiza Flurina Rigling, mientras que Carlos Vargas se ubicó en la casilla 14 de la clasificación del sprint C5, y no avanzó a las finales
Con este resultado, Colombia suma hasta el momento dos medallas (una de plata y una de bronce) y varios top 5, consolidándose como uno de los equipos con presencia constante en las finales del campeonato.
Las competencias continuarán hoy con las pruebas de cierre del certamen mundial, en las que la delegación nacional estará compitiendo con Paula Caballero en el sprint C3; Carlos Vargas en el scracth C5; Diego Dueñas en la eliminación C4; Paula Ossa en el scratch C4-5 y Carolina Munévar en la eliminación C1-2.
*Con Información de Fedeciclismo