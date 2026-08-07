Santiago Mesa le gana a Daniel Cavia la segunda etapa de la Vuelta a Portugal en un final de ‘Foto Finish’

La Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026, competencia que reúne a 150 corredores para afrontar la edición 76, tuvo la presentación oficial de equipos en el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera de Neiva. En total desfilaron los 22 equipos que estarán en competencia, con una importante presencia internacional representada por seis escuadras extranjeras.

Uno a uno desfilaron el Pío Rico Cycling Team (Bolivia), el Canel’s–Java (México), el Hino One La Red Suzuki (Guatemala), el Best PC (Ecuador), el 4WD Rent a Car (Honduras) y el 7C Economy Hyundai (Costa Rica).

Entre las escuadras nacionales aparecieron: NU Colombia, Team Sistecrédito, GW Erco Sportfitness, Team Medellín EPM, Fuerzas Armadas, Team Funre Vima Machine, Fundecom Tour y Nativa, Gobernación del Putumayo-Bicicletas Strongman, Chía Ciudad de la Luna, Boyacá es Para Vivirla, Orgullo Paisa, Team Inderhuila, EBSA-Empresa de Energía de Boyacá, Tolima es Pasión y AG Néctar-Cundinamarca-Somos Natural.



El Nu Colombia, encabezado por Rodrigo Contreras, campeón de las últimas tres ediciones. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

En cuanto a la composición de las nóminas presentadas, la carrera tendrá 106 corredores de la categoría Élite y 44 de la categoría Sub-23, garantizando también la presencia de jóvenes talentos que tendrán la oportunidad de medirse ante corredores de mayor experiencia en el máximo escenario del ciclismo de ruta colombiano.

Entre los más ovacionados estuvieron los cuatro excampeones: Rodrigo Contreras, ganador de las últimas tres ediciones (2023, 2024 y 2025), el boyacense Diego Camargo (2020), el antioqueño Sergio Luis Henao (2010) y el colombo-español Óscar Sevilla (2013, 2014 y 2015).

La participación internacional estuvo encabezada por ciclistas como Kevin Navas, Santiago Montenegro y Richard Huera, de Ecuador; Owen Wright, de Estados Unidos; José Ramón Muñiz, Efren Santos e Ignacio de Jesús Prado, de México; Mardoqueo Vásquez y Edgar Torres, de Guatemala; y Luis Daniel Oses y Kevin Rivera, de Costa Rica.

Para esta edición, serán 9 etapas, con un recorrido total de 1.312 kilómetros y que pasará por los departamentos de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia. En este 2026, habrá dos llegadas en alto, una contrarreloj individual de 33,6 kilómetros y el tradicional circuito por Medellín.

La ronda colombiana tendrá su primera etapa hoy entre la capital del Huila y el municipio de Pitalito, un recorrido de 187 kilómetros.