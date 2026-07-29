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Ranking UCI: Tadej Pogacar súper líder del escalafón mundial tras arrasar en el Tour de Francia 2026

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Hace 4 horas

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El esloveno Tadej Pogacar, gran campeón del Tour de Francia 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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Wout van Aert se queda con el duelo de sprinters en el inicio de la Vuelta a Dinamarca 2026

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29 julio, 2026

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El belga Wout van Aert ganó la primera etapa de la Vuelta a Dinamarca 2026. (Foto Archivo © Team Visma | Lease a Bike)
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Arlenis Sierra, incluida en la nómina del Movistar Team para el Tour de Francia Femenino

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Hace 2 horas

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29 julio, 2026

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La cubana Arlenis Sierra correrá por segunda vez el Tour de Francia Femenino 2026. (Foto © Movistar Team)
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Tour de l’Ain: Markel Beloki se adjudica la segunda etapa y se pone líder

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Hace 2 horas

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29 julio, 2026

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El español Markel Beloki ganó la segunda etapa del Tour de l'Ain 2026. (Foto © EF Pro Cycling)
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