Tres etapas componen la tercera edición de la Clásica Herrera Sport; se buscará al sucesor de Javier Jamaica

Por carreteras de Cundinamarca se llevará a cabo una nueva edición de la Clásica Herrera Sport, carrera ciclística de tres días organizada por el exciclista Aldemar Herrera. La competencia se realizará los días 29, 30 y 31 de julio, para la categoría élite y sub 23.

La prueba, que no hace parte del calendario nacional, la componen tres jornadas. La primera se disputará en un circuito entre Puente Piedra y el Alto del Vino, con 102 kilómetros de recorrido. La siguiente etapa se correrá el jueves saliendo de La Caro, pasando por Briceño y Villapinzón, para completar 168 kilómetros.

La tercera edición de la carrera terminará el viernes en el Alto del Vino con un desnivel de 3.200 metros tras salir de Peaje Caiquero y pasar por la Vega en un recorrido de 75 kilómetros. En la dos versiones anteriores los campeones fueron Javier Jamaica el año pasado y Hernán Joya en 2024.

Planimetría del Recorrido

1ª etapa | Miércoles 29 de julio – Recorrido: Circuito el Vino – Puente Piedra (6 Vueltas)

2ª etapa | Jueves 30 de julio – Recorrido: La Caro – Peaje Albarracín

3ª etapa | Viernes 31 de julio – Recorrido: Peaje Caiquero – La Vega – Alto del Vino – circuito el Vino – Puente Piedra (Dos vueltas)