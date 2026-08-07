Ruta
Vuelta a Burgos: Matthew Brennan consigue su segunda victoria y Felix Gall sigue líder a un día del final
En un final para los hombres rápidos, Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) ganó al sprint la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos 2026, luego de recorrer 178 kilómetros entre la localidad de Palazuelos de Muñó y el municipio de Briviesca. El austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) mantuvo el liderato sin complicaciones.
El velocista británico, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, se quedó con el triunfo, derrotando holgadamente al neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) y al español David González (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los cinco colombianos todos llegaros en el pelotón de la siguiente forma: Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 58°, Brandon Rivera (Netcompany Ineos) 65°, Nairo Quintana (Movistar) 69°, Diego Pescador (Movistar) 76°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora – hansgrohe) 99°.
La ronda burgalesa finalizará este sábado con la quinta y última etapa, la catalogada reina de 137 kilómetros entre Caleruega y Lagunas de Neila, donde conoceremos al sucesor del mexicano Isaac del Toro, campeón del año pasado.
Vuelta a Burgos (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Palazuelos de Muñó – Briviesca (178 km)
|1
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|4:01:12
|2
|Laurence Pithie
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|David González
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Iúri Leitão
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|5
|Marius Mayrhofer
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|7
|Alexis Renard
|Cofidis
|m.t.
|8
|Victor Loulergue
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|9
|Zak Erzen
|Bahrain Victorious
|m.t.
|10
|Hodei Munoz
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|58
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|65
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|m.t.
|69
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|76
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|99
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|16:19:30
|2
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:06
|3
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:07
|4
|Enric Mas
|Movistar Team
|0:27
|5
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:29
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:43
|7
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:49
|8
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:55
|9
|Jarno Widar
|Lotto-Intermarché
|0:56
|10
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|1:00
|26
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|2:21
|36
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|3:07
|39
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:40
|62
|Diego Pescador
|Movistar Team
|8:51
|68
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|10:12
Ruta
Arrancó la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 con la presentación de equipos
La Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026, competencia que reúne a 150 corredores para afrontar la edición 76, tuvo la presentación oficial de equipos en el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera de Neiva. En total desfilaron los 22 equipos que estarán en competencia, con una importante presencia internacional representada por seis escuadras extranjeras.
Uno a uno desfilaron el Pío Rico Cycling Team (Bolivia), el Canel’s–Java (México), el Hino One La Red Suzuki (Guatemala), el Best PC (Ecuador), el 4WD Rent a Car (Honduras) y el 7C Economy Hyundai (Costa Rica).
Entre las escuadras nacionales aparecieron: NU Colombia, Team Sistecrédito, GW Erco Sportfitness, Team Medellín EPM, Fuerzas Armadas, Team Funre Vima Machine, Fundecom Tour y Nativa, Gobernación del Putumayo-Bicicletas Strongman, Chía Ciudad de la Luna, Boyacá es Para Vivirla, Orgullo Paisa, Team Inderhuila, EBSA-Empresa de Energía de Boyacá, Tolima es Pasión y AG Néctar-Cundinamarca-Somos Natural.
En cuanto a la composición de las nóminas presentadas, la carrera tendrá 106 corredores de la categoría Élite y 44 de la categoría Sub-23, garantizando también la presencia de jóvenes talentos que tendrán la oportunidad de medirse ante corredores de mayor experiencia en el máximo escenario del ciclismo de ruta colombiano.
Entre los más ovacionados estuvieron los cuatro excampeones: Rodrigo Contreras, ganador de las últimas tres ediciones (2023, 2024 y 2025), el boyacense Diego Camargo (2020), el antioqueño Sergio Luis Henao (2010) y el colombo-español Óscar Sevilla (2013, 2014 y 2015).
La participación internacional estuvo encabezada por ciclistas como Kevin Navas, Santiago Montenegro y Richard Huera, de Ecuador; Owen Wright, de Estados Unidos; José Ramón Muñiz, Efren Santos e Ignacio de Jesús Prado, de México; Mardoqueo Vásquez y Edgar Torres, de Guatemala; y Luis Daniel Oses y Kevin Rivera, de Costa Rica.
Para esta edición, serán 9 etapas, con un recorrido total de 1.312 kilómetros y que pasará por los departamentos de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia. En este 2026, habrá dos llegadas en alto, una contrarreloj individual de 33,6 kilómetros y el tradicional circuito por Medellín.
La ronda colombiana tendrá su primera etapa hoy entre la capital del Huila y el municipio de Pitalito, un recorrido de 187 kilómetros.
Ruta
Santiago Umba subcampeón del Tour de Kahramanmaraş; su equipo ganó las cuatro etapas en disputa
El boyacense Santiago Umba mostró un muy buen nivel a lo largo del Tour de Kahramanmaraş y luego de cuatro días de competencia, terminó subcampeón a solo 2 segundos del ganador de la carrera turca del calendario UCI, que cumplió su segunda edición.
Los puestos de honor los completaron su compañero de equipo, el ucraniano Kyrylo Tsarenko, quien terminó en los más alto del podio y el estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team), en el tercer cajón.
Tal y como se esperaba, la cuarta y última etapa acabó en un sprint que dejó como ganador al serbio Dušan Rajović, quien terminó ganando dos etapas al sprint. La jornada final contó con un recorrido de 110,8 kilómetros en terreno en su mayoró llano.
La carrera turca terminó siendo un monólogo del equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali, que ganó las cuatro etapas en disputa, una con el ucraniano Kyrylo Tsarenko, otra con el colombiano Santiago Umba y dos más con el serbio Dušan Rajović.
Clasificación General Final
|1
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech NIPPO Rali
|10:58:51
|2
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:02
|3
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:31
|4
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:37
|5
|Awet Aman
|Istanbul Team
|0:41
|6
|Mathias Bregnhøj
|VC Fukuoka
|0:57
|7
|Benjamín Prades
|Terengganu Cycling Team
|1:43
|8
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|2:33
|9
|Jo Hashikawa
|Kinan Racing Team
|2:36
|10
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|2:52
Ruta
Santiago Mesa le gana a Daniel Cavia la segunda etapa de la Vuelta a Portugal en un final de ‘Foto Finish’
En un final a pura velocidad, Santiago Mesa se alzó con la victoria en la segunda etapa en línea de la Vuelta a Portugal 2026. El velocista paisa del equipo Anicolor/Campicarn ganó el sprint en la línea de meta en Albufeira, resistiendo la presión del español Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH), que tuvo que conformarse con el 2° puesto por segundo día consecutivo.
El sprinter antioqueño, de 28 años, consiguió su quinta victoria en la presente temporada tras un espectacular sprint, en el que el argentino Tomás Contte (Aviludo – Louletano – Loulé) entró 3°, con el mismo tiempo del colombiano.
En cuanto a los otros dos escarabajos en competencia, Adrián Bustamente (GI Group Holding – Simoldes – UDO) ingresó en el puesto 28° y Jesus David Peña (Efapel Cycling) en la casilla 44°, los dos con el mismo tiempo de su compatriota.
La prestigiosa carrera portuguesa continuará este sábado con la tercera etapa en línea, una jornada ondulada de 182,2 kilómetros entre las ciudades de Beja y Elvas, en el Distrito de Portalegre, que incluye varios repechos y un puerto de tercera categoría.
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)
Resultados Etapa 2 | Sines – Albufeira (180,4 km)
|1
|Mesa Santiago
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|3:59:08
|2
|Cavia Daniel
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|3
|Contte Tomas
|Aviludo – Louletano – Loulé
|m.t.
|4
|Isasa Xabier
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|5
|Campos Francisco
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|m.t.
|6
|Oliveira Rui
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|7
|Lopez Jordi
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|8
|Salgueiro Miguel
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|m.t.
|9
|Silva Pedro
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|10
|Martins João
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|m.t.
|28
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|m.t.
|44
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates – XRG
|7:45:32
|2
|Rafael Reis
|Anicolor / Campicarn
|0:03
|3
|Carlos Miguel Salgueiro
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:09
|4
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn
|0:10
|5
|Axel van der Tuuk
|Euskaltel – Euskadi
|0:11
|6
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|0:11
|7
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|0:17
|8
|Fábio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:21
|9
|Rúben Rodrigues
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:22
|10
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|0:22