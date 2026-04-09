Ruta
Egan Bernal confirma su participación en el Giro de Italia en medio de problemas con la renovación de su pasaporte
El formidable rutero colombiano, Egan Bernal, sorprendió a todos con su presencia en una de las sedes de la Cancillería en Bogotá. El zipaquireño, que apareció en el punto de atención vestido con su uniforme del Ineos Grenadiers y acompañado de su bicicleta, confirmó que estará en el Giro de Italia 2026.
Bernal expuso públicamente las dificultades que ha enfrentado con el proceso de renovación de su pasaporte, en medio de la cuenta regresiva para su viaje a territorio italiano, donde terminará de prepararse para la ‘Corsa Rosa’, la primer gran vuelta del calendario ciclístico.
Según se conoció, el escarabajo no ha logrado completar la renovación del documento por inconvenientes relacionados con fallos en el sistema de citas y con las demoras en la atención para el trámite que se vienen presentando en varias ciudades del país.
“Venía renovar el pasaporte porque viajo el domingo, pero el sistema estaba colapsado. Voy a correr el Giro de Italia y me toca renovarlo para poder viajar”, dijo Bernal, que está teniendo problemas para renovar su pasaporte, un trámite clave para conseguir viajar a Europa.
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Clásica de Anapoima 2026: etapa y liderato para Brandon Vega tras la segunda jornada
La primera etapa en línea de la Clásica de Anapoima 2026 quedó en manos del pedalista bogotano Brandon Vega (GW Erco Sportfitness). La jornada recorrió 118 kilómetros por los alrededores del municipio que le pone nombre a la carrera.
El pedalista capitalino, que alcanzó su tercera victoria de la temporada, llegó a la meta en solitario dos segundos por delante de Robert Plazas (Team Sistecrédito). Tercero se reportó Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) a 11 segundos del ganador.
Con su victoria Vega desbancó del primer puesto al cundinamarqués Óscar Fernández (Nu Colombia) y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general transcurridas dos jornadas. El 2° puesto lo ocupa Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) a tan solo 2 segundos.
La Clásica de Anapoima continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa en línea, que tendrá un recorrido de 118 kilómetros entre Anapoima y el Alto de la Cabra.
Clásica de Anapoima 2026
Resultados Primera Etapa | Anapoima -> Anapoima (118 km)
|1
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|2:55:39
|2
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|0:02
|3
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:11
|4
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|0:11
|5
|Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|0:11
|6
|Juan Carlos López
|GW Erco SportFitness
|0:11
|7
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|0:11
|8
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:11
|9
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|0:11
|10
|Yonatan Castro
|GW Erco SportFitness
|0:11
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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¡Tricampeón! Tim Merlier alcanza su tercer título consecutivo en la Scheldeprijs
En un final a pura velocidad como es costumbre, Tim Merlier ganó la clásica belga Scheldeprijs 2026, después de recorrer 205,2 kilómetros entre Terneuzen y Schoten. La carrera de una día se definió al sprint como viene sucediendo en las últimas ediciones.
Los puestos de honor de la clásica belga los completaron el checo Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) y el francés Emilien Jeannière (Team TotalEnergies), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio respectivamente.
En cuanto al único latinoamericano en competencia, el mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) se reportó en la casilla 19° con el mismo tiempo del ganador.
La edición 114 de la carrera del calendario UCI, considerada por muchos como un verdadero mundial de sprinters, no contó con participación colombiana.
Resultados Scheldeprijs (1.Pro)
Terneuzen – Schoten (202,2 km)
|1
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|4:25:01
|2
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|3
|Emilien Jeannière
|Team TotalEnergies
|m.t.
|4
|Dusan Rajovic
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|5
|Zak Erzen
|Bahrain Victorious
|m.t.
|6
|Hugo Hofstetter
|NSN Cycling Team
|m.t.
|7
|David Dekker
|BEAT CC p/b Saxo
|m.t.
|8
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|9
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|10
|Tom Crabbe
|Team Flanders-Baloise
|m.t.
Ruta
Clásica de Anapoima para juveniles: Alejandro Pamplona gana la primera etapa en línea
La Clásica de Anapoima 2026 continuó con una jornada exigente y marcada por el calor, donde Alejandro Pamplona (GW Erco Sportfitness) se convirtió en uno de los grandes protagonistas tras imponerse en la primera etapa en línea en la categoría juvenil.
“Fue una etapa bastante dura, con mucho calor. Al final me sentí muy bien, decidí atacar y se dio la victoria. Mañana esperamos hacerlo mejor”, dijo Pamplona, quien resaltó la dureza de la jornada.
La definición llegó en el ascenso final de 1.100 metros, donde Pamplona mostró su fortaleza para imponerse por delante de Emanuel Restrepo del Team Sistecrédito.
“Muy contentos por el resultado. Pudimos tener nuestra primera victoria en Clásica Nacional con Alejandro Pamplona, un juvenil que ha venido mostrando grandes progresos. Esperamos que mañana la carrera se defina un poco más y podamos tener los mismos resultados”, dijo Luis Alfonso Cely, director deportivo del GW Erco Sportfitness.
La segunda etapa en línea de la Clásica de Anapoima se disputará este jueves. Será una jornada montañosa entre Anapoima y el Alto de la Cabra con 50 kilómetros de recorrido.
RESULTADOS COMPLETOS