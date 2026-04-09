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Egan Bernal confirma su participación en el Giro de Italia en medio de problemas con la renovación de su pasaporte

Publicado

Hace 36 mins

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El zipaquireño Egan Bernal confirmó que estará en el Giro de Italia 2026. (Foto © Ineos Grenadiers)
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