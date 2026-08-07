Kasia Niewiadoma conquista el Mont Ventoux y se viste de amarillo en el Tour Femenino

La polaca Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM) firmó una de las actuaciones más contundentes de su carrera para llevarse la séptima etapa del Tour de Francia Femenino 2026, 146,8 kilómetros entre La Voulte-sur-Rhône y la cima del Mont Ventoux, con sus 15.6 crueles kilómetros. El paisaje marciano que desde hace más de medio siglo ha definido la general del Tour masculino, hoy hacía lo propio con el de las mujeres.

La jornada arrancó con una larga pelea por formar la escapada. Los primeros puertos, el Col de la Grande Limite y el Col du Colombier, no lograron romper el pelotón. Recién a unos 75 kilómetros de meta se consolidó un grupo de cabeza con Idoia Eraso, Marit Raaijmakers, Ruby Roseman-Gannon, Mia Griffin y la antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa). El grupo fue creciendo hasta sacarle varios minutos al pelotón.

En el paso por el Col de Suzette, Roseman-Gannon se llevó los puntos de montaña en juego. Pero la fuga era solo el aperitivo: los equipos de las favoritas apretaron antes de la ascensión definitiva y absorbieron a las últimas escapadas. El momento clave llegó a falta de 9,1 kilómetros. El ritmo de EF Education-EasyPost en las primeras rampas del gigante de la Provenza ya había dejado en el camino a Pauline Ferrand-Prévot y Marion Bunel. Vollering fue la primera en probar suerte, pero su ataque no resultó definitivo.



Kasia Niewiadoma se visitó de amarillo en el Mont Ventoux (Foto © A.S.O/Billy Ceusters)

Entonces contraatacó Niewiadoma y esa sí fue la estocada real. Reusser y Vollering se miraron, ninguna quiso asumir la persecución. Ese instante de duda les costaría el amarillo. La polaca no volvió a mirar atrás. A 8 kilómetros ya sacaba varios segundos; a 5,5 superaba el minuto.

Niewiadoma cruzó la meta en solitario, su primera victoria de etapa en un Tour de Francia a pesar de su idílica relación con el Tour de France Femmes: tercera en 2022, 2023, 2025 y gran campeona en 2024. Vollering entró segunda a 1:16 tras descolgar a Reusser en el tramo final. La campeona mundial de CRI terminó cuarta, superada también por una resucitada Elisa Longo Borghini.

Por Colombia, la antioqueña Paula Patiño fue protagonista al integrar la escapada del día. Terminó siendo absorbida antes del Mont Ventoux y cruzó la meta en la casilla 100, a 31:13 de la ganadora. El resultado le dio un vuelco al Tour. Niewiadoma toma el amarillo con 15 segundos sobre Vollering y 39 sobre una Reusser que hasta ayer dominaba con mano de hierro la general.

El Tour Femenino, que parecía cuestión de dos, tiene ahora una tercera contendiente, una que desde la CRI ya había mostrado sus intenciones. Ni la neerlandesa ni la suiza parecían contar con ella y ahora solo les quedan dos asaltos para dirimir a la inquilina del primer lugar del podio el próximo domingo en Niza.

Tour de France Femmes (2.WWT)

Resultados Etapa 7 | La Voulte-sur-Rhône – Mont Ventoux (146,8 km)

1 Katarzyna Niewiadoma CANYON//SRAM 4:22:53 2 Demi Vollering FDJ United-SUEZ 1:16 3 Elisa Longo Borghini UAE Team L’IMAD 1:42 4 Marlen Reusser Movistar Team 1:46 5 Paula Blasi UAE Team L’IMAD 1:48 6 Antonia Niedermaier CANYON//SRAM 1:48 7 Cédrine Kerbaol EF Education-Oatly 2:01 8 Dominika Wlodarczyk UAE Team L’IMAD 3:26 9 Kim Le Court AG Insurance-Soudal Team 3:58 10 Isabella Holmgren Lidl-Trek 4:11

100 Paula Patiño Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 31:13

Clasificación General Individual

1 Kasia Niewiadoma CANYON//SRAM 24:07:34 2 Demi Vollering FDJ United – SUEZ 0:15 3 Marlen Reusser Movistar Team 0:39 4 Elisa Longo Borghini UAE Team L’IMAD 2:59 5 Antonia Niedermaier CANYON//SRAM 3:21 6 Cédrine Kerbaol EF Education-Oatly 4:01 7 Paula Blasi UAE Team L’IMAD 4:32 8 Isabella Holmgren UAE Team L’IMAD 5:13 9 Dominika Włodarczyk Lidl – Trek 6:09 10 Kim Le Court-Pienaar AG Insurance – Soudal Team 6:17