Marlen Reusser, tricampeona de la Vuelta a Suiza Femenina con Ana Vitória Magalhães como la mejor suramericana

En un final donde no había espacios para dudas, la suiza Marlen Reusser ganó la etapa final y se llevó el título de campeona en la Vuelta a Suiza Femenina 2026, competencia que se desarrolló durante cinco días y que cumplió con un recorrido de 459,8 kilómetros.

La pedalista del Movistar Team, que conquistó su tercer título en la carrera helvética, se apoderó de la camiseta amarilla en la contrarreloj individual del día anterior que terminó en la ciudad de Aarburg, y la defendió con gallardía hasta Villars-sur-Ollon.

En segundo lugar se clasificó la francesa Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), que lo intentó por todos los medios, pero al final no pudo arrebatarle el primer puesto a Reusser. El podio lo completó la polaca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM).

En cuanto a la única colombiana en competencia, la joven antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se clasificó en el puesto 53°, a más de 55 minutos de la ganadora. La mejor suramericana de la carrera fue la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) en el puesto 39°.

Clasificación General Final