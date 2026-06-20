Ruta
Marlen Reusser impone su ley en la crono y asalta el liderato de la Vuelta a Suiza femenina
La crucial jornada al cronómetro de la séptima edición de la Vuelta a Suiza femenina quedó en manos de la local Marlen Reusser. La pedalista suiza del Movistar Team fue de lejos la mejor de la contrarreloj individual de 23,7 kilómetros, disputada en la ciudad histórica de Aarburg.
Reusser, que está cerca de conseguir su tercer título en la carrera, utilizó un tiempo de 29:36″ a una velocidad media de 48,02 km / h. El segundo escalón del podio de la crono lo ocupó la británica Zoe Backstedt (CANYON//SRAM) a 11 segundos de diferencia y la tercera posición fue para la neerlandesa Loes Adegeest (Lidl-Trek) a 54″.
En cuanto a la única colombiana en competencia, la joven antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se clasificó en el puesto 66°, perdiendo más de tres minutos con la ganadora.
Con relación a la clasificación general, la suiza Marlen Reusser (Movistar Team) le arrebató la camiseta de líder a la corredora italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), quien ahora es la segunda clasificada a tan solo 10 segundos. El podio parcial lo completa la francesa Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly).
La carrera helvética finalizará este domingo con la quinta y última etapa, una etapa montañosa de 100,4 kilómetros por los alrededores de Villars-sur-Ollon, donde sabremos si Marlen Reusser es capaz de conseguir su tercera corona o, por el contrario tendremos a otra campeona.
Tour de Suiza Women (2.WWT)
Resultados Etapa 4 (CRI) | Aarburg – Aarburg (23,7 km)
|1
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|29:36
|2
|Zoe Backstedt
|CANYON//SRAM
|0:11
|3
|Loes Adegeest
|Lidl-Trek
|0:54
|4
|Franziska Koch
|FDJ United-SUEZ
|1:02
|5
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|1:05
|6
|Brodie Chapman
|UAE Team ADQ
|1:09
|7
|Maeva Squiban
|UAE Team ADQ
|1:11
|8
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|1:11
|9
|Lauretta Hanson
|Lidl-Trek
|1:12
|10
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|1:14
|66
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|3:34
Clasificación General Individual
|1
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|8:51:25
|2
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|0:10
|3
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|1:20
|4
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|1:35
|5
|Femke De Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|1:43
|6
|Katarzyna Niewiadoma
|CANYON//SRAM
|1:49
|7
|Kim Le Court
|AG Insurance-Soudal Team
|2:01
|8
|Steffi Häberlin
|Team SD Worx-Protime
|2:26
|9
|Yara Kastelijn
|Fenix-Premier Tech
|3:19
|10
|Thalita de Jong
|Human Powered Health
|3:57
|50
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|23:38
Ruta
¡Imbatible! Tadej Pogacar gana la crono, alcanza su segunda victoria en la Vuelta a Suiza y se encamina al título
El campeón del mundo, Tadej Pogacar, no le dio espacio a sus rivales y ganó la contrarreloj de la Vuelta a Suiza. El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG fue el más rápido de la contrarreloj individual de 23,7 kilómetros, disputada por los alrededores de la ciudad histórica de Aarburg.
La superestrella eslovena paró los cronómetros en 26 minutos y 37 segundos, siendo tan solo por centésimas más rápido que Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech). Tercero se clasificó el noruego Tobias Foss (Netcompany INEOS Cycling Team) a 7 segundos.
En cuanto a los colombianos, el mejor fue Sergio Higuita (XDS Astana Team) en la casilla 51° a 1:49 del ganador, mientras que Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó 106° y Brandon Rivera (Netcompany INEOS Cycling Team) terminó en el puesto 109°.
La importante cita que sirve de preparación para el Tour de Francia terminará este domingo con la disputa de la quinta y útima etapa, una jornada súper montañosa de 150,7 kilómetros por los alrededores de Villars-sur-Ollon, donde conoceremos al sucesor del portugués João Almeida, campeón el año pasado.
Tour de Suisse (2.UWT)
Resultados Etapa 4 (CRI) | Aarburg – Aarburg (23,7 km)
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|26:37
|2
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|0:01
|3
|Tobias Foss
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:07
|4
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|0:11
|5
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:13
|6
|Felix Großschartner
|UAE Team Emirates-XRG
|0:28
|7
|Sander De Pestel
|Decathlon CMA CGM Team
|0:28
|8
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|0:30
|9
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:32
|10
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:37
|51
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:49
|106
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|3:20
|109
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS Cycling Team
|3:26
Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|10:56:29
|2
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|4:22
|3
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|4:27
|4
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|4:46
|5
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|5:16
|6
|Tobias Foss
|Netcompany INEOS Cycling Team
|5:19
|7
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|5:34
|8
|Wilco Kelderman
|Team Visma | Lease a Bike
|5:51
|9
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|6:04
|10
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|6:43
|13
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|7:02
|34
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|18:55
|74
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS Cycling Team
|33:51
Ruta
Heroica victoria de Aubin Sparfel en la séptima etapa del Giro Next Gen; Mateo Ramírez y Henrique Bravo siguen el podio
En un final lleno de emociones, el francés Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team) ganó la séptima etapa del Giro Next Gen 2026, tras cubrir una distancia de 135 kilómetros sobre terreno ondulado, entre las localidades italianas de Sulmona y Piana delle Mele.
El corredor galo, que hizo parte de la fuga del día, se impuso por delante del británico Elliot Rowe (Team Visma | Lease a Bike Development). El líder, el italiano Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) entró tercero a 5 segundos. Por otro lado, el colombiano Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) se retiró de la carrera.
En los kilómetros finales, se dio una pelea muy interesante, entre los fugados y el grupo de favoritos, en la que el francés Aubin Sparfel salió avante, siendo fue el más fuerte de la escapada para llevarse una heroica victoria tras estar varios kilómetros escapado.
En cuanto a la clasificación general individual, el italiano Lorenzo Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) siguió firme en el liderato, escoltado por el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) . El podio parcial lo completa el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team).
La mini-versión de la ‘Corsa Rosa’ para ciclistas de la categoría sub-23 finalizará este domingo con la disputa de la octava y última etapa, una contrarreloj individual de 22,2 kilómetros entre Villa Sant’Angelo y L’Aquila, donde conoceremos al sucesor del esloveno Jakob Omrzel, campeon del año pasado.
Giro d’Italia Next Gen (2.2U)
Resultados Etapa 7 | Sulmona – Piana delle Mele (Guardiagrele) (135 km)
|1
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|3:38:32
|2
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:03
|3
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:05
|4
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:21
|5
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:21
|6
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|0:26
|7
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:31
|8
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:33
|9
|Kevin Biehl
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|0:40
|10
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|0:45
Clasificación General Individual
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|25:24:40
|2
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|1:16
|3
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|1:18
|4
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|2:23
|5
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|2:30
|6
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|2:42
|7
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|2:57
|8
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|3:26
|9
|Javier Cubillas
|Movistar Team Academy
|3:37
|10
|Adam Rafferty
|Hagens Berman Jayco
|4:15
|11
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|4:17
Ruta
Davide Piganzoli campeón de la Ruta de Occitania tras ganar la jornada final; Edward Cruz el colombiano más destacado
Luego de tres días de competencia, el italiano Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) se consagró campeón de la 49ª edición de la Ruta de Occitania, competencia de categoría 2.1 que finalizó este sábado con una jornada montañosa de 172 kilómetros, que partió de Loures-Barousse y finalizó en Loudenvielle.
En la jornada final, Piganzoli sacó a relucir sus dotes de escalador para quedarse con la etapa reina y de pasó con el título, sucediendo en el palmarés de a carrera francesa al galo Nicolas Prodhomme, campeón el año pasado.
El podio de la exigente carrera francesa, que transitó por el departamento de los Altos Pirineos, lo completaron los españoles Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) e Ion Izagirre (Cofidis), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los jóvenes escarabajos que participaron, Edward Cruz ( Bardiani CSF 7 Saber) fue el mejor de los nuestros en la casilla 24° a más de 4 minutos del ganador. Por otro lado, el más destacado del Team Sistecrédito fue Estiven García en el puesto 46° a 10:24 de Piganzoli.
Clasificación General Final
|1
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|13:10:02
|2
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|1:51
|3
|Ion Izagirre
|Cofidis
|1:52
|4
|Jamie Meehan
|Cofidis
|2:14
|5
|Eric Fagundez
|Burgos Burpellet BH
|2:20
|6
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|2:20
|7
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|2:20
|8
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|2:20
|9
|Jokin Murguialday
|Euskaltel-Euskadi
|2:20
|10
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|2:20
|24
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|4:59
|33
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|5:43
|46
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|10:24
|49
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|10:24
|62
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|15:11