Los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2027 avanzan en organización e infraestructura

A solo 15 meses de que se encienda el Fuego Deportivo en el estadio Jaraguay de Montería, los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Paranacionales Córdoba Sucre 2027 avanzan en su organización gracias al trabajo articulado entre el Ministerio del Deporte, los comités nacionales (Olímpico y Paralímpico) y las gobernaciones y alcaldías sede del máximo evento multideportivo del país.

Todo está dado para cumplirle a Colombia con su gran cita de cada cuatro años. Y el primer paso se dio en octubre pasado, con la aprobación del documento CONPES 4166 que permitió asegurar los compromisos presupuestales y las vigencias futuras para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto.

El Ministerio del Deporte destinó $80.700 millones para su organización y además de las sedes de Córdoba y Sucre, tendrá subsedes en Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca. La proyección de participación, entre deportistas y oficiales, es de 6.960 personas en Juegos Nacionales y 2.112 en los Paranacionales.

Luego de ocho comités organizadores, entre las principales decisiones en lo técnico, se destacan el retorno de hapkido como deporte convocado; el segundo momento de exhibición a porrismo y la inclusión de la modalidad de BMX Freestyle en reemplazo de Downhill en ciclismo. De igual manera, la definición, en un 80 por ciento, de escenarios y sedes por disciplina.



Queen Saray Villegas, una de las grandes referentes del BMX Freestyle colombiano. (Foto © Mindeporte)

Ya se han realizado 22 de los 57 eventos clasificatorios programados y según la Carta Fundamental de los Juegos, los Nacionales tendrán 40 deportes y 56 modalidades en su programa, mientras en los Paranacionales serán 26 deportes y cinco discapacidades. En cuanto a instructivos de competencia proyectados, de los 52 en el sector olímpico ya se han publicado 50, mientras en el paralímpico ya se oficializaron los 30 programados.

En materia de infraestructura, existe un avance importante de cara a las justas que se llevarán a cabo en noviembre de 2027. Para la ejecución del Coliseo Multideportivo de Ciénaga de Oro, la Villa Olímpica de Tolú, el Centro de Alto Rendimiento de Montería y las obras complementarias de fútbol en Sincelejo, que cuentan con una inversión de $91.383 millones, por parte del ministerio, ya se suscribió el acta de inicio de la primera etapa —correspondiente a la revisión de estudios y diseños— con los municipios.

Este paso marca el comienzo formal del proceso que permitirá validar los aspectos técnicos, financieros y operativos de cada proyecto, garantizando que las obras cumplan con los estándares requeridos para albergar competencias de alto nivel. Una vez concluida esta fase, se avanzará hacia la estructuración definitiva y posterior ejecución de los escenarios, que fortalecerán la infraestructura deportiva de la región y dejarán un legado para el desarrollo del deporte, la recreación y la actividad física en los territorios sede.

Asimismo, en el octavo y más reciente comité organizador de los Juegos realizado en Ciénaga de Oro, se confirmó que el velódromo de Mosquera será la sede de las competencias de ciclismo de pista. Este escenario, que se encuentra en su etapa final de construcción, cuenta con una inversión de $92.471 millones, de los cuales $60 mil millones fueron aportados por el Ministerio del Deporte.



La parte exterior del nuevo velódromo de Mosquera. (Foto © Mindeporte)

La obra, diseñada bajo los últimos estándares técnicos exigidos por la Unión Ciclista Internacional (UCI), ofrecerá condiciones óptimas para la preparación y competencia de atletas nacionales e internacionales. Además de convertirse en un referente para el ciclismo de pista en el país, el velódromo contribuirá al fortalecimiento del alto rendimiento y consolidará un legado deportivo que beneficiará a las futuras generaciones de ciclistas colombianos.

De igual manera, en octubre pasado, dos años antes de la realización de los Juegos, se presentaron oficialmente su identidad gráfica y mascota, Naki, garza agamí que habita en los humedales, ciénagas y riberas de ríos de Córdoba y Sucre, y es una de las aves más bellas y enigmáticas del país.

“Es un puente entre la biodiversidad caribeña y el lenguaje universal del afecto”, destacó su creador, Alfredo Rafael Sejín, cuya propuesta fue la ganadora del concurso abierto para todo el país y cuya respuesta masiva confirma que este es el evento multideportivo más importante de Colombia.

*Con Información Prensa Mindeporte