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Los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2027 avanzan en organización e infraestructura
A solo 15 meses de que se encienda el Fuego Deportivo en el estadio Jaraguay de Montería, los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Paranacionales Córdoba Sucre 2027 avanzan en su organización gracias al trabajo articulado entre el Ministerio del Deporte, los comités nacionales (Olímpico y Paralímpico) y las gobernaciones y alcaldías sede del máximo evento multideportivo del país.
Todo está dado para cumplirle a Colombia con su gran cita de cada cuatro años. Y el primer paso se dio en octubre pasado, con la aprobación del documento CONPES 4166 que permitió asegurar los compromisos presupuestales y las vigencias futuras para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto.
El Ministerio del Deporte destinó $80.700 millones para su organización y además de las sedes de Córdoba y Sucre, tendrá subsedes en Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca. La proyección de participación, entre deportistas y oficiales, es de 6.960 personas en Juegos Nacionales y 2.112 en los Paranacionales.
Luego de ocho comités organizadores, entre las principales decisiones en lo técnico, se destacan el retorno de hapkido como deporte convocado; el segundo momento de exhibición a porrismo y la inclusión de la modalidad de BMX Freestyle en reemplazo de Downhill en ciclismo. De igual manera, la definición, en un 80 por ciento, de escenarios y sedes por disciplina.
Ya se han realizado 22 de los 57 eventos clasificatorios programados y según la Carta Fundamental de los Juegos, los Nacionales tendrán 40 deportes y 56 modalidades en su programa, mientras en los Paranacionales serán 26 deportes y cinco discapacidades. En cuanto a instructivos de competencia proyectados, de los 52 en el sector olímpico ya se han publicado 50, mientras en el paralímpico ya se oficializaron los 30 programados.
En materia de infraestructura, existe un avance importante de cara a las justas que se llevarán a cabo en noviembre de 2027. Para la ejecución del Coliseo Multideportivo de Ciénaga de Oro, la Villa Olímpica de Tolú, el Centro de Alto Rendimiento de Montería y las obras complementarias de fútbol en Sincelejo, que cuentan con una inversión de $91.383 millones, por parte del ministerio, ya se suscribió el acta de inicio de la primera etapa —correspondiente a la revisión de estudios y diseños— con los municipios.
Este paso marca el comienzo formal del proceso que permitirá validar los aspectos técnicos, financieros y operativos de cada proyecto, garantizando que las obras cumplan con los estándares requeridos para albergar competencias de alto nivel. Una vez concluida esta fase, se avanzará hacia la estructuración definitiva y posterior ejecución de los escenarios, que fortalecerán la infraestructura deportiva de la región y dejarán un legado para el desarrollo del deporte, la recreación y la actividad física en los territorios sede.
Asimismo, en el octavo y más reciente comité organizador de los Juegos realizado en Ciénaga de Oro, se confirmó que el velódromo de Mosquera será la sede de las competencias de ciclismo de pista. Este escenario, que se encuentra en su etapa final de construcción, cuenta con una inversión de $92.471 millones, de los cuales $60 mil millones fueron aportados por el Ministerio del Deporte.
La obra, diseñada bajo los últimos estándares técnicos exigidos por la Unión Ciclista Internacional (UCI), ofrecerá condiciones óptimas para la preparación y competencia de atletas nacionales e internacionales. Además de convertirse en un referente para el ciclismo de pista en el país, el velódromo contribuirá al fortalecimiento del alto rendimiento y consolidará un legado deportivo que beneficiará a las futuras generaciones de ciclistas colombianos.
De igual manera, en octubre pasado, dos años antes de la realización de los Juegos, se presentaron oficialmente su identidad gráfica y mascota, Naki, garza agamí que habita en los humedales, ciénagas y riberas de ríos de Córdoba y Sucre, y es una de las aves más bellas y enigmáticas del país.
“Es un puente entre la biodiversidad caribeña y el lenguaje universal del afecto”, destacó su creador, Alfredo Rafael Sejín, cuya propuesta fue la ganadora del concurso abierto para todo el país y cuya respuesta masiva confirma que este es el evento multideportivo más importante de Colombia.
*Con Información Prensa Mindeporte
Ruta
¡Imbatible! Tadej Pogacar gana la crono, alcanza su segunda victoria en la Vuelta a Suiza y se encamina al título
El campeón del mundo, Tadej Pogacar, no le dio espacio a sus rivales y ganó la contrarreloj de la Vuelta a Suiza. El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG fue el más rápido de la contrarreloj individual de 23,7 kilómetros, disputada por los alrededores de la ciudad histórica de Aarburg.
La superestrella eslovena paró los cronómetros en 26 minutos y 37 segundos, siendo tan solo por centésimas más rápido que Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech). Tercero se clasificó el noruego Tobias Foss (Netcompany INEOS Cycling Team) a 7 segundos.
En cuanto a los colombianos, el mejor fue Sergio Higuita (XDS Astana Team) en la casilla 51° a 1:49 del ganador, mientras que Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó 106° y Brandon Rivera (Netcompany INEOS Cycling Team) terminó en el puesto 109°.
La importante cita que sirve de preparación para el Tour de Francia terminará este domingo con la disputa de la quinta y útima etapa, una jornada súper montañosa de 150,7 kilómetros por los alrededores de Villars-sur-Ollon, donde conoceremos al sucesor del portugués João Almeida, campeón el año pasado.
Tour de Suisse (2.UWT)
Resultados Etapa 4 (CRI) | Aarburg – Aarburg (23,7 km)
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|26:37
|2
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|0:01
|3
|Tobias Foss
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:07
|4
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|0:11
|5
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:13
|6
|Felix Großschartner
|UAE Team Emirates-XRG
|0:28
|7
|Sander De Pestel
|Decathlon CMA CGM Team
|0:28
|8
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|0:30
|9
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:32
|10
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:37
|51
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:49
|106
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|3:20
|109
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS Cycling Team
|3:26
Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|10:56:29
|2
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|4:22
|3
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|4:27
|4
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|4:46
|5
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|5:16
|6
|Tobias Foss
|Netcompany INEOS Cycling Team
|5:19
|7
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|5:34
|8
|Wilco Kelderman
|Team Visma | Lease a Bike
|5:51
|9
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|6:04
|10
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|6:43
|13
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|7:02
|34
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|18:55
|74
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS Cycling Team
|33:51
Ruta
Heroica victoria de Aubin Sparfel en la séptima etapa del Giro Next Gen; Mateo Ramírez y Henrique Bravo siguen el podio
En un final lleno de emociones, el francés Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team) ganó la séptima etapa del Giro Next Gen 2026, tras cubrir una distancia de 135 kilómetros sobre terreno ondulado, entre las localidades italianas de Sulmona y Piana delle Mele.
El corredor galo, que hizo parte de la fuga del día, se impuso por delante del británico Elliot Rowe (Team Visma | Lease a Bike Development). El líder, el italiano Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) entró tercero a 5 segundos. Por otro lado, el colombiano Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) se retiró de la carrera.
En los kilómetros finales, se dio una pelea muy interesante, entre los fugados y el grupo de favoritos, en la que el francés Aubin Sparfel salió avante, siendo fue el más fuerte de la escapada para llevarse una heroica victoria tras estar varios kilómetros escapado.
En cuanto a la clasificación general individual, el italiano Lorenzo Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) siguió firme en el liderato, escoltado por el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) . El podio parcial lo completa el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team).
La mini-versión de la ‘Corsa Rosa’ para ciclistas de la categoría sub-23 finalizará este domingo con la disputa de la octava y última etapa, una contrarreloj individual de 22,2 kilómetros entre Villa Sant’Angelo y L’Aquila, donde conoceremos al sucesor del esloveno Jakob Omrzel, campeon del año pasado.
Giro d’Italia Next Gen (2.2U)
Resultados Etapa 7 | Sulmona – Piana delle Mele (Guardiagrele) (135 km)
|1
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|3:38:32
|2
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:03
|3
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:05
|4
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:21
|5
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:21
|6
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|0:26
|7
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:31
|8
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:33
|9
|Kevin Biehl
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|0:40
|10
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|0:45
Clasificación General Individual
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|25:24:40
|2
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|1:16
|3
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|1:18
|4
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|2:23
|5
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|2:30
|6
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|2:42
|7
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|2:57
|8
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|3:26
|9
|Javier Cubillas
|Movistar Team Academy
|3:37
|10
|Adam Rafferty
|Hagens Berman Jayco
|4:15
|11
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|4:17
Ruta
Davide Piganzoli campeón de la Ruta de Occitania tras ganar la jornada final; Edward Cruz el colombiano más destacado
Luego de tres días de competencia, el italiano Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) se consagró campeón de la 49ª edición de la Ruta de Occitania, competencia de categoría 2.1 que finalizó este sábado con una jornada montañosa de 172 kilómetros, que partió de Loures-Barousse y finalizó en Loudenvielle.
En la jornada final, Piganzoli sacó a relucir sus dotes de escalador para quedarse con la etapa reina y de pasó con el título, sucediendo en el palmarés de a carrera francesa al galo Nicolas Prodhomme, campeón el año pasado.
El podio de la exigente carrera francesa, que transitó por el departamento de los Altos Pirineos, lo completaron los españoles Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) e Ion Izagirre (Cofidis), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los jóvenes escarabajos que participaron, Edward Cruz ( Bardiani CSF 7 Saber) fue el mejor de los nuestros en la casilla 24° a más de 4 minutos del ganador. Por otro lado, el más destacado del Team Sistecrédito fue Estiven García en el puesto 46° a 10:24 de Piganzoli.
Clasificación General Final
|1
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|13:10:02
|2
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|1:51
|3
|Ion Izagirre
|Cofidis
|1:52
|4
|Jamie Meehan
|Cofidis
|2:14
|5
|Eric Fagundez
|Burgos Burpellet BH
|2:20
|6
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|2:20
|7
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|2:20
|8
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|2:20
|9
|Jokin Murguialday
|Euskaltel-Euskadi
|2:20
|10
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|2:20
|24
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|4:59
|33
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|5:43
|46
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|10:24
|49
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|10:24
|62
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|15:11