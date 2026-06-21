¡Imbatible! Tadej Pogacar gana la crono, alcanza su segunda victoria en la Vuelta a Suiza y se encamina al título

El campeón del mundo, Tadej Pogacar, no le dio espacio a sus rivales y ganó la contrarreloj de la Vuelta a Suiza. El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG fue el más rápido de la contrarreloj individual de 23,7 kilómetros, disputada por los alrededores de la ciudad histórica de Aarburg.

La superestrella eslovena paró los cronómetros en 26 minutos y 37 segundos, siendo tan solo por centésimas más rápido que Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech). Tercero se clasificó el noruego Tobias Foss (Netcompany INEOS Cycling Team) a 7 segundos.

En cuanto a los colombianos, el mejor fue Sergio Higuita (XDS Astana Team) en la casilla 51° a 1:49 del ganador, mientras que Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó 106° y Brandon Rivera (Netcompany INEOS Cycling Team) terminó en el puesto 109°.

La importante cita que sirve de preparación para el Tour de Francia terminará este domingo con la disputa de la quinta y útima etapa, una jornada súper montañosa de 150,7 kilómetros por los alrededores de Villars-sur-Ollon, donde conoceremos al sucesor del portugués João Almeida, campeón el año pasado.



Tadej Pogacar, ganador de la crono en la Vuelta a Suiza 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Tour de Suisse (2.UWT)

Resultados Etapa 4 (CRI) | Aarburg – Aarburg (23,7 km)

1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG 26:37 2 Mathieu van der Poel Alpecin-Premier Tech 0:01 3 Tobias Foss Netcompany INEOS Cycling Team 0:07 4 Mathias Vacek Lidl-Trek 0:11 5 Tim Wellens UAE Team Emirates-XRG 0:13 6 Felix Großschartner UAE Team Emirates-XRG 0:28 7 Sander De Pestel Decathlon CMA CGM Team 0:28 8 Mauro Schmid Team Jayco-AlUla 0:30 9 Brandon McNulty UAE Team Emirates-XRG 0:32 10 Finn Fisher-Black Red Bull-BORA-hansgrohe 0:37 51 Sergio Higuita XDS Astana Team 1:49 106 Nairo Quintana Movistar Team 3:20 109 Brandon Rivera Netcompany INEOS Cycling Team 3:26



Tadej Pogacar, líder sólido de la Vuelta a Suiza 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Clasificación General Individual