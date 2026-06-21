Ruta
¡Imbatible! Tadej Pogacar gana la crono, alcanza su segunda victoria en la Vuelta a Suiza y se encamina al título
El campeón del mundo, Tadej Pogacar, no le dio espacio a sus rivales y ganó la contrarreloj de la Vuelta a Suiza. El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG fue el más rápido de la contrarreloj individual de 23,7 kilómetros, disputada por los alrededores de la ciudad histórica de Aarburg.
La superestrella eslovena paró los cronómetros en 26 minutos y 37 segundos, siendo tan solo por centésimas más rápido que Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech). Tercero se clasificó el noruego Tobias Foss (Netcompany INEOS Cycling Team) a 7 segundos.
En cuanto a los colombianos, el mejor fue Sergio Higuita (XDS Astana Team) en la casilla 51° a 1:49 del ganador, mientras que Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó 106° y Brandon Rivera (Netcompany INEOS Cycling Team) terminó en el puesto 109°.
La importante cita que sirve de preparación para el Tour de Francia terminará este domingo con la disputa de la quinta y útima etapa, una jornada súper montañosa de 150,7 kilómetros por los alrededores de Villars-sur-Ollon, donde conoceremos al sucesor del portugués João Almeida, campeón el año pasado.
Tour de Suisse (2.UWT)
Resultados Etapa 4 (CRI) | Aarburg – Aarburg (23,7 km)
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|26:37
|2
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|0:01
|3
|Tobias Foss
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:07
|4
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|0:11
|5
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:13
|6
|Felix Großschartner
|UAE Team Emirates-XRG
|0:28
|7
|Sander De Pestel
|Decathlon CMA CGM Team
|0:28
|8
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|0:30
|9
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:32
|10
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:37
|51
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:49
|106
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|3:20
|109
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS Cycling Team
|3:26
Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|10:56:29
|2
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|4:22
|3
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|4:27
|4
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|4:46
|5
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|5:16
|6
|Tobias Foss
|Netcompany INEOS Cycling Team
|5:19
|7
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|5:34
|8
|Wilco Kelderman
|Team Visma | Lease a Bike
|5:51
|9
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|6:04
|10
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|6:43
|13
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|7:02
|34
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|18:55
|74
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS Cycling Team
|33:51
Ruta
Heroica victoria de Aubin Sparfel en la séptima etapa del Giro Next Gen; Mateo Ramírez y Henrique Bravo siguen el podio
En un final lleno de emociones, el francés Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team) ganó la séptima etapa del Giro Next Gen 2026, tras cubrir una distancia de 135 kilómetros sobre terreno ondulado, entre las localidades italianas de Sulmona y Piana delle Mele.
El corredor galo, que hizo parte de la fuga del día, se impuso por delante del británico Elliot Rowe (Team Visma | Lease a Bike Development). El líder, el italiano Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) entró tercero a 5 segundos. Por otro lado, el colombiano Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) se retiró de la carrera.
En los kilómetros finales, se dio una pelea muy interesante, entre los fugados y el grupo de favoritos, en la que el francés Aubin Sparfel salió avante, siendo fue el más fuerte de la escapada para llevarse una heroica victoria tras estar varios kilómetros escapado.
En cuanto a la clasificación general individual, el italiano Lorenzo Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) siguió firme en el liderato, escoltado por el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) . El podio parcial lo completa el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team).
La mini-versión de la ‘Corsa Rosa’ para ciclistas de la categoría sub-23 finalizará este domingo con la disputa de la octava y última etapa, una contrarreloj individual de 22,2 kilómetros entre Villa Sant’Angelo y L’Aquila, donde conoceremos al sucesor del esloveno Jakob Omrzel, campeon del año pasado.
Giro d’Italia Next Gen (2.2U)
Resultados Etapa 7 | Sulmona – Piana delle Mele (Guardiagrele) (135 km)
|1
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|3:38:32
|2
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:03
|3
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:05
|4
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:21
|5
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:21
|6
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|0:26
|7
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:31
|8
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:33
|9
|Kevin Biehl
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|0:40
|10
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|0:45
Clasificación General Individual
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|25:24:40
|2
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|1:16
|3
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|1:18
|4
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|2:23
|5
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|2:30
|6
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|2:42
|7
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|2:57
|8
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|3:26
|9
|Javier Cubillas
|Movistar Team Academy
|3:37
|10
|Adam Rafferty
|Hagens Berman Jayco
|4:15
|11
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|4:17
Ruta
Davide Piganzoli campeón de la Ruta de Occitania tras ganar la jornada final; Edward Cruz el colombiano más destacado
Luego de tres días de competencia, el italiano Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) se consagró campeón de la 49ª edición de la Ruta de Occitania, competencia de categoría 2.1 que finalizó este sábado con una jornada montañosa de 172 kilómetros, que partió de Loures-Barousse y finalizó en Loudenvielle.
En la jornada final, Piganzoli sacó a relucir sus dotes de escalador para quedarse con la etapa reina y de pasó con el título, sucediendo en el palmarés de a carrera francesa al galo Nicolas Prodhomme, campeón el año pasado.
El podio de la exigente carrera francesa, que transitó por el departamento de los Altos Pirineos, lo completaron los españoles Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) e Ion Izagirre (Cofidis), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los jóvenes escarabajos que participaron, Edward Cruz ( Bardiani CSF 7 Saber) fue el mejor de los nuestros en la casilla 24° a más de 4 minutos del ganador. Por otro lado, el más destacado del Team Sistecrédito fue Estiven García en el puesto 46° a 10:24 de Piganzoli.
Clasificación General Final
|1
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|13:10:02
|2
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|1:51
|3
|Ion Izagirre
|Cofidis
|1:52
|4
|Jamie Meehan
|Cofidis
|2:14
|5
|Eric Fagundez
|Burgos Burpellet BH
|2:20
|6
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|2:20
|7
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|2:20
|8
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|2:20
|9
|Jokin Murguialday
|Euskaltel-Euskadi
|2:20
|10
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|2:20
|24
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|4:59
|33
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|5:43
|46
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|10:24
|49
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|10:24
|62
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|15:11
Ruta
Florian Lipowitz 1° y Giulio Pellizzari 2°, en la etapa reina del Tour de Eslovenia
En la etapa reina del Tour de Eslovenia el Red Bull-BORA-hansgrohe hizo la fiesta. Florian Lipowitz y Giulio Pellizzari hicieron el 1-2 en el penúltimo capítulo del Tour de Eslovenia 2026, luego de recorrer 184,7 kilómetros entre Kranj y Kranjska Gora.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) se clasificó en la casilla 45° a más de 13 minutos del ganador.
En lo relacionado a la clasificación general, el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) perdió el liderato a manos de su compañero de equipo, el alemán Florian Lipowitz, quien pasó a comandar las posiciones a falta de un día para el final.
La carrera eslovena culminará este sábado con la quinta y última etapa, una jornada rompe-piernas de 169,4 kilómetros que llevará a los pedalistas de Litija hasta Novo Mesto, donde conoceremos al sucesor del noruego Anders Halland Johannessen, campeón del año pasado.
Tour de Eslovenia (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Kranj – Kranjska Gora (184,7 km)
|1
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:40:29
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|1:26
|4
|Hugo de la Calle
|Burgos Burpellet BH
|1:58
|5
|Samuel Fernández
|Caja Rural-Seguros RGA
|2:09
|6
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|2:09
|7
|Sebastián Berwick
|Caja Rural-Seguros RGA
|2:11
|8
|Joel Nicolau
|Caja Rural-Seguros RGA
|2:40
|9
|Alex Tolio
|Bardiani-CSF 7 Saber
|2:40
|10
|Jon Agirre
|Euskaltel-Euskadi
|2:43
|45
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|13:04
Clasificación General Individual
|1
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|15:42:38
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:04
|3
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|1:32
|4
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|2:19
|5
|Samuel Fernández
|Caja Rural-Seguros RGA
|2:19
|6
|Sebastián Berwick
|Caja Rural-Seguros RGA
|2:21
|7
|Joel Nicolau
|Caja Rural-Seguros RGA
|2:47
|8
|Alex Tolio
|Bardiani-CSF 7 Saber
|2:50
|9
|Luca Covili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|3:03
|10
|Iván Cobo
|Equipo Kern Pharma
|3:41
|55
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|35:17