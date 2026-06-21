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Paula Blasi es profeta en su tierra y conquista la Volta a Catalunya femenina; Marianne Vos gana la jornada final en Barcelona

Publicado

Hace 14 horas

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La española Paula Blasi se consagró campeona de la Volta a Catalunya femenina 2026. (Foto UAE Team ADQ © Getty Images Sport)
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¡Insuperable! Tadej Pogacar gana con autoridad la Vuelta a Suiza y sale motivado para el Tour de Francia

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Hace 2 horas

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21 junio, 2026

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El esloveno Tadej Pogacar se consagró campeón de Vuelta a Suiza 2026. (Foto © UAE)
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Tom Pidcock se lleva la segunda edición de la Clásica de Andorra; Juan Felipe Rodríguez el colombiano más destacado

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Hace 3 horas

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21 junio, 2026

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Carlos Verona, Tom Pidcock y Sepp Kuss, en el podio de la Andorra MoraBanc Clásica 2026. (Foto Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team © Getty Images Sport)
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Ruta

Lorenzo Finn se queda con la crono final y con el Giro Next Gen; Mateo Ramírez y Henrique Bravo completaron el podio

Publicado

Hace 4 horas

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21 junio, 2026

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Mateo Ramírez, Lorenzo Finn y Henrique Bravo, en el podio final del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)
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