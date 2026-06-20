Florian Lipowitz 1° y Giulio Pellizzari 2°, en la etapa reina del Tour de Eslovenia

En la etapa reina del Tour de Eslovenia el Red Bull-BORA-hansgrohe hizo la fiesta. Florian Lipowitz y Giulio Pellizzari hicieron el 1-2 en el penúltimo capítulo del Tour de Eslovenia 2026, luego de recorrer 184,7 kilómetros entre Kranj y Kranjska Gora.

En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) se clasificó en la casilla 45° a más de 13 minutos del ganador.

En lo relacionado a la clasificación general, el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) perdió el liderato a manos de su compañero de equipo, el alemán Florian Lipowitz, quien pasó a comandar las posiciones a falta de un día para el final.

La carrera eslovena culminará este sábado con la quinta y última etapa, una jornada rompe-piernas de 169,4 kilómetros que llevará a los pedalistas de Litija hasta Novo Mesto, donde conoceremos al sucesor del noruego Anders Halland Johannessen, campeón del año pasado.

Tour de Eslovenia (2.Pro)

Resultados Etapa 4 | Kranj – Kranjska Gora (184,7 km)

1 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe 4:40:29 2 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 3 Jakob Omrzel Bahrain Victorious 1:26 4 Hugo de la Calle Burgos Burpellet BH 1:58 5 Samuel Fernández Caja Rural-Seguros RGA 2:09 6 Alessandro Fancellu MBH Bank Ballan Telecom Fort 2:09 7 Sebastián Berwick Caja Rural-Seguros RGA 2:11 8 Joel Nicolau Caja Rural-Seguros RGA 2:40 9 Alex Tolio Bardiani-CSF 7 Saber 2:40 10 Jon Agirre Euskaltel-Euskadi 2:43 45 Samuel Flórez Modern Adventure Pro Cycling 13:04

Clasificación General Individual