Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: Estiven García le arrebata la victoria a David Rodas en el Alto del Cogollo

En un final picando hacía arriba, Estiven García (Team Sistecrédito) fue el que tuvo más fuerza en las piernas para coronar el duro ascenso y obtener la victoria en la sexta etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, que tuvo un recorrido de 152 kilómetros entre Macheta y el Alto del Cogollo.

Con una aceleración endemoniada en los últimos metros, García superó con lo justo a David Rodas (Cotrafa S-Bielas), quien entró en la segunda posición. El tercer puesto lo ocupó el líder Robert Plazas (Team Sistecrédito), mientras que Emerson Gordillo (Nu Colombia) y William Colorado (Nu Colombia) cerraron el top 5.

El corredor del Sistecrédito, que cruzó primero la meta luego de imponer sus condiciones como escalador, dio sus impresiones. “Algo muy grande, veníamos buscándolo desde el inicio, súper contento trabaje para mí líder, pero al final vi que podía ganar. Hoy alimos con la mentalidad de mantener el liderato y logramos un doble regalo con la etapa y el liderato”, dijo García al finalizar la etapa.



Robert Plazas, líder de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

En lo referente a la clasificación general, el boyacense Robert Plazas (Team Sistecrédito) mantuvo el liderato con 33” segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Estiven García. El podio lo completa Emerson Gordillo (Nu Colombia).

La ronda colombiana, que reúne a los mejores talentos Sub-23 del país, vivirá su séptima y última etapa, con un recorrido de 181,2 kilómetros entre Duitama y Sopó, pasando por Paipa, Tunja, Chocontá, Sisga, Sesquilé para terminar en Guatavita.

#VueltadelaJuventud2026 | 🇨🇴🚴‍♂️🏆👶🥇 Estiven García (💚Team Sistecredito💚) ganó la sexta etapa de la Vuelta de la Juventud 2026, que se disputó entre Macheta y el Alto del Cogollo 🇨🇴 🚴‍♂️👶💚🏆🇨🇴#VJuventud2026 #Sistecrédito #EstivenGarcía @TmSistecredito pic.twitter.com/wTHbd6qaKK — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) July 25, 2026



Los líderes tras la sexta etapa en la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

CLASIFICACIONES COMPLETAS