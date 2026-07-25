Ruta
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: Estiven García le arrebata la victoria a David Rodas en el Alto del Cogollo
En un final picando hacía arriba, Estiven García (Team Sistecrédito) fue el que tuvo más fuerza en las piernas para coronar el duro ascenso y obtener la victoria en la sexta etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, que tuvo un recorrido de 152 kilómetros entre Macheta y el Alto del Cogollo.
Con una aceleración endemoniada en los últimos metros, García superó con lo justo a David Rodas (Cotrafa S-Bielas), quien entró en la segunda posición. El tercer puesto lo ocupó el líder Robert Plazas (Team Sistecrédito), mientras que Emerson Gordillo (Nu Colombia) y William Colorado (Nu Colombia) cerraron el top 5.
El corredor del Sistecrédito, que cruzó primero la meta luego de imponer sus condiciones como escalador, dio sus impresiones. “Algo muy grande, veníamos buscándolo desde el inicio, súper contento trabaje para mí líder, pero al final vi que podía ganar. Hoy alimos con la mentalidad de mantener el liderato y logramos un doble regalo con la etapa y el liderato”, dijo García al finalizar la etapa.
En lo referente a la clasificación general, el boyacense Robert Plazas (Team Sistecrédito) mantuvo el liderato con 33” segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Estiven García. El podio lo completa Emerson Gordillo (Nu Colombia).
La ronda colombiana, que reúne a los mejores talentos Sub-23 del país, vivirá su séptima y última etapa, con un recorrido de 181,2 kilómetros entre Duitama y Sopó, pasando por Paipa, Tunja, Chocontá, Sisga, Sesquilé para terminar en Guatavita.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Walter Vargas se cuelga la presea dorada en la contrarreloj
El ciclismo de ruta le dió buenas noticias a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El antioqueño Walter Vargas se colgó la medalla de oro en la prueba de contrarreloj, tras registrar el mejor tiempo en el trayecto de 40 kilómetros.
El podio lo completaron los mexicanos Edgar David Cadena y Sebastián Ruiz, quienes se quedaron con la medalla de plata y bronce, respectivamente. La jornada al cronómetro contó con la participación de 20 corredores de 13 países.
El otro colombiano que compitió por las calles de la capital dominicana fue Brayan Sánchéz, quien finalizó en la 8° posición a más de tres minutos de su compatriota que marcó un timepo de 47 minutos y 13 segundos.
El equipo nacional dirigido por David Vargas volverá a la acción, el 2 de agosto con la prueba de fondo, que contará con la participación de Brayan Sánchez, Walter Vargas, Nicolás Gómez, Alejandro Osorio y Bryan Gómez.
Resultados Juegos centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo CRI – Masculina (1.2)
Santo Domingo – Santo Domingo (40 km)
|1
|Walter Vargas
|Colombia
|47:13
|2
|Edgar David Cadena
|México
|1:46
|3
|Sebastián Ruiz
|México
|1:54
|4
|Kaden Hopkins
|Bermuda
|1:57
|5
|Carlos Samudio
|Panamá
|2:06
|6
|Nicholas Narraway
|Bermuda
|2:50
|7
|Abner González
|Puerto Rico
|3:00
|8
|Brayan Sánchez
|Colombia
|3:51
|9
|Manuel Rodas
|Guatemala
|4:14
|10
|Donovan Ramírez
|Costa Rica
|4:35
Ruta
Tour de Francia: Richard Carapaz gana la penúltima etapa e Isaac del Toro se asegura el tercer cajón del podio
El eximio escalador, el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) se llevó la victoria en la etapa reina del Tour de Francia 2026, una penúltima jornada durísima con tres puertos de categoría especial, uno de primera, y final en una ascensión corta al Alpe d’Huez, que contó con 170,9 kilómetros de recorrido.
Las piernas del suramericano respondieron al último desafío de la mejor manera, que le dejó a la ‘Locomotora del Carchi’ un premio doble pues, también se aseguró matemáticamente la preciada camiseta de la montaña, que ya había conseguido en la edición de 2024.
Segundo entró el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y tercero se reportó el estadounidense Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike), quien estuvo muy cerca de terminar en un barranco durante el descenso final.
Por su parte, el mexicano Isaac del Toro, que contó con la ayuda de su líder Tadej Pogacar se aseguró el tercer lugar en el podio final de la carrera tras terminar quinto en la etapa detrás de su jefe de filas. En cuanto a los colombianos, Harold Tejada (XDS Astana Team) ingresó 21°, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) finalizó 38° y Egan Bernal (Netcomany Ineos) 39°, ambos a más de 31 minutos de Carapaz.
La prestigiosa ronda francesa vivirá este domingo su último capítulo en París, con un recorrido corto de 89 kilómetros, que tendrá cuatro premios de montaña de cuarta categoría.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 20 | Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez (170,9 km)
|21
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:20
|38
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|31:06
|39
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|31:28
Clasificación General Individual
|20
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|1:47:58
|26
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:19:47
|38
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|3:04:35
Ruta
Thomas Silva conquista la edición 103 de la Clásica de Ordizia
Tras un final apasionante, el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) se adjudicó la Clásica de Ordizia 2026, conocida oficialmente como Ordiziako Klasika, luego de recorrer 167 kilómetros por los alrededores de la provincia de Guipúzcoa, comunidad autónoma del País Vasco.
El podio de la carrera española lo completaron el local Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) y el portugués Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el quindiano Diego Pescador (Movistar Team) fue el mejor en el puesto 44°, mientras que el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) no finalizó la prueba.
Esta clásica, que se creó en 1922, celebró en su edición 103 la segunda victoria de un suramericano tras la conseguida por el colombiano Félix ‘El Gato’ Cárdenas, ganador en 2006.
Recordemos otros podios de latinoamericanos en la tradicional clásica vasca: el mexicano Isaac del Toro fue subcampeón el año pasado, mientras que los escarabajos colombianos se subieron tres veces más con Winner Anacona, 3° en 2020, Esteban Chaves 2° y Miguel Ángel Rubiano 3° en 2012.
Resultados Clásica de Ordizia – Ordiziako Klasikoa (1.1)
Ordizia – Ordizia (167 km)
|1
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|3:54:19
|2
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|3
|Antonio Morgado
|UAE Team Emirates – XRG
|0:01
|4
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:01
|5
|Natnael Tesfatsion
|Movistar Team
|0:01
|6
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:01
|7
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|,,
|8
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|0:01
|9
|Gorka Sorarrain
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:01
|10
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|0:01