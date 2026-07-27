Lorena Wiebes dominó de principio a fin el Tour de Polonia Femenino 2026

Una nueva edición del Tour de Polonia Femenino llegó a su fin, luego de tres etapas planas. La gran campeona fue la neerlandesa Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime), quien no le dio espacio a sus rivales y ganó las tres jornadas en disputa para subirse a lo más alto del podio.

Los puestos de honor de la carrera polaca para mujeres los completaron la italiana Elisa Balsamo (Lidl-Trek) y la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.



Elisa Balsamo, Lorena Wiebes y Lara Gillespie, en el podio final del Tour de Polonia Femenino 2026. (Foto © Tour de Pologne)

La única latinoamericana en competencia, la mexicana Romina Hinojosa, del equipo belga Lotto Intermarché Ladies, finalizó en la casilla 48° a más de un minuto de la ganadora.

Wiebes, que alcanzó su octavo título de la temporada, sucedió en el palmarés de la ronda italiana para mujeres a la italiana Chiara Consonni, vencedora de la pasada edición (2025).



La neerlandesa Lorena Wiebes también ganó la tercera etapa del Tour de Polonia Femenino 2026. (Foto © Tour de Pologne)

Tour de Pologne Women (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Janowiec – Lublin (101,3 km)

1 Lorena Wiebes Team SD Worx-Protime 2:23:38 2 Elisa Balsamo Lidl-Trek m.t. 3 Lara Gillespie UAE Team ADQ m.t. 4 Chiara Consonni CANYON//SRAM m.t. 5 Maggie Coles-Lyster Human Powered Health m.t. 6 Lonneke Uneken VolkerWessels Cycling Team m.t. 7 Linda Riedmann Lotto-Intermarché Ladies m.t. 8 Flora Perkins Fenix-Premier Tech m.t. 9 Marthe Truyen Fenix-Premier Tech m.t. 10 Lotte Kopecky Team SD Worx-Protime m.t.

Clasificación General Final